Plzeň tasí prověřené zbraně. Pevná defenziva jako klíč, ale kde jsou góly?

Filip Kaša naskočil do přípravného zápasu proti St. Truidenu • FCVP / Jan Kubíček

Důrazní a mnohdy přemotivovaní hráči tureckého Besiktase na závěr soustředění pod alpskými vrcholky ideálně prověřili západočeskou skvadru. Udržená nula vzadu může Bílkovu družinu uklidnit. Český mistr jde správným směrem, spoléhá na to, co mužstvo zdobilo v titulové sezoně. Zbývá vyladit ofenzivu, jediný gól ze tří alpských duelů je povážlivě málo.

Plzeň podobně jako proti St. Truidenu okusila s Besiktasem tempo, jaké mužstvo čeká v ostrých zápasech na evropské scéně. Nula vzadu, kompaktnost i agresivita jsou plusové body, které mohou klub přenést do podzimní Evropy.

Elitní jedenáctka Viktorie naznačila, že je na těžké soupeře nachystaná, osvědčené zbraně mistrovské party fungují. Směrem dozadu určitě, problém může vzniknout v ofenzivě. Zatím chybí góly, které odešly s Jeanem-Davidem Beauguelem. Šance, jaké si vytvořili Chorý, Kopic nebo Pilař je třeba proměňovat.

Pět dní, které měl server iSport.cz a deník Sport možnost sledovat přípravu západočeské družiny, ukázaly několik zajímavých signálů. Trenéři nehodlají měnit zavedené pořádky – věří zbraním, s jakými tým uspěl v titulové sezoně.

Proti Besiktasi už hrála Plzeň stylem pohárových zápasů. Filip Čihák nebo Radim Řezník se několikrát při rozehrávce nabízeli Jindřichovi Staňkovi na založení útoku nakrátko. Západočeská jednička ale téměř výhradně volila dlouhý balon na Mosqueru, případně Chorého. Zkrátka žádné vymýšlení, bezpečnost nade vše.

Plzeňský trénink v Alpách před LM: rychlost i dril na malém prostoru Video se připravuje ...

Výmluvný je i pohled na Jana Kopice. Vždy zajímavé křídlo do ofenzivy, silný na balonu i ve hře jeden na jednoho. Pod Michalem Bílkem ale poctivě hrabe dozadu, ve středu proti Besiktasi naběhal spousty dlouhých sprintů, aby pomáhal Radimu Řezníkovi vykrývat pravou stranu.

Ve zmíněných aspektech vypadá Viktoria na evropskou konfrontaci dobře nachystaná. Problémy jsou zatím směrem dopředu.

Západočeši si vytvářeli zajímavé momenty, ale v generálce je nedokázali dotáhnout. Jan Sýkora potřebuje ve finální fázi větší klid, Tomáš Chorý zase přesnější podporu, aby ve vápně dokonale zúročil své největší zbraně.

Beauguelových devatenáct gólů bude chybět, to je jasné. Nástupce Jan Kliment je odlišným typem hráče a potřebuje čas, aby do západočeské jedenáctky zapadl. Zatím to na základ není, v generálce se na hřiště vůbec nedostal.

Hodně práce vězí i před dalšími posilami – rozdíl ve hře první jedenáctky a náhradníků vidíte na první pohled. Nejlépe z nových tváří vypadá nažhavený Václav Pilař, který hru pokaždé po svém nástupu na plac velmi oživil. Výhodu má v tom, že prostředí v Plzni perfektně zná a na adaptaci nepotřebuje téměř žádný čas.

Plzni zbývá poslední týden, aby nedostatky vyladila. Všichni vědí, že start proti HJK Helsinky hodně napoví o dalším průběhu sezony. Čtvrtý rok bez evropských pohárů už v klubu nechce nikdo dopustit.