Červená Olomouc i vymazaný Beran. Plzeň měla proti devíti přesto problémy
PRVNÍ DOJEM JONÁŠE BARTOŠE | Sobotní zápas Chance Ligy mezi Plzní a Olomoucí dopadl těsnou výhrou domácího celku 1:0. Vzhledem k odebrání akreditací ze strany Slavie, Plzně a Baníku sledoval redaktor Sportu utkání na tribuně z pohledu diváka, nikoliv z obvyklého místa pro novináře. Po zápase neměl přístup na tiskovou konferenci na rozhovory s trenéry a hráči. Co duel ukázal? A na co by se redaktor zeptal?
Hlavní události
Červená Olomouc: Dva rudé zákroky zamezily olomouckou cestu k jakýmkoliv bodům. V 59. minutě se ze hřiště pakoval Abdoulaye Sylla, když v úniku za obranu přidržel Prince Adua. Ahmad Ghali pak v 66. minutě nesmyslně vlétl do Jana Palusky a Ondřej Berka po konzultaci s VAR vylučoval podruhé. Olomouc v devíti sice měla možnosti na srovnání, ale Viktorii to svou nedisciplinovaností výrazně ulehčila.
Souaré vymazal Berana: Zajímavý a nečekaný tah vymyslel Miroslav Koubek se svými kolegy během reprezentační pauzy. Do středu pole přesunul Cheicka Souarého, který se hlavně v první půli poctivě věnoval Michalu Beranovi a znemožňoval mu rozehrávku. Olomouckou posilu z Jablonce na dlouhou dobu prakticky vymazal, Viktoria získala zajímavou variantu k Lukáši Červovi.
Trápení proti devíti: Viktoria zapsala druhou ligovou domácí výhru, ale i ve dvojnásobné přesilovce měla výrazné problémy. Podobně jako proti Jablonci či Slovácku, kdy o tři body přišla v úplném závěru, si koledovala i v sobotu odpoledne. Trenéři jistě hráčům budou opět vysvětlovat, že takové polevení není přípustné, opakuje se i neschopnost v koncovce.
Kdo mě zaujal
Jan Paluska: V nové sezoně jeden z nejlepších hráčů Plzně. Na pozici pravého stopera si dvacetiletý mládežnický reprezentant suverénně poradil s Ghalim, zvládl spousty těžkých defenzivních zákroků. Velkou komplikací je, že po zbytečném zákroku druhé olomoucké posily utkání nedohrál, na děkovačku k divákům už šel se zatejpovaným kotníkem o berlích.
Známka: 7/10
Cheick Souaré: Na nezvyklé pozici uprostřed pole si obvykle krajní hráč Plzně počínal velmi dobře. Technicky kvalitní levák pomáhal kapitánu Červovi s rozehrávkou, navíc hlavně v první půli uhlídal Berana. K tomu se dobře zapojoval do tvorby hry. Pokud nadaný Francouz vydrží zdravý, může být řešením na pozici, kde Viktorii ukrutně schází Lukáš Kalvach.
Známka: 7/10
Jiří Sláma: Levý obránce Sigmy odehrál velmi dobré utkání, takřka bez komplikací si pohlídal rychlého a nebezpečného Memiče. Ze strany hřiště navíc dokáže tvořit hru, dokud hrála Olomouc v plném počtu, zvládl i doplňovat ofenzivu.
Známka: 7/10
Kdo mě zklamal
Amar Memič: V jiných zápasech patří k nejnebezpečnějším hráčům Plzně, těží z rychlosti, tvrdé střely i fyzického fondu. Proti Sigmě ale už poněkolikáté v sezoně zahrál slabě. Velké množství ztrát i nepřesností, není ve své kůži, když musí hrát do plných.
Známka: 3/10
Ahmad Ghali: Nová tvář z Liberce naskočila na levém křídle hned v prvním zápase za Sigmu od začátku. Zajímavý ofenzivní hráč z Nigérie si ale proti Paluskovi ani neškrtl, vrcholem byl červený zákrok na plzeňského mladíka.
Známka: 2/10