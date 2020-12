Trpišovský je šéf továrny na zázraky. Chtěl bych politovat padlé trenéry

Sparta měla jednu obrovskou šanci. Penaltu. V pondělí jsme s kamarády seděli U Tygra. Rozebíralo se to tam zprava zleva. Kdyby dal Juliš gól, šlo by o jiný zápas. To jsme věděli všichni. Ale proč nešel na penaltu Bořek Dočkal, je záhadou. Nikdo to nedovedl pochopit.

Musím říct, že hodně lidí od stolu, a tím myslím bývalé skvělé fotbalisty, Julišovi spílalo, někteří ho dokonce odsoudili. Prý neměl na penaltu chodit, neukázal dostatek pokory. V takových situacích se má k balonu postavit největší eso a dát gól. Souhlasím, desítku měl kopat Dočkal.

Tvrdil jsem, že jakmile Slavia najde útočníka, bude ještě silnější. A ona ho našla. Abdallah Sima je zázrak. Zjevení. Úkaz. Já tomu snad ani nevěřím. Přece devatenáctiletý kluk nemůže za měsíc podávat tak neskutečné výkony. Jak to, že si ho nikdo nevšiml dřív? A není takových černoušků schovaných po republice víc?

A tím se dostáváme k důvodům vedoucím k velkému rozdílu mezi oběma kluby. Vidím dva: práce skautingového oddělení