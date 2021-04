Slavia je hotová mlátička! Skuhravý z Dukly by si měl dát facku

Když čtu všechny komentáře, jak Slavia svlékla Spartu donaha, říkám si, co kdyby Letenští dali v derby první gól. Určitě se shodneme, že šlo o moment, který určil ráz zbytku utkání. Vím, že je to kdyby, ale stát se to mohlo. Šancí měla dost, jenže je neproměnila, pak dostala buřta před odchodem do kabin a bylo vymalováno. V tu chvíli bylo jasné, že Slavia neprohraje. Mohla hrát v klidu zezadu, na brejky, Sparta už měla vykopaný hrob.