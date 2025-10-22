Köstl u nároďáku? Těžce nekolegiální... Vždyť je to celé do nebe volající amatéřina
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Očekávané se stalo skutečností. Ivan Hašek byl odvolaný od reprezentace. Mluvil jsem s mnoha lidmi, z branže i mimo ni, a až mě překvapilo, kolik lidí stálo, a stále stojí, za Ivanem. A to i proto, že výsledným efektem vyhazovu je řešení, kterému nikdo nerozumí. Jak je možný, že vedení svazu neví, co má udělat? Od čeho je tam Pavel Nedvěd s honosně nazvanou funkcí manažer reprezentací? To nikdo nemá nápad? To nikdo neumí přijít s rozumným návrhem? Vždyť je to do nebe volající amatéřina!
Přitom se jen čekalo, až nastane vhodná chvíle, a Ivan poletí. Rozhodnutí ponechat pro listopadový sraz asistenta Köstla vyvolalo jen řadu otázek.
To už mohli dojet kvalifikaci s Hášou. Buď by se postoupilo, nebo ne. Teď se řeší zahraniční trenér, na kterého nejsou peníze. Variantou měl být Trpišovský, jenže ten se brání zuby nehty. Tak nakonec máme za hlavního trenéra celoživotního asistenta. Copak je to hodný reprezentace?
Jsem zvědavěj, co teď Méďa ve spolupráci s trojzubcem (Trunda, Tvrdík a Müller) vymyslí. Trochu se toho bojím. Jsme totiž zvyklí, že ze Strahova v posledních letech moc dobrého nevzejde.
Já vím, že se pořád zastávám Háši. Jenže reprezentace jeho odchodem přišla o ducha. Tým cedil za Ivana krev, i když se nedařilo. V baráži by to dělal tuplovaně. Místo toho přijde k nároďáku studenej trenér, co si ani nestihne říct se všemi ahoj, a půjde hrát o Ameriku.
Víte, Ivan je namyšlenej sparťan, co neumí prohrávat. Věřím, že by baráž udělal. Třeba by posadil Součka, nasadil tři útočníky. Vážně nevím, ale uspěl by. Měl by Schicka, měl by Holeše, mužstvo by bylo nažhavené. O tenhle bonus nový trenér přijde.
Ale nejvíc mi vadí polovičaté řešení od pánů ze svazu. Vzkázal jim to ve Sportu Tomáš Skuhravý, taky Tomáš Řepka, své si řekli i Šmíca s Poborákem. I mně volala spousta lidí, taky pan Jícha, legendární tajemník Dukly… Všichni stojí za Ivanem. Na druhou stranu chápu, že porážka na Faerech byla rána.
Zůstal Köstl, kterého si k reprezentaci přivedl Ivan.