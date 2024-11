Skvělé nasazení repre, Kacetl tým podržel. Třinec měl v létě málo času

KOMENTÁŘ MARKA SÝKORY | Začátek listopadu je pro hokejisty chvílí si trošku oddychnout a nabrat síly, ale ne všichni mají pár dnů volna. Ti nejzdatnější a s příslibem potenciálu přepnuli na Karjalu. Je obdivuhodné, že po třech dnech srazu dokáže Radim Rulík dostat do hráčů strategii, mužstvo ji používá a je úspěšné.

Mistři světa zahájili novou sezonu ve Varech se Švédskem. První třetinu vyhráli 3:0, ale to nebyli Švédi, to byla skupina machrů, kteří si přišli zabruslit. Ve druhé části už to byli soupeři, jak je známe, a následoval výborný hokej, výborný český výkon a výhra 5:2. Radim Rulík se taky dočkal zápasu. Potřebuje, aby byl opět na střídačce v plném nasazení.

Po přesunu do Finska jsme prohráli s domácími protivníky 0:4. Zaslouženě, protože