Mount KRPÁLEK: Jednička, jak se patří | iSport.cz

V polotěžké váze byl judista Lukáš Krpálek světovou jedničkou. Před týdnem se stal světovou jedničkou ve váze těžké, čímž okrášlil parádní rok ozdobený zlatou medailí z mistrovství světa. A nakonec je jedničkou možná té vůbec nejtěžší kategorie – slavného společenství českého sportu. Krpálek je bezpochyby skvělým králem. Předvedl něco podobného jako loňská šampionka Ester Ledecká. Dokázal unikátní věc. Ne sice ve dvou sportech, ale vyhrát mistrovství světa ve dvou nejvyšších váhových kategoriích juda je tak náročné, že to dosud nikdo v historii nedokázal. Až Krpálek.

Terminologií stand up komika Karla Hynka: Je to borec!

Už jenom tím, co řekl večer, kdy po třech letech znovu dostal korunu Sportovce roku.

„Česká země má spoustu vynikajících sportovců, kteří získávají tituly mistrů světa, získávají světové rekordy. Kdyby to šlo, ocenil bych všech deset stejně.“

Ale červenat se za svou korunu zase nemusí. Koncem prázdnin jsem byl ve slavné tokijské hale Budókan, když Lukáš Krpálek po úmorném finálovém zápase s Japoncem Harasawou padl na kolena jako nový mistr světa těžké váhy.

„Rozhodně jsem to vnímal tak, že chtěli, aby vyhrál domácí. Chtěli mít domácího mistra světa. Nicméně musím říct, že jsem cítil i to, že se to ve třech čtvrtinách zápasu změnilo. Když Japonci viděli, že je ten jejich pasivní a nemá skoro žádné síly, najednou mi přišlo, že začali fandit mně,“ řekl mi Krpálek pár týdnů poté.

Mohlo českému šampionovi dostat větší pocty? Bylo to v Budókanu, slavné hale, v níž se v roce 1964 vůbec poprvé bojovalo o olympijské medaile. Jen pár set metrů odtud stojí škola Kodokan, sice skromná stavba, která se architektonicky nijak nevymyká okolí, jenže prostor uvnitř je pro judisty téměř posvátný.

V jedné cvičebních hal stojí křeslo profesora Jigoro Kana, právě tady učil muž, který judo, umění jemné cesty, vymyslel. A jeho sportu teď vládne nejlepší český sportovec. Na startu olympijské sezony je tu pro všechny soupeře velká výzva. Takový Mount Krpálek… Zkuste si ho povalit!