Pokuta jako cesta k bodu v Ostravě? Spíš další diletantství Zbrojovky

Vedení Zbrojovky Brno spadlo na ještě hlubší dno. Řeč je samozřejmě o pokutě ve výši 1,5 milionu pro hráče za výkon, přístup a výsledek (0:0) v klíčovém záchranářském duelu proti Teplicím, kterou přišel do šatny oznámit majitel klubu Václav Bartoněk před pátečním tréninkem.

Tedy den před utkáním v Ostravě a čtyři dny po bezgólové domácí ostudě.

„Vedení na to má právo, je to naše interní věc. Více se k tomu vyjadřovat nebudeme. Ale když se na to podíváme pozitivně, je to motivační moment, abychom působili úplně jiným dojmem než proti Teplicím,“ vykládal kouč Brna Richard Dostálek ve studiu O2 TV Sport před sobotním utkáním s Baníkem.

A po něm dodal: „Domluvili jsme si, že nebudeme vynášet žádné informace. A jestli to způsobilo nějakou změnu? Minimálně jsme si všichni všimli, že hráči byli rychlejší a agresivnější. Přístup byl lepší než minule.“

To sice ano, ale nedovedu si představit, že nepříjemný flastr mohl působit jako pozitivní motivace.

Jednoduché počty: pokud se částka rozprostře mezi šestnáct hráčů, kteří proti Teplicím nastoupili, dělá to na jednoho 94 tisíc, což je pro někoho jedna základní mzda, pro druhého dvě, pro jiného tři.

Pokud mezi celý kádr, vychází to zhruba na 60 tisíc. Málo to fakt není.

Anebo je to celé úplně jinak a jsou to dlužné loňské prémie za postup mezi elitu, které se šéfům vzhledem k blížícímu se návratu do F:NL nechtějí platit, a tak se narychlo vymyslela „pokuta“?

I tato verze čím dál častěji na Moravě rezonuje.

Tak či tak jde o hloupost, která důvěryhodnosti značky Zbrojovka nepřidává. Nezastávám se hráčů, ale někdo shora si přece takovou kvalitu vybral.