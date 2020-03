Záchrana Pardubic je sladká, ale jde o hodně hořkou párty | iSport.cz

Konce posledních čtyř sezon v Pardubicích, to je vlastně jedna oslava za druhou. Nepřijde vám to ve změti porážek, překotných vyhazovů trenérů a řady manažerů? Klub s parádní historií se třikrát vyhnul sestupu, z toho dvakrát infarktově a v hodině dvanácté. Naposledy v pátek večer. Jednou slavil klasicky, hezké šesté místo předloni. Ponechme stranou, co to všechno znamená při porovnání s historií, ve stávajících hubených letech (výsledkových, nikoli rozpočtových) je šestý plac nejlepším umístěním za posledních osm let. Fakt.