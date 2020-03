Utahaný a šťastný Rolinek o záchraně Dynama: Tohle je víc než titul! | iSport.cz

Litvínovský veterán Viktor Hübl gólem do šatny poslal Vervu do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 17:59. Poulíček, 59:21. Rolinek Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, D. Krenželok – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Červený, Plekanec (A), Střondala – Š. Stránský, Rákos, Vincour – Jenyš, Kusko, L. Horký. Hosté: Kantor (Kacetl) – J. Zdráhal, Mikuš, J. Kolář (C), S. Zacharčuk, Holland, T. Voráček, Blažej – Tybor, R. Kousal, Vondrka – Svačina, Poulíček, Mandát (A) – Látal, Harju, Kusý – Paulovič, Rolinek (A), Machala. Rozhodčí Kika, Veselý – Gebauer, Rampír Stadion DRFG arena Návštěva 7232 diváků

Je pár minut po zápase, v kabině se křepčí a vám je hej… Co prožíváte?

„Jsem strašně šťastný… Věřili jsme v naši obrovskou sílu, posledních třináct, patnáct zápasů jsme odehráli skvěle a věřili si, že to můžeme uhrát sami. Dokázali jsme se vzchopit ze ztráty hromady bodů a zachránit se v extralize. To je pro nás, pro mě, pro pardubické fanoušky víc než titul.“

Opravdu?

„Opravdu. Titul je krásná věc, samozřejmě. Ale my kdybychom spadli, nikdo by nevěděl, co s pardubickým hokejem bude. Kdežto po titulu jedete v extralize normálně dál. Pro mě je letošní záchrana vrcholem extraligové kariéry, znovu opakuju, že to řadím výš než ligový titul.“

Jak budete slavit?

„Na náměstí nás asi nikdo čekat nebude, ale my hráči si to oslavíme… (usmívá se) Je šestého března, po sezoně je hodně brzy, ale oslavíme to. Jsem rád, že je všechno za námi a že si hlava odpočine. Určitě se pojedu zrelaxovat do lázní.“

Kdyby vám někdo na podzim řekl, že budete s tímto týmem zažívat opojné pocity ze záchrany, věřil byste tomu?

„Nevěřil jsem, že se do Pardubic vrátím, ale shodou okolností se to povedlo. Jsem strašně rád. Když mi dali šanci vrátit se, byl jsem strašně šťastnej. Věřil jsem, že jsme schopni se zachránit. Ale obrovskou pomocí bylo, když se vedení podařilo sehnat Michala Vondrku, díky němu jsme dokázali strašnou porci zápasů vyhrát. Ostatní kluci se na to nabalili…“

Kometa - Pardubice: Rolinek poslal puk do prázdné klece a hosté slaví udržení, 0:2

Byl jste přesvědčený, že k záchraně pomůžete i vy svými výkony, které snesou měřítka?

„Věřil jsem, že pomůžu. Jen jsem se bál toho, že jsem čtyři měsíce nehrál extraligu, obavy jsem měl. I tak jsem věřil, že týmu nějak pomůžu.“

Co udělat, aby Pardubice neslavily další záchranu, ale dostaly se výš, kam dříve patřily?

„Několik sezon po sobě a v euforii po zvládnuté baráži jsem odpovídal na otázky, co je třeba udělat, abychom příští sezonu zvládli lépe. Teď to hodnotit nechci. Já jsem strašně šťastný, že jsme zachránili sezonu, protože bodové manko bylo docela velké. Ale nám se to povedlo a teď si to chci užít.“

V úterý jste měli velmi blízko k záchraně proti Spartě, potřebovali jste doma vyhrát prodloužení, ale padli jste. Bylo náročné zvednout hlavy?

„Každý zápas v poslední době byl pro nás náročný. Věděli jsme, že nesmíme klopýtnout, honili jsme manko, hodně nám pomohla výhra na Kladně, které jsme dostali pod sebe. Ale pak se vždycky jdete podívat na výsledky ostatních týmů a … Po mentální stránce to bylo strašně náročný, stres byl obrovskej. Teď ale máme skvělý zážitky.“

Kometa - Pardubice: Svačina z dobré pozice trefil jen horní tyčku

Sledoval jste během utkání v Brně o přestávkách, jak se vyvíjí duel v Litvínově?

„Nevím, jak ostatní, já nechtěl vědět vůbec nic. Věřil jsem v nás, vedli jsme, nechtěl jsem se zajímat, jak by nám mohl někdo pomoci v jiném zápase.“

Bylo na hlavu po sérii vlastních výher, že jste se nemohli odlepit ode dna, protože body poctivě, respektive po hrstech sbírali i přímí konkurenti?

„Bylo to na hlavu. Po každé výhře si přejete, když jdete k telefonu, že vám výsledky ostatních udělají radost, nebudu lhát, že ne. Ale i tak jsem byl ohromně pozitivně naladěnej, protože jsme všechny zápasy parádně odmakali, posledních patnáct zápasů se změnilo úplně všechno. Hráli jsme na krev, o život.“

Budete pokračovat v Pardubicích?

„Dobrá otázka… (směje se) Nevím.“

A chcete?

„Nevím.“

Kometa - Pardubice: Radost hostujícího celku, hráči po závěrečném hvizdu slaví záchranu

