SESTŘIHY: Jágr smutní, Kladno padá z extraligy. Pardubice slaví záchranu | iSport.cz

SOUHRN | Rychlé loučení smutnících Rytířů. Kladenští hokejisté v přímé bitvě o záchranu Tipsport extraligy prohráli s Litvínovem 2:6 a po roce padají zpět do první ligy. Vedle Vervy slaví záchranu mezi elitou i Pardubice, které vyhrály v Brně 2:0. Druhé místo v tabulce si v posledním 51. kole vybojovali úřadující mistři z Třince, kteří srazili Plzeň 3:0. Sparta po výhře 3:2 po nájezdech nad Olomoucí se dostala na třetí pozici a v play off tak vyzve brněnskou Kometu.

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 52 30 5 2 15 179:131 102 2. Třinec 52 27 4 4 17 163:125 93 3. M. Boleslav 52 22 10 6 14 155:124 92 4. Sparta 52 21 14 1 16 174:145 92 5. Plzeň 52 27 2 7 16 162:142 92 6. Brno 52 21 5 6 20 143:156 79 7. Olomouc 52 20 5 7 20 123:129 77 8. Mountfield 52 19 5 7 21 130:136 74 9. K. Vary 52 16 9 5 22 174:168 71 10. Zlín 52 19 4 5 24 151:151 70 11. Pardubice 52 16 3 10 23 121:160 64 12. Litvínov 52 16 3 9 24 153:173 63 13. Vítkovice 52 14 8 5 25 134:175 63 14. Kladno 52 16 3 6 27 130:177 60 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

O pádu Rytířů rozhodl veterán Hübl

Osmačtyřicetiletý Jágr v utkání nebodoval. Dvěma brankami včetně vítězné trefy a dvěma asistencemi se podepsal pod úspěch Litvínova o sedm let mladší kapitán týmu Viktor Hübl. Pěti body za dva góly a tři asistence zazářil Tomáš Pospíšil.

Do sestavy Litvínova se na rozhodující bitvu vrátili obránci Michal Moravčík, Marek Baránek a útočník Jakub Petružálek. V brance Kladna se potřetí za sebou představil Adam Brízgala, jednička Denis Godla nebyl při zranění ani na střídačce. Ze hry vypadl Rytířům i útočník Tomáš Redlich, kterého nahradil Marek Hovorka.

Domácí začali náporem, který umocnilo Stachovo vyloučení, při němž ve čtvrté minutě trefil Lukeš horní tyč. Brízgalu pak prověřili Jarůšek a Mahbod. Na druhé straně se dostal do šance Melka, který následně putoval spolu s domácím Štichem na trestnou lavici.

Při hře čtyř proti čtyřem otevřel skóre Moravčík, jehož první pokus zblokoval O'Donnell, ale napodruhé přes stínícího Pospíšila otevřel skóre. Rytířům se podařilo odpovědět těsně před první pauzou. Stach našel z otočky Austina, který trefil odkrytou branku.

Sudí si u videa ověřili, že to kanadský bek stihl před koncem úvodní části. Austin 18. gólem v sezoně překonal rekord samostatné české extraligy mezi obránci, který stanovil v sezoně 2006/07 také v dresu Kladna Martin Ševc.

V úvodu druhé části mohli vrátit Vervě vedení Kudla a Hübl, na druhé straně zahrozil Jágr. Ve 26. minutě se radovali domácí. Po Pospíšilově přihrávce Hübl z pozice mezi kruhy poslal puk po ledě k levé tyči a Brízgala nestačil betonem zasáhnout. Kladno odpovědělo při Jarůškově vyloučení, kdy se po Austinově přihrávce trefil pohotovou střelou z pravého kruhu O'Donnell.

Litvínov odpověděl dalšími šancemi. Při té Mahbodově pomohl Brízgalovi Vampola a kladenský gólman si poradil proti Jurčíkovi. Při Austinově trestu se domácí dočkali - čtyři sekundy před druhou pauzou zamířil po Pospíšilově přihrávce do odkryté branky Hübl.

Náskok Litvínova pojistil ve 46. minutě Pospíšil, který mezi kruhy zamířil k pravé tyči Brízgalovy branky. Kladno se následně ubránilo při trestu Jágra, který se hned po návratu na led dostal do šance, ale Janus jeho pokus kryl.

Litvínov se ubránil při vyloučení Moravčíka, jenž ujel po návratu z trestné lavice, ale na Brízgalu nevyzrál. Při Kautově trestu v 53. minutě zvýšil náskok Severočechů hrdina zápasu Pospíšil. Výsledek dovršil Lukeš povedenou střelou z pravého kruhu.

SESTŘIH: Litvínov - Kladno 6:2. Verva slaví záchranu, Rytíři se po roce vracejí do Chance Ligy

Góly Domácí: 14:52. Moravčík, 25:51. V. Hübl, 39:56. V. Hübl, 45:40. Pospíšil, 53:00. Pospíšil, 54:37. F. Lukeš Hosté: 19:59. Austin, 30:02. O'Donnell Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – J. Říha, Moravčík, Ščotka (A), Štich, Kudla, Baránek, L. Doudera – Petružálek, Mahbod, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Válek, Gerhát, Hedberg – Helt, Jurčík, Trávníček (A). Hosté: Brízgala (Stahl) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka (A), Zajíc – Zikmund, Machač, Jágr – Melka, Vampola, J. Strnad (C) – Hovorka, Stach, Š. Bláha – O'Donnell, T. Kaut (A), Hajný. Rozhodčí Hodek, Jeřábek – Lhotský, Svoboda Stadion ZS I.Hlinky, Litvínov Návštěva 6 011 diváků

Extraligovou spásu Dynama pojistil Rolinek

Pardubice potřebovaly k jistotě záchrany minimálně bod a na cestě k němu od prvních minut spoléhaly na zabezpečenou obranu, dobře bránily střední pásmo a domácí hráče k ničemu vážnému nepustily. Výjimkou byla pěkná kombinace druhé pětky, na jejímž konci byl obránce Svozil, který ale zblízka Kantora nepřekonal.

Signálem k hostující ofenzívě byla prudká střela Tybora, s níž si Čiliak poradil, stejně jako s pokusem Rolinka a dorážkou Pauloviče. Hosté se za svoji aktivitu dočkali gólové odměny v 18. minutě, kdy pohlednou spolupráci druhého útoku zakončil Poulíček.

Na taktiku neprůchodné obrany středního pásma a rychlé brejky spoléhal sestupem ohrožený tým i v dalším průběhu zápasu. Na ofenzívně malátnou Kometu to stačilo. Ve 34. minutě byl blízko druhému pardubickému gólu Tybor, ale trefil jen horní tyč Čiliakovy branky. Na druhé straně se do ojedinělé příležitosti dostal Mueller, ale pověst kanonýra nepotvrdil.

Stejný obrázek nabídlo i poslední dějství. Pardubice stále skvěle bránily a Kometu do ničeho vážnějšího nepustily. I jediná přesilová hra se odehrála prakticky bez brněnské střely. Domácí sice v závěrečných minutách vyvinuli tlak na branku hostí, vyrovnat se jim ale nepodařilo. Naopak při power play potvrdil výhru Dynama Rolinek.

SESTŘIH: Kometa - Pardubice 0:2. Tradiční klub slaví záchranu v nejvyšší soutěži, rozhodl Poulíček

Góly Domácí: Hosté: 17:59. Poulíček, 59:21. Rolinek Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, D. Krenželok – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Červený, Plekanec (A), Střondala – Š. Stránský, Rákos, Vincour – Jenyš, Kusko, L. Horký. Hosté: Kantor (Kacetl) – J. Zdráhal, Mikuš, J. Kolář (C), S. Zacharčuk, Holland, T. Voráček, Blažej – Tybor, R. Kousal, Vondrka – Svačina, Poulíček, Mandát (A) – Látal, Harju, Kusý – Paulovič, Rolinek (A), Machala. Rozhodčí Kika, Veselý – Gebauer, Rampír Stadion DRFG arena Návštěva 7232 diváků

Rousek vystřelil Spartě Kometu

Spartě kvůli zranění chyběli kapitán Řepík, Forman a Blain. Ve čtvrtém útoku proto zaskočil obránce Jandus. Naopak Olomouc postrádala Irgla.

Hosté si vypracovali první větší šanci, ale brankář Machovský si s Knotkovou střelou poradil. Ve 13. minutě však inkasoval. Klimek nahrál Nahodilovi, jenž se natlačil před Pavelku a zamířil mezi Machovského betony.

Na začátku druhé části sparťan Růžička vypálil zblízka pouze do gólmana Konráda. Místo toho se v 25. minutě radovala Olomouc, když Vyrůbalíkovo nahození od modré tečoval před brankou Tomeček. Vzápětí mohl snížit Kalina, jenže zakončil mimo tři tyče. Neprosadil se ani Tomášek.

V polovině utkání domácí v přesilové hře skórovali. Pech našel před brankou Buchteleho, který bekhendem překonal Konráda. Vyrovnání měl na hokejce Pech, ale jeho zakončení skončilo na horní tyčce. V 38. minutě Pražané srovnali díky Tomáškově ráně z první od hrazení.

Ve třetí části si oba týmy zahrály po třech přesilovkách, všechny však zůstaly nevyužité. Vítěze neurčilo ani prodloužení. V samostatných nájezdech se trefili Rousek a Kvapil. Pražané vyhráli sedmý z posledních devíti zápasů a zároveň potvrdili, že se jim v prodloužení či nájezdech daří. Druhý bonusový bod získali ve 14 z 15 případů.

Sparťané se po vítězství v posledním zápase základní části dostali na druhé místo, ze kterého ve čtvrtfinále play off půjdou na brněnskou Kometu.

SESTŘIH: Sparta - Olomouc 3:2 sn. Domácí díky výhře končí třetí, v nájezdech rozhodl Rousek

Góly Domácí: 29:24. Buchtele, 37:18. Tomášek, . Rousek Hosté: 12:27. Nahodil, 24:15. V. Tomeček Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Pavelka, Jurčina, Kalina, Piskáček – Rousek, Sukeľ, Dvořáček – Buchtele, Pech, Smejkal – M. Kvapil, V. Růžička, Tomášek – M. Jandus, Říčka, Pšenička. Hosté: Konrád (Lukáš) – Valenta, Škůrek, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Jaroměřský, Švrček – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Káňa, V. Tomeček – Ostřížek, Olesz, Kolouch – Skladaný. Rozhodčí Pražák, Šindel – Brejcha, Jelínek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 8 412 diváků

Oceláři po skalpu Indiánů berou druhé místo a Ligu mistrů

Brankář Jakub Štěpánek vychytal druhou nulu za sebou, Matěj Stránský vstřelil gól a na další přihrál. Hostující kapitán Milan Gulaš vyšel naprázdno a produktivitu základní části vyhrál se ziskem 76 bodů (35+41). Plzeň venku prohrála podeváté v řadě.

Stránský se stal hlavní postavou úvodní třetiny. Nejproduktivnější hráč Ocelářů ve třetí minutě uvolnil Růžičku, který v souboji s Frodlem zachoval chladnou hlavu a zakončením mezi betony otevřel skóre.

Druhý gól přidal Stránský sám, když z levého kruhu zamířil střelou zápěstím přesně k bližší tyči. Plzeň hrála aktivně, ale jejich střely kryl pozorný Štěpánek a v přečíslení tři na jednoho ani nevystřelila, protože se skvěle vrátil Ondřej Kovařčík.

Třinec mohl v úvodu druhé třetiny brzy zvýšit. Ondřej Kovařčík v sólovém úniku propasíroval po behkendové kličce kotouč mezi Frodlovy betony, ale puk za brankovou čáru neprošel. Na opačné straně dvakrát zvonila branková konstrukce po střelách Zdráhala a Eberleho, který už na zvedal i ruce nad hlavu.

Aktivita Plzně pokračovala také na začátku poslední části, i díky přesilové hře si vytvořila tlak, ale Štěpánka nepřekonala. Hrozil také Třinec, v přečísleních dva na jednoho se ale neprosadili Adamský ani Růžička. Hosté se v závěru připravili o další drama dvěma vyloučeními. Druhý faul potrestal Ondřej Kovařčík, který střelou z mezikruží uzavřel v poslední minutě skóre.

Oceláři se díky tříbodovému vítězství v posledním kole posunuli na druhé místo tabulky, které jim zaručuje účast v příštím ročníku hokejové Ligy mistrů.

SESTŘIH: Třinec - Plzeň 3:0. Oceláři vynulovali útok Škodovky

Góly Domácí: 02:53. Martin Růžička, 13:06. M. Stránský, 59:01. O. Kovařčík Hosté: Sestavy Domácí: Štěpánek (Kváča) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, Roth, Galvinš, Kundrátek, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Hrňa, Marcinko (A), O. Kovařčík – Hrehorčák, M. Kovařčík, Chmielewski – Adamský (C), Dravecký, Kofroň. Hosté: Frodl (J. Pavelka) – Jank, Čerešňák, Pulpán (A), Jánošík, Vráblík, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – P. Zdráhal, Rob, Pour – Vracovský, Heřman. Rozhodčí Hradil, Micka – Hlavatý, Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Energie již s áčkem neuhlídala tygří smečku

Energie na rozdíl od předešlého zápasu ve Vítkovicích nastoupila se všemi hráči základního kádru. Do vedení se již ve 4. minutě dostali hosté, když Vlach střelou ze středu levého kruhu překvapil brankáře Novotného.

O tři minuty později bylo srovnáno, puk po ideální nahrávce Koblasy střelou z první "uklidil" za Hrachovinova záda Beránek. Po vyrovnávací brance zvýšili domácí svou aktivitu a blízko druhé branky byli Černoch a Šenkeřík. V závěru první třetiny již Hrachovina kapituloval, vyloučení Dernera potrestal Černoch.

Ve 23. minutě po nepřehledné situaci před domácí brankou srovnal při přesilovce stav zápasu na 2:2 Ordoš. Liberec následně zvýšil aktivitu a dostal se do vedení. Novotného potřetí překonal Musil. Energie se snažila o vyrovnání, ale střely mířící na branku Severočechů bezpečně likvidoval Hrachovina. Ve 38. minutě dostaly Karlovy Vary možnost další přesilové hry, ale místo vyrovnávací branky počtvrté inkasovaly. Podruhé se prosadil Vlach.

Ve 44. minutě byl blízko snížení Beránek, ale jeho teč skončila pouze na liberecké tyčce. Na druhé straně jen dva zázračné zákroky Novotného znemožnily krátce po sobě skórovat Ordošovi a Lencovi. Domácím se nakonec zásluhou Mikuše přece jen podařilo snížit v 59. minutě, ale o minutu později při karlovarské power play dal konečnou podobu výsledku střelou do prázdné branky kapitán Jelínek.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "I když Liberec přijel bez první pětky, ukázal svou velkou kvalitu, kterou předvádí celou sezonu. Liberec měl lepší vstup do utkání, nám chvíli trvalo, než jsme se rozkoukali, ale zhruba od páté šesté minuty jsme hru minimálně vyrovnali a dostali jsme se do vedení. Za stavu 2:1 jsme měli v podstatě dvakrát prázdnou bránu, kdy se nám ty šance nepodařilo proměnit, což byl asi klíčový moment zápasu. Ve druhé třetině jsme trošku polevili, dostali laciné branky a i když jsme potom ty šance měli, nebyli jsme produktivní. Liberec zaslouženě vyhrál."

Patrik Augusta (Liberec): "My jsme samozřejmě spokojeni s výsledkem i s předvedenou hrou. Nebylo to jednoduché utkání, ale myslím, že jsme se s tím popasovali velice dobře. Do kabiny patří gratulace."

SESTŘIH: Karlovy Vary - Liberec 3:5. Domácí už nasadili áčko, na Tygry to ale nestačilo

Góly Domácí: 06:49. O. Beránek, 19:03. Černoch, 58:31. T. Mikúš Hosté: 03:17. J. Vlach, 22:22. Ordoš, 25:28. A. Musil, 38:45. J. Vlach, 59:50. P. Jelínek Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, D. Mikyska, Eminger, Šafář – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – Koblasa, T. Mikúš, O. Beránek – V. Polák (C), Černoch, Kohout – Osmík, Vildumetz, Vondráček. Hosté: Hrachovina (Schwarz) – Kotvan, Knot, Havlín, Graborenko, Derner, T. Hanousek – L. Krenželok, P. Jelínek (C), J. Vlach – Ordoš, Marosz, Lenc – A. Musil, Šír, M. Zachar – D. Špaček, Chrtek, Valský. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Pešek, Malý Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3683 diváků

Bruslaři doma vyhráli pošesté v řadě

Úvod patřil domácím hokejistům, ale brankář Kašík dokázal dva nebezpečné závary před svou brankou s nasazením všech sil vyřešit. Skóre se měnilo v šesté minutě v přesilovce Zlína. Nebyli to ale hosté, kdo šel do vedení. V oslabení ujel Lunter a procedil puk Kašíkovi mezi betony. O druhý gól se postaral kapitán Ševc, jehož střela se otřela o kalhoty jednoho z bránících obránců a nechytatelně zapadla za Kašíkova záda.

Blízko vyrovnání byl v polovině zápasu hostující Nosek, ale jeho ránu v přesilové hře zastavila tyčka. Branková konstrukce zvonila za Petersem i ve 13. minutě, kdy ležícího brankáře sice Claireaux překonal, gól z toho však nebyl.

Největší boleslavskou šanci druhé třetiny měl opět v oslabení Najman, ale z ideální pozice přestřelil zlínskou branku. Další šanci měl ve stejném oslabení Skalický, ale skóre se ani tentokrát neměnilo. Hned po skončení početní výhody si třetí zákrok zápasu připsala Petersova branková konstrukce. Ta o minutu později zvonila i za Kašíkem po střele Lotyše Bičevskise.

Ve 44. minutě sebral puk jednomu s hostujících obránců na vlastní modré Skalický a "dloubáčkem" přes padajícího brankaře zvýšil na 3:0 pro Boleslav. Slovenský útočník Boleslavi mohl přidat svůj druhý gól v zápase při signalizované výhodě, ale tentokrát byl úspěšnější brankář Beranů.

Zlín se tlačil za snížením ve dvou vlastních přesilovkách, ale ani výhoda jednoho muže v poli k prolomení střelecké smůly nevedla. Po střele Honejska se dlouho zkoumalo video, ale rozhodčí puk pod Petersovým betonem za brankovou čárou na záznamu nenašel. Kanadský brankář tak udržel čisté konto a Mladá Boleslav doma vyhrála pošesté v řadě.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "V první třetině jsme měli hodně šancí, mohli jsme ji vyhrát výraznějším rozdílem. Ale vstup do zápasu to byl dobrý. Pak se hra srovnala, ale pořád jsme měli střeleckou převahu. Měli jsme ale i štěstí, protože soupeř trefil i nějaké tyčky. Rozhodl náš třetí gól a neuznaná situace hostů z videa, kdy jsme v oslabení neinkasovali."

Martin Hamrlík (Zlín): "Gratuluju Boleslavi k výhře. Nevyšla nám první třetina, to jsme byli ještě v autobuse. Kdyby Boleslav dala víc gólů, tak bychom se nemohli vůbec divit. Ve druhé třetině jsme měli šance, ale doping v podobě gólu nepřišel a my jsme museli dobývat bránu. Bez gólu jsme se ale nemohli dostat do zápasu. Trošku nám docházejí síly, jakoby to na nás trošku padalo. Musíme se zkoncentrovat na předkolo a vyždímat se."

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 3:0. Bruslaři v generálce na play-off přehráli Ševce

Góly Domácí: 05:02. Lunter, 11:38. Ševc, 43:25. Skalický Hosté: Sestavy Domácí: Peters (Haas) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Cienciala, Najman, P. Kousal. Hosté: Kašík (Huf) – Řezníček, Nosek (A), Freibergs, Buchta, Gazda, Ferenc, Hamrlík – Köhler, Fořt (A), Fryšara – Okál, Honejsek, Šlahař – Herman, Claireaux, Dufek – Kubiš (C), P. Sedláček, J. Ondráček. Rozhodčí Šír, Sýkora – Ganger, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 246 diváků

Mountfieldu na závěr zazářil Klíma

Královéhradečtí nastupovali s vědomím, že pokud se chtějí v tabulce posunout, musí vyhrát v základní hrací době. Po pouhých 16 sekundách je k tomuto cíli přiblížil Eklund, jenž napálil do branky kotouč vyražený gólmanem Dolejšem po Jerglově pokusu.

Příležitosti ke zvýšení měli Šalda a dorážející Koukal, v 11. minutě zlikvidoval Dolejš nadějný pokus Cingela. Pozornost strážce hostující branky pak v 16. minutě prověřil Cibulskis, vzápětí se na druhé straně podařilo dostat puk za brankovou čáru s přispěním Lva nahrávajícímu Rosandičovi, který hledal před brankovištěm najíždějícího Schleisse.

Právě Schleiss jel pak sám na Mazance, ale neuspěl. Dolejše zachránila ještě před přestávkou tyčka po střele Lva.

Ve 25. minutě vrátil domácím vedení Nedomlel, platnost jeho zásahu ale musel kvůli posunuté brance potvrdit videorozhodčí. Po polovině základní hrací doby ale pykal na trestné lavici Smoleňák a hosté ho vrátili do hry předčasně - na 2:2 vyrovnal Lakatoš. Těsně před přestávkou mohl naklonit misky vah opět na stranu domácích Klíma, ale neuspěl.

Americký útočník s českými kořeny si vše vynahradil ve třetí části. Už po 28 sekundách si spravil chuť a poslal Mountfield potřetí v utkání do vedení. V 55. minutě poté Klíma přidal i další gól. V závěru se pokusili zápas zdramatizovat při power play, místo snížení ale opět inkasovali. Skóre zápasu uzavřel Orsava.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Mountfield HK): "Jsme rádi za výsledek, věříme, že to trošičku zvedne sebevědomí hráčů a pomůže nám to do pondělního zápasu. Určitě jsem taky rád, že jsme konečně potěšili domácí fanoušky. Už je to hodně dlouho, co jsme doma vyhráli naposledy. Jenom samá pozitiva, dali jsme pět gólů a využili dvě přesilovky. Výkon určitě nebyl optimální, ale musíme se připravit na pondělní začátek předkola a věříme, že tohle vítězství nám k tomu pomůže."

Rostislav Klesla (Vítkovice): "Zápas nebyl z naší strany nikterak oslnivý. Spousta hráčů do něj nedala to, co tam dávali v předchozích týdnech a měsících. Nicméně jsme se v něm dlouho drželi, bylo to 2:2 po dvou třetinách, ačkoli domácí měli víc šancí. Potom si šli za vítězstvím víc, přestříleli nás a dá se říct, že je to pro ně zasloužené vítězství."

SESTŘIH: Mountfield HK - Vítkovice 5:2. Hosté důležité body nezískali, dvakrát se trefil Klíma

Góly Domácí: 00:16. Eklund, 24:39. Nedomlel, 40:28. Klíma, 54:14. Klíma, 58:23. Orsava Hosté: 15:57. Rosandić, 33:58. Lakatoš Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Eklund, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík (A), Šidlík, Čáp – Jergl, Klíma, Perret – Smoleňák (C), Lev, M. Chalupa – Orsava, Cingel, R. Pilař – Miškář, Koukal, Dragoun. Hosté: Dolejš (Dolíška) – Trška, Štencel, Dudas, L. Kovář, R. Černý, Výtisk (C), Rosandić – Schleiss, Hruška, Šišovský – Lakatoš (A), O. Roman, Roberts Bukarts – Mallet, R. Veselý, Dej (A) – T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Rozhodčí Pešina, Horák – Komárek, Špringl Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3582 diváků

