Musil se trápil, teď patří mezi horké extraligové zboží

Na sklonku léta si Adam Musil liboval, jak se v soukromé dílně Jakuba Čutty naučil pořádně bruslit. Maloval si průlomovou sezonu. Následovala facka. Zranění kolene mu pocuchalo start sezony, do toho koronavirová výluka, slabší opožděný start, po němž člen slavného hokejového kmene byl dlouho na nule. Trudné období je fuč, někdejší juniorský kanadský reprezentant skočil do báječné fazony, díky níž Liberec ve 29. kole Tipsport extraligy smetl mizerný Litvínov 6:3.

Extraligové kluby zpozorněly. V posledních dnech a týdnech se Adam Musil vyšvihl k výkonům, jež mu zajišťují postup na horní příčky na seznamu žádaných akvizic pro příští ročník. Libereckému bojovníkovi končí pod Ještědem kontrakt, v zákulisí mezi manažery padá jeho jméno velmi často. Třiadvacetiletý pracant pomohl k litvínovské depresi dvěma trefami.

Syn slavného beka Františka Musila rozkvetl v příhodném období, kdy se pomalu rodí budoucí dohody. „Díky tomu, jak hraje, si jednoznačně říká o prodloužení smlouvy,“ reagoval na to Patrik Augusta, kouč a sportovní manažer Bílých Tygrů.

Před reprezentační pauzou se Musil zaskvěl hattrickem proti Karlovým Varům, v sobotu to číslu 14 sypalo znovu. Ze tří posledních utkání zapsal pět gólů. Pozor, to není zdaleka jediná plusová hodnota v Musilově výkazu.

Urostlý, s plnou výstrojí stokilový borec, je ideálním protivou do soupeřova brankoviště. Litvínovu takhle doručil obě branky. Zapřel se v nohách, odstrčil si beky kolem sebe, v pravý čas nastavil hůl, kde ho dvakrát neomylně našly pobídky Michala Birnera a Radana Lence. 3:0 a 5:0, díky hoši!

Liberec je přitom týmem, kde to mladší dravci nemají snadné. V kabině se to hemží ofenzivními mazáky, co jméno, to současný či bývalý reprezentant s kariérou v renomovaných ligách. Málokdo z nich vám pustí kostičku. Jen tak pro nic za nic. Navíc kouč Patrik August není ten, který by mladším ročníkům sázel ice time po tuných, zvlášť když docela nedávno Tygři procházeli herní i výsledkovou bídou a Augusta nutně potřeboval body. Pro klid týmu i svůj… Až indispozice tří renomovaných útočníků, čili vynucené okolnosti, spustily změnu.

A vida, jak to týmu šlape! Musil v první brázdě, Pekař ve druhé, Hrabík třetím centrem. Není důvod se domnívat, že liberecké zálohy práci známějších borců nezastanou. Ale zastanou. Jen to chce důvěru. Zároveň ale i maximum lopoty z druhé strany.

Musilův přístup je zárukou, že nějaké ty nohy nahoru nepřipadají do úvahy.

SESTŘIH: Liberec - Litvínov 6:3: Tygři přehráli Vervu. Hosté zabrali pozdě

Tygr Musil dře na skatemillu. Věřím, že mi to pomůže zdokonalit se, říká mladý útočník

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE