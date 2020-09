Potomci slavné generace: Musilovi, Hořavové i ti, co nehrají za Česko

Páté místo na Kanadském poháru (jen o skóre před posledními západními Němci), druhá příčka na Izvestijích a nakonec zlatý světový šampionát v Praze. Tak divoká byla reprezentační sezona 1984/85. Z dnešního pohledu je ovšem zajímavá i tím, kolik synů tehdejších reprezentantů – vedle Kevina a Kellyho Klímových – se vypravilo do světa profesionálního hokeje.

Bylo mu 11 měsíců, když se s otcem Vladimírem a rodinou vydal do zámoří. Sám si tam však nezahrál, i když ho draftoval Phoenix. V extralize prošel Slavií, Chomutovem a Spartou, od léta je ve službách Mountfieldu.

Druhý ze synů Miloslava Hořavy to do národního týmu nedotáhl, i s cizinou má minimální zkušenosti. V minulé sezoně hrál první ligu za Slavii.

Jacob Pivonka (2000)

V USA se narodil a zemi reprezentoval mj. na posledním MS do 20 let v Ostravě a Třinci. Stejně jako otec Michal je centr. Draftovali ho New York Islanders, zatím působí na univerzitě.