Nominace na MS: žádný granát nevybouchl. Říha jednal narovinu | iSport.cz

Gólmani? Jasná volba. Dopředu věděli, že do Bratislavy pojedou. V útoku mě trochu překvapila pouze absence Martin Zaťoviče. Tady však musím dát Říhovi kredit za férové jednání. „Jsi na hraně, nemáš jistý flek v sestavě.“ Odpověď hráče? „Díky, trenére. To dám raději prostor mladším hráčům.“ Útočník Komety se k tomu postavil čelem, rozhodnutí mu nelze vyčítat.

Velkým plusem je nominace Davida Tomáška, který mě v přípravě ze všech útočníků překvapil nejvíc. Rychlost, dravost a zdravá drzost, které se naučil ve finské lize, ho posunuly až mezi čtrnáctku útočníků, kteří si budou nakládat bágl do vlaku směr Blava. Navíc on určitě nebude tím, kdo se urazí, pokud si třeba na šampionátu nezahraje. Dobrá volba.

Přiznám se, že jsem si také dělal svou interní nominaci. S tou Říhovou se prakticky shoduje, až na jedno jméno. Obránce Jakub Krejčík. Bek Lukko Raumy však pátou účast na MS nepřidá. V Brně přitom obstál. Nezmatkoval, ukázal výkonnostní stabilitu a dobrou rozehrávku, která naopak jiným defenzorům občas drhla. Kouč však ukázal na jiné. Jeho volba, snad měl šťastnou ruku.

Pokud bych měl před mistrovstvím ukázat na největší bolest týmu, byli by to už několikrát zmiňovaní centři. Nemusí se to zdát, ale pozice středního útočníka je klíčovou v celé formaci. Pokud chcete uspět, potřebujete alespoň dva špičkové borce světové klasy. Ty zatím Říha k dispozici nemá. Svízel by vyřešil příjezd dua Krejčí – Hertl, s tím se však vzhledem k vývoji sérií v NHL příliš počítat nedá.

Osobně pak nechápu, že generální manažer Petr Nedvěd na tiskové konferenci vůbec nezmínil jméno jiného centra Radka Faksy. Pro mě by i on znamenal velký přínos. Vždyť právě Faksova necking line vydeptala v prvním kole Stanley Cupu elitní úderku Nashvillu a poslala Dallas do další rundy.

Ondřej Palát po utkání s Ruskem mluvil o medailových ambicích složené družiny. Až další týdny ukážou, nakolik je reálné, aby kovové sny došly k zhmotnění.