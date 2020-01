Pardubická léčba Vondrkou. Pozitivní lídr může klub zachránit | iSport.cz

Zkušený útočník Michal Vondrka se při své premiéře v dresu Pardubice střelecky prosadil, na vítězství proti Spartě to ale nestačilo • twitter.com

Od začátku sezony se topí na dně extraligové tabulky. Pod hladinou ponoru. Kdekdo už Pardubice odepsal: „Sestoupí, není o čem!“ Jenže ve finiši dlouhodobé soutěže se zdá, že by se kulhající kůň mohl zvetit. Výkon na Spartě (prohra 1:2p) naplňuje fanoušky i hráče samotné optimismem. Hlavní důvod prvního nesmělého úsměvu po dlouhém strádání? Michal Vondrka.

Mluvilo se o tom, spoustu se toho napsalo. Teď má Michal Vondrka konečně klid. S Mladou Boleslaví se rozešel. Podle všeho v dobrém. S vedením si podal ruce, sbalil bágl a odjel. Směr? Dolů, na dno tabulky. Pardubice si podle všeho sám nevybral. Jednalo se o něm bez něj. Nakonec to ale může být výhra pro všechny strany.

Nedělní premiérový zápas ukázal, že ve zkušeném 37letém útočníkovi stále žhne plamen chuti a víry. Na ledě extraligového lídra z Prahy hrál při své premiéře skvěle. Gól byl výsledkem jeho poctivé práce. Od trenérů okamžitě dostal pocítit obří důvěru. Odehrál 23 minut, sám pak hlásil, že přesně tohle potřebuje, aby mohl naplno vykvést.

O konci v Bolce se bavit nechtěl. Z některých odpovědí však bylo cítit, že od nadřízených necítil takovou důvěru, jakou by chtěl a jakou by si podle sebe zasloužil. V Pardubicích ji dostane. A vrchovatě.

Pro Dynamo může být Vondrka jakožto pozitivní lídr klíčovou osobností v otázce záchrany. Aktuálně mají Východočeši stejně bodů jako Litvínov, na kontě jim však svítí dva odehrané zápasy navíc. Nic pozitivního, zdálo by se. Pokud však budou hrát dál jako na Spartě, sešupu do prvoligového suterénu by se mohli vyhnout. Tedy pokud bereme jako závazné aktuálně platné ligové řády a pravidla, která posílají nejhorší celek po 52 rundách o soutěž níž.

Půjdu s kůží na trh a řeknu, že se to Pardubicím povede a z posledního fleku utečou. Přišel silný sponzor, který by v klubu konečně mohl sjednat aspoň jakýs takýs pořádek. Vrátil se Pan kapitán Tomáš Rolinek a přišel Vondrka. Právě šikovný sympaťák bude hrát v záchranářských pracích hlavní part.