Vondrkova premiéra: Gól, spálené šance a obří ice time. Tohle potřebuju! | iSport.cz

O vašem odchodu z Mladé Boleslavi se mluvilo dlouho. Jak rychle se nakonec upekl přesun do Pardubic?

„Bylo to rychlé, jedna domluva a hotovo.“

Údajně jste měl i nabídku do Liberce, proč jste nakonec vybral Dynamo?

„To není otázka na mě. V novinách se něco napsalo, mně to bylo ale jedno. Věděl jsem svoje. Bylo tam špatně, ne úplně transparentně řečeno, co mi bylo. Z toho pak šly různé spekulace. Možná, že tam něco bylo. Bylo jen na klubu, s čím za mnou přijdou. Nakonec jsme se v Boleslavi dohodli férově, rozešli jsme se v dobrém.“

Jaké je to přijít do posledního týmu extraligy?

„Myslel jsem, že najdu kabinu smutnou, s hlavama dole. Vůbec to tak ale nebylo. Nálada je bojovná, nikdo nic nevzdává. Stihl jsem zatím jen jedno rozbruslení, ale hodně hráčů znám z dřívějška, parta je dobrá. Ještě tím, že přišel Rolas, se to ještě víc semkne. Uděláme všechno pro to, abychom se zachránili.“

Cítíte větší tlak a tíhu, když hrajete o extraligový život?

„V nějaké takové situaci už jsem byl. Výkon na Spartě nás ale může nakopnout. Musíme začít dávat góly, proměňovat šance, protože jsme jich měli opravdu dost.“

Není bod vzhledem k průběhu zápasu málo?

„Myslíte si, že je bod z ledu lídra málo?“

Po průběhu zápasu, kdy jste byli dvě třetiny jasně lepší, bych řekl, že možná ano.

„Jasně, to souhlasím. Štve mě, že jsme nevyhráli. Sám jsem to mohl zlomit, dvakrát jsme jeli dva na jednoho, ani jednou jsem to nevyřešil ideálně, což mě mrzí. V téhle situaci je ale bod na Spartě krásný.“

Co od nového angažmá očekáváte čistě z osobního hlediska?

„Doufám, že budu furt na ledě, stejně jako teď. Doufám, že klubu tu důvěru oplatím, že se budu cítit tak dobře, abych se Pardubicím odvděčil a abychom vybojovali, co chceme.“

Proti Spartě jste odehrál ohromnou porci téměř 23 minut. Jak jste to zvládl?

„V pohodě, tohle přesně totiž potřebuju. V tomhle se cítím jako ryba ve vodě, v Boleslavi jsem tolik prostoru neměl. Fyzicky jsem na tom velice dobře, což jsem si tady otestoval. Ať už se může zdát, že jsem dědek, pořád mi to docela jezdí. Jsem rád za to rozhodnutí, které jsem udělal a odešel do Pardubic.“

Hned jste se také uvedl gólem, může být i tohle potřebným povzbuzením?

„Jasně, lhal bych, kdybych řekl, že ne. Povzbudilo to mě i celý mančaft. Není to ale o mých gólech, potřebujeme hlavně vyhrávat. Jak jsem řekl, po tomhle výkonu týmu jsem optimista.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:58. Tomášek, 61:20. Pech Hosté: 24:09. Vondrka Sestavy Domácí: Machovský (Wolf) – Tomáš Dvořák, Košťálek, Koistinen, Blain, Jeřábek, J. Pohl, Poizl – Rousek, Tomášek, Řepík – Kudrna, V. Růžička, Říčka – Buchtele, Pech, Smejkal – Pšenička, Sukeľ, Dvořáček. Hosté: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář, T. Voráček, Ivan, Holland, Blažej – Mandát, R. Kousal, Tybor – Svačina, Harju, Vondrka – Kusý, Poulíček, Látal – Machala, Rolinek, Paulovič. Rozhodčí Svoboda, Heikinnen – Brejcha, Jelínek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)