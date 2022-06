Hledání slávistické rovnováhy. Trpišovský musí hráčům rozdat role

POZNÁMKA RADKA ŠPRYŇARA | Byl to nejdivnější ročník za celou dobu. Tak označil minulou sezonu Jindřich Trpišovský. Ano, z pohledu Slavie to byl rok nenaplněných očekávání v domácí soutěži i v Evropě, devalvovaný řadou nepochopitelných individuálních zkratů a nekonečnou řadou zdravotních problémů. To vše se otisklo do (pouze) „stříbrného“ výsledku.