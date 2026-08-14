Program ME v atletice 2026
Pondělí – Úterý – Středa – Čtvrtek
Pátek – Sobota – Neděle
Pondělí 10. srpna - dopolední program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|11:35
|Vrh koulí (Ž) - kvalifikace
|Katrin Brzyszkowská a Martina Mazurová (Obě konec v kvalifikaci)
|11:40
|Hod kladivem (M) - kvalifikace A
|Patrik Hájek (Konec v kvalifikaci)
|11:45
|800 m (M) - rozběhy
|Jakub Dudycha (Konec v rozběhu)
|12:25
|100 m (Ž) - rozběhy
|
|12:30
|Skok do dálky (M) - kvalifikace
|Petr Meindlschmid (Postup z kvalifikace)
|12:55
|400 m (M) - rozběhy
|
|13:20
|Hod kladivem (M) - kvalifikace B
|Volodymyr Myslyvčuk (Postup z kvalifikace)
|13:35
|400 m př. (Ž) - rozběhy
|
|13:40
|Vrh koulí (M) - kvalifikace
|Tomáš Staněk (Postup z kvalifikace)
Pondělí 10. srpna - večerní program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|20:03
|Vrh koulí (Ž) - finále
|
|20:10
|Hod kladivem (Ž) - kvalifikace A
|Tereza Holcová (Konec v kvalifikaci)
|20:35
|100 m př. (Ž) - rozběhy
|Ester Bendová a Tereza Elena Šinová (Obě konec v rozbězích)
|20:55
|Trojskok (Ž) - kvalifikace
|Linda Suchá (Konec v kvalifikaci)
|21:10
|100 m (Ž) - semifinále
|Karolína Maňasová (Konec v semifinále)
|21:33
|Vrh koulí (M) - finále
|Tomáš Staněk (9. místo)
|21:38
|Hod kladivem (Ž) - kvalifikace B
|
|21:40
|5000 m (M) - finále
|
|22:00
|3000 m steeplechase (Ž) - rozběhy
|
|22:40
|4x400 m MIX - finále
|
|22:50
|100 m (Ž) - finále
|
Úterý 11. srpna - dopolední program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|11:33
|Výška (M) - kvalifikace
|Marek Bahník, Matyáš Čudlý a Jan Štefela - konec v kvalifikaci
|11:35
|Hod diskem (M) - kvalifikace A
|Marek Bárta - konec v kvalifikaci
|11:45
|400 m př. (Ž) - semifinále
|
|12:15
|100 m (M) - rozběhy
|
|12:40
|110 m př. (M) - rozběhy
|Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko - postup do semifinále
|13:00
|Hod diskem (M) - kvalifikace B
|
|13:05
|800 m (Ž) - rozběhy
|Pavla Štoudková - konec v rozběhu
|13:40
|400 m př. (M) - rozběhy
|
Úterý 11. srpna - večerní program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|20:05
|Skok o tyči (Ž) - kvalifikace
|Apolena Švábíková - Konec v kvalifikaci
|20:10
|Hod kladivem (M) - finále
|Volodymyr Myslyvčuk - 4. místo
|20:25
|5000 m (Ž) - finále
|
|20:55
|100 m př. (Ž) - semifinále
|
|21:16
|Skok do dálky (M) - finále
|Petr Meindlschmid - 8. místo
|21:32
|100 m (M) - semifinále
|
|22:00
|400 m (M) - semifinále
|
|22:30
|100 m př. (Ž) - finále
|
|22:47
|100 m (M) - finále
|
Středa 12. srpna - dopolední program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|11:35
|Desetiboj (M) - 100 m
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
|11:40
|Hod diskem (Ž) - kvalifikace A
|
|12:05
|400 m (Ž) - rozběhy
|Barbora Malíková - konec v rozběhu
|12:20
|Desetiboj (M) - skok do dálky
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
|12:40
|200 m (Ž) - rozběhy
|
|13:00
|Hod diskem (Ž) - kvalifikace B
|
|13:20
|800 m (M) - semifinále
|
|13:45
|Desetiboj (M) - vrh koulí
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
|13:55
|400 m př. (M) - semifinále
|
Středa 12. srpna - večerní program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|19:40
|Desetiboj (M) - výška
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
|20:45
|Hod kladivem (Ž) - finále
|
|20:55
|110 m př. (M) - semifinále
|Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko - oba konec v semifinále
|21:20
|200 m (Ž) - semifinále
|
|21:40
|Trojskok (M) - kvalifikace
|
|21:50
|400 m (M) - finále
|
|22:08
|400 m př. (Ž) - finále
|
|22:22
|Desetiboj (M) - 400 m
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
|22:47
|110 m př. (M) - finále
|
Čtvrtek 13. srpna - dopolední program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|11:33
|Desetiboj (M) - 110 m př.
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
|11:55
|Výška (Ž) - kvalifikace
|Michaela Hrubá - konec v kvalifikaci
|12:05
|200 m (M) - rozběhy
|Ondřej Macík - konec v rozběhu
|12:20
|Desetiboj (M) - hod diskem A
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
|12:30
|3000 m steeplechase (M) - rozběhy
|
|13:10
|800 m (Ž) - semifinále
|
|13:30
|Desetiboj (M) - hod diskem B
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
|13:45
|400 m (Ž) - semifinále
|Lurdes Gloria Manuel - postup do finále
|14:00
|Desetiboj (M) - skok o tyči A
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
|14:45
|Desetiboj (M) - skok o tyči B
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
|14:48
|Hod oštěpem (M) - kvalifikace A
|Jakub Vadlejch - postup do finále.
Martin Konečný a Jan Výška - nepostoupili
|16:10
|Hod oštěpem (M) - kvalifikace B
|
Čtvrtek 13. srpna - večerní program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|19:35
|Desetiboj (M) - hod oštěpem A
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
|20:35
|Desetiboj (M) - hod oštěpem B
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
|20:40
|Trojskok (Ž) - finále
|
|20:50
|Skok o tyči (Ž) - finále
|
|21:05
|200 m (M) - semifinále
|
|21:29
|3000 m steeplechase (Ž) - finále
|
|21:45
|Hod diskem (M) - finále
|
|22:10
|Desetiboj (M) - 1500 m
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
|22:28
|800 m (M) - finále
|
|22:50
|200 m (Ž) - finále
|
Pátek 14. srpna - dopolední program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|11:35
|Sedmiboj (Ž) - 100 m př.
|Adéla Tkáčová
|11:40
|Hod oštěpem (Ž) - kvalifikace A
|Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková
|11:50
|Skok o tyči (M) - kvalifikace
|Dan Bárta a David Holý
|12:05
|4x400 m (M) - rozběhy
|Bude doplněno
|12:25
|Sedmiboj (Ž) - výška
|Adéla Tkáčová
|12:35
|4x400 m (Ž) - rozběhy
|Bude doplněno
|13:00
|Hod oštěpem (Ž) - kvalifikace B
|Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková
|13:05
|1500 m (M) - rozběhy
|
Pátek 14. srpna - večerní program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|20:35
|Sedmiboj (Ž) - vrh koulí
|Adéla Tkáčová
|20:45
|10000 m (Ž) - finále
|
|21:00
|Výška (M) - finále
|
|21:30
|Hod diskem (Ž) - finále
|
|21:40
|400 m př. (M) - finále
|
|21:55
|Sedmiboj (Ž) - 200 m
|Adéla Tkáčová
|22:25
|200 m (M) - finále
|
|22:46
|800 m (Ž) - finále
|
Sobota 15. srpna - dopolední program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|8:30
|Chůze půlmaraton (M) - finále
|Albert Kukla
|8:30
|Chůze půlmaraton (Ž) - finále
|Alžběta Franklová, Eliška Martínková a Ema Klimentová
|8:30
|Chůze maraton (M) - finále
|Jaromír Morávek
|8:30
|Chůze maraton (Ž) - finále
|
|11:25
|Sedmiboj (Ž) - skok do dálky
|Adéla Tkáčová
|12:50
|Skok do dálky (Ž) - kvalifikace
|
|12:55
|Sedmiboj (Ž) - hod oštěpem
|Adéla Tkáčová
|13:15
|1500 m (Ž) - rozběhy
|Kristiina Sasínek Mäki
|13:40
|4x100 m (Ž) - rozběhy
|
|14:00
|4x100 m (M) - rozběhy
|
Sobota 15. srpna - večerní program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|20:45
|Sedmiboj (Ž) - 800 m
|Adéla Tkáčová
|21:01
|Hod oštěpem (M) - finále
|Jakub Vadlejch
|21:07
|Výška (Ž) - finále
|
|21:10
|400 m (Ž) - finále
|Lurdes Gloria Manuel
|21:17
|Trojskok (M) - finále
|
|21:25
|10000 m (M) - finále
|
|22:07
|1500 m (M) - finále
|
|22:33
|4x100 m (M) - finále
|
|22:48
|4x100 m (Ž) - finále
|
Neděle 16. srpna - dopolední program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|8:30
|Maraton (Ž) - finále
|Tereza Hrochová
|9:10
|Maraton (M) - finále
|
Neděle 16. srpna - večerní program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|20:30
|Skok o tyči (M) - finále
|Dle předchozích výsledků
|20:55
|Hod oštěpem (Ž) - finále
|Dle předchozích výsledků
|21:05
|Skok do dálky (Ž) - finále
|
|21:35
|4x100 m MIX - finále
|
|21:50
|3000 m steeplechase (M) - finále
|
|22:13
|1500 m (Ž) - finále
|Dle předchozích výsledků
|22:33
|4x400 m (Ž) - finále
|Dle předchozích výsledků
|22:48
|4x400 m (M) - finále
|Dle předchozích výsledků
Česká nominace na ME v atletice 2026
Na evropském šampionátu v Birminghamu zasáhne do bojů 52 českých atletů. O medaile budou bojovat Jan Štefela, Lurdes Gloria Manuel i obhájce evropského titulu v hodu oštěpem Jakub Vadlejch.
|Muži
|Marek Bahník (výška), Dan Bárta (skok o tyči), Marek Bárta (disk), Matyáš Čudlý (výška), Jakub Dudycha (800 m), Patrik Hájek (kladivo), David Holý (skok o tyči), Ondřej Horáček (štafeta 4×400 m), Tomas Järvinen (desetiboj), Jonáš Kolomazník (110 m př.), Martin Konečný (oštěp), Ondřej Kopecký (desetiboj), Matěj Krsek (štafeta 4×400 m), Albert Kukla (chůze půlmaraton), Ondřej Loupal (štafeta 4×400 m), Ondřej Macík (200 m), Petr Meindlschmid (skok do dálky), Jaromír Morávek (chůze maraton), Vít Müller (štafeta 4×400 m), Volodymyr Myslyvčuk (kladivo), Tomáš Staněk (koule), Vilém Stráský (desetiboj), Milan Ščibráni (štafeta 4×400 m), Jan Štefela (výška), Štěpán Štefko (110 m př.), Jakub Vadlejch (oštěp), Jan Výška (oštěp).
|Ženy
|Ester Bendová (100 m př.), Nikola Bisová (štafeta 4×400 m), Katrin Brzyszkowská (koule), Alžběta Franklová (chůze půlmaraton), Tereza Holcová (kladivo), Věra Holubářová (4×400 m), Tereza Hrochová (maraton), Michaela Hrubá (výška), Ema Klimentová (chůze půlmaraton), Barbora Malíková (400 m, 4×400 m), Lurdes Gloria Manuel (400 m, 4×400 m), Karolína Maňasová (100 m), Eliška Martínková (chůze půlmaraton), Martina Mazurová (koule), Nikola Ogrodníková (oštěp), Tereza Petržilková (štafeta 4×400 m), Kristiina Sasínek Mäki (1500 m), Petra Sičaková (oštěp), Linda Suchá (trojskok), Tereza Elena Šinová (100 m př.), Pavla Štoudková (800 m), Apolena Švábíková (skok o tyči), Nikol Tabačková (oštěp), Adéla Tkáčová (sedmiboj, 4×400 m), Lada Vondrová (štafeta 4×400 m).
Kde sledovat ME v atletice 2026 v TV?
Kompletní program atletického evropského šampionátu nabídne v přímém přenosu stanice ČT Sport.
České medaile z ME v atletice
|Ročník
|Medailista
|Disciplína
|Umístění
|2024 (Řím)
|Jakub Vadlejch
|hod oštěpem
|1. místo
|2022 (Mnichov)
|Tomáš Staněk
|vrh koulí
|3. místo
|2022 (Mnichov)
|Barbora Špotáková
|hod oštěpem
|3. místo
|2022 (Mnichov)
|Jakub Vadlejch
|hod oštěpem
|2. místo
|2018 (Berlín)
|Nikola Ogrodníková
|hod oštěpem
|2. místo
|2018 (Berlín)
|Anežka Drahotová
|chůze na 20 km
|2. místo
|2018 (Berlín)
|Eva Vrabcová Nývltová
|maraton
|3. místo
|2016 (Amsterdam)
|Adam Sebastian Helcelet
|desetiboj
|2. místo
|2016 (Amsterdam)
|Vítězslav Veselý
|hod oštěpem
|2. místo
|2016 (Amsterdam)
|Pavel Maslák
|400 m
|2. místo
|2016 (Amsterdam)
|Jan Kudlička
|skok o tyči
|2. místo
|2014 (Curych)
|Barbora Špotáková
|hod oštěpem
|1. místo
|2014 (Curych)
|Vítězslav Veselý
|hod oštěpem
|2. místo
|2014 (Curych)
|Anežka Drahotová
|chůze na 20 km
|3. místo
|2014 (Curych)
|Jan Kudlička
|skok o tyči
|3. místo
|2014 (Curych)
|Jaroslav Bába
|skok do výšky
|3. místo
|2012 (Helsinky)
|Vítězslav Veselý
|hod oštěpem
|1. místo
|2012 (Helsinky)
|Pavel Maslák
|400 m
|1. místo
|2012 (Helsinky)
|Jiřina Svobodová
|skok o tyči
|1. místo
|2012 (Helsinky)
|Denisa Rosolová
|400 m překážek
|2. místo
|2012 (Helsinky)
|Zuzana Hejnová, Zuzana Bergrová, Jitka Bartoničková, Denisa Rosolová
|4 × 400 m
|3. místo
|2010 (Barcelona)
|Barbora Špotáková
|hod oštěpem
|3. místo
|2006 (Göteborg)
|Roman Šebrle
|desetiboj
|1. místo
|2006 (Göteborg)
|Tomáš Janků
|skok do výšky
|2. místo
|2006 (Göteborg)
|Barbora Špotáková
|hod oštěpem
|2. místo
|2006 (Göteborg)
|Jan Železný
|hod oštěpem
|3. místo
|2002 (Mnichov)
|Roman Šebrle
|desetiboj
|1. místo
|2002 (Mnichov)
|Jiří Mužík
|400 m překážek
|2. místo
|1998 (Budapešť)
|Helena Fuchsová
|400 m
|2. místo
|1998 (Budapešť)
|Šárka Kašpárková
|trojskok
|2. místo
|1998 (Budapešť)
|Lukáš Vydra
|800 m
|3. místo
|1994 (Helsinky)
|Milan Gombala
|skok daleký
|2. místo
|1994 (Helsinky)
|Jan Železný
|hod oštěpem
|3. místo