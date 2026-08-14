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ME v atletice 2026: program a výsledky Čechů v Birminghamu

Karolína Maňasová na finále ME v Birminghamu nedosáhla
Karolína Maňasová na finále ME v Birminghamu nedosáhlaZdroj: Profimedia
Triumf Cordella Tinche na mistrovství světa v Tokiu připomíná story jako z hollywoodského filmu
Sydney McLaughlinová-Levroneová během finále mistrovství světa v běhu na 400 metrů
Dominikánská běžkyně Marileidy Paulinová rovněž překonala rekord Jarmily Kratochvílové z mistrovství světa
Z čtvtkařky Lurdes Gloria Manuel roste hvězda a chce přivést medaili z ME.
Jakub Vadlejch obhajuje zlato v hodu oštěpem.
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Otakar Plzák
ME v atletice
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  • Od 10. do 16. srpna se koná ME v atletice 2026, které hostí britský Birmingham.
  • V akci uvidíme Lurdes Glorii Manuel, Jana Štefelu nebo Jakuba Vadlejcha.
  • Celkem se na šampionátu představí 52 českých zástupců.

Program ME v atletice 2026

PondělíÚterý – StředaČtvrtek
PátekSobotaNeděle

Pondělí 10. srpna - dopolední program

ČasDisciplínaČeská účast
11:35Vrh koulí (Ž) - kvalifikaceKatrin Brzyszkowská a Martina Mazurová (Obě konec v kvalifikaci)
11:40Hod kladivem (M) - kvalifikace APatrik Hájek (Konec v kvalifikaci)
11:45800 m (M) - rozběhyJakub Dudycha (Konec v rozběhu)
12:25100 m (Ž) - rozběhy 
12:30Skok do dálky (M) - kvalifikacePetr Meindlschmid (Postup z kvalifikace)
12:55400 m (M) - rozběhy 
13:20Hod kladivem (M) - kvalifikace BVolodymyr Myslyvčuk (Postup z kvalifikace)
13:35400 m př. (Ž) - rozběhy 
13:40Vrh koulí (M) - kvalifikaceTomáš Staněk (Postup z kvalifikace)

Pondělí 10. srpna - večerní program

ČasDisciplínaČeská účast
20:03Vrh koulí (Ž) - finále 
20:10Hod kladivem (Ž) - kvalifikace ATereza Holcová (Konec v kvalifikaci)
20:35100 m př. (Ž) - rozběhyEster Bendová a Tereza Elena Šinová (Obě konec v rozbězích)
20:55Trojskok (Ž) - kvalifikaceLinda Suchá (Konec v kvalifikaci)
21:10100 m (Ž) - semifináleKarolína Maňasová (Konec v semifinále)
21:33Vrh koulí (M) - fináleTomáš Staněk (9. místo)
21:38Hod kladivem (Ž) - kvalifikace B 
21:405000 m (M) - finále 
22:003000 m steeplechase (Ž) - rozběhy 
22:404x400 m MIX - finále 
22:50100 m (Ž) - finále 

Úterý 11. srpna - dopolední program

ČasDisciplínaČeská účast
11:33Výška (M) - kvalifikaceMarek Bahník, Matyáš Čudlý a Jan Štefela - konec v kvalifikaci
11:35Hod diskem (M) - kvalifikace AMarek Bárta - konec v kvalifikaci
11:45400 m př. (Ž) - semifinále 
12:15100 m (M) - rozběhy 
12:40110 m př. (M) - rozběhyJonáš Kolomazník, Štěpán Štefko - postup do semifinále
13:00Hod diskem (M) - kvalifikace B 
13:05800 m (Ž) - rozběhyPavla Štoudková - konec v rozběhu
13:40400 m př. (M) - rozběhy 

Úterý 11. srpna - večerní program

ČasDisciplínaČeská účast
20:05Skok o tyči (Ž) - kvalifikaceApolena Švábíková - Konec v kvalifikaci
20:10Hod kladivem (M) - fináleVolodymyr Myslyvčuk - 4. místo
20:255000 m (Ž) - finále 
20:55100 m př. (Ž) - semifinále 
21:16Skok do dálky (M) - finálePetr Meindlschmid - 8. místo
21:32100 m (M) - semifinále 
22:00400 m (M) - semifinále 
22:30100 m př. (Ž) - finále 
22:47100 m (M) - finále 

Středa 12. srpna - dopolední program

ČasDisciplínaČeská účast
11:35Desetiboj (M) - 100 mTomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
11:40Hod diskem (Ž) - kvalifikace A 
12:05400 m (Ž) - rozběhyBarbora Malíková - konec v rozběhu
12:20Desetiboj (M) - skok do dálkyTomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
12:40200 m (Ž) - rozběhy 
13:00Hod diskem (Ž) - kvalifikace B 
13:20800 m (M) - semifinále 
13:45Desetiboj (M) - vrh koulíTomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
13:55400 m př. (M) - semifinále 

Středa 12. srpna - večerní program

ČasDisciplínaČeská účast
19:40Desetiboj (M) - výškaTomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
20:45Hod kladivem (Ž) - finále 
20:55110 m př. (M) - semifináleJonáš Kolomazník, Štěpán Štefko - oba konec v semifinále
21:20200 m (Ž) - semifinále 
21:40Trojskok (M) - kvalifikace 
21:50400 m (M) - finále 
22:08400 m př. (Ž) - finále 
22:22Desetiboj (M) - 400 mTomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
22:47110 m př. (M) - finále 

Čtvrtek 13. srpna - dopolední program

ČasDisciplínaČeská účast
11:33Desetiboj (M) - 110 m př.Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
11:55Výška (Ž) - kvalifikaceMichaela Hrubá - konec v kvalifikaci
12:05200 m (M) - rozběhyOndřej Macík - konec v rozběhu
12:20Desetiboj (M) - hod diskem ATomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
12:303000 m steeplechase (M) - rozběhy 
13:10800 m (Ž) - semifinále 
13:30Desetiboj (M) - hod diskem BTomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
13:45400 m (Ž) - semifináleLurdes Gloria Manuel - postup do finále
14:00Desetiboj (M) - skok o tyči ATomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
14:45Desetiboj (M) - skok o tyči BTomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
14:48Hod oštěpem (M) - kvalifikace AJakub Vadlejch - postup do finále.
Martin Konečný a Jan Výška - nepostoupili
16:10Hod oštěpem (M) - kvalifikace B 

Čtvrtek 13. srpna - večerní program

ČasDisciplínaČeská účast
19:35Desetiboj (M) - hod oštěpem ATomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
20:35Desetiboj (M) - hod oštěpem BTomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
20:40Trojskok (Ž) - finále 
20:50Skok o tyči (Ž) - finále 
21:05200 m (M) - semifinále 
21:293000 m steeplechase (Ž) - finále 
21:45Hod diskem (M) - finále 
22:10Desetiboj (M) - 1500 mTomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský
22:28800 m (M) - finále 
22:50200 m (Ž) - finále 

Pátek 14. srpna - dopolední program

ČasDisciplínaČeská účast
11:35Sedmiboj (Ž) - 100 m př.Adéla Tkáčová
11:40Hod oštěpem (Ž) - kvalifikace ANikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková
11:50Skok o tyči (M) - kvalifikaceDan Bárta a David Holý
12:054x400 m (M) - rozběhyBude doplněno
12:25Sedmiboj (Ž) - výškaAdéla Tkáčová
12:354x400 m (Ž) - rozběhyBude doplněno
13:00Hod oštěpem (Ž) - kvalifikace BNikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková
13:051500 m (M) - rozběhy 

Pátek 14. srpna - večerní program

ČasDisciplínaČeská účast
20:35Sedmiboj (Ž) - vrh koulíAdéla Tkáčová
20:4510000 m (Ž) - finále 
21:00Výška (M) - finále 
21:30Hod diskem (Ž) - finále 
21:40400 m př. (M) - finále 
21:55Sedmiboj (Ž) - 200 mAdéla Tkáčová
22:25200 m (M) - finále 
22:46800 m (Ž) - finále 

Sobota 15. srpna - dopolední program

ČasDisciplínaČeská účast
8:30Chůze půlmaraton (M) - fináleAlbert Kukla
8:30Chůze půlmaraton (Ž) - fináleAlžběta Franklová, Eliška Martínková a Ema Klimentová
8:30Chůze maraton (M) - fináleJaromír Morávek
8:30Chůze maraton (Ž) - finále 
11:25Sedmiboj (Ž) - skok do dálkyAdéla Tkáčová
12:50Skok do dálky (Ž) - kvalifikace 
12:55Sedmiboj (Ž) - hod oštěpemAdéla Tkáčová
13:151500 m (Ž) - rozběhyKristiina Sasínek Mäki
13:404x100 m (Ž) - rozběhy 
14:004x100 m (M) - rozběhy 

Sobota 15. srpna - večerní program

ČasDisciplínaČeská účast
20:45Sedmiboj (Ž) - 800 mAdéla Tkáčová
21:01Hod oštěpem (M) - fináleJakub Vadlejch
21:07Výška (Ž) - finále 
21:10400 m (Ž) - fináleLurdes Gloria Manuel
21:17Trojskok (M) - finále 
21:2510000 m (M) - finále 
22:071500 m (M) - finále 
22:334x100 m (M) - finále 
22:484x100 m (Ž) - finále 

Neděle 16. srpna - dopolední program

ČasDisciplínaČeská účast
8:30Maraton (Ž) - fináleTereza Hrochová
9:10Maraton (M) - finále 

Neděle 16. srpna - večerní program

ČasDisciplínaČeská účast
20:30Skok o tyči (M) - fináleDle předchozích výsledků
20:55Hod oštěpem (Ž) - fináleDle předchozích výsledků
21:05Skok do dálky (Ž) - finále 
21:354x100 m MIX - finále 
21:503000 m steeplechase (M) - finále 
22:131500 m (Ž) - fináleDle předchozích výsledků
22:334x400 m (Ž) - fináleDle předchozích výsledků
22:484x400 m (M) - fináleDle předchozích výsledků

Česká nominace na ME v atletice 2026

Na evropském šampionátu v Birminghamu zasáhne do bojů 52 českých atletů. O medaile budou bojovat Jan Štefela, Lurdes Gloria Manuel i obhájce evropského titulu v hodu oštěpem Jakub Vadlejch.

MužiMarek Bahník (výška), Dan Bárta (skok o tyči), Marek Bárta (disk), Matyáš Čudlý (výška), Jakub Dudycha (800 m), Patrik Hájek (kladivo), David Holý (skok o tyči), Ondřej Horáček (štafeta 4×400 m), Tomas Järvinen (desetiboj), Jonáš Kolomazník (110 m př.), Martin Konečný (oštěp), Ondřej Kopecký (desetiboj), Matěj Krsek (štafeta 4×400 m), Albert Kukla (chůze půlmaraton), Ondřej Loupal (štafeta 4×400 m), Ondřej Macík (200 m), Petr Meindlschmid (skok do dálky), Jaromír Morávek (chůze maraton), Vít Müller (štafeta 4×400 m), Volodymyr Myslyvčuk (kladivo), Tomáš Staněk (koule), Vilém Stráský (desetiboj), Milan Ščibráni (štafeta 4×400 m), Jan Štefela (výška), Štěpán Štefko (110 m př.), Jakub Vadlejch (oštěp), Jan Výška (oštěp).
ŽenyEster Bendová (100 m př.), Nikola Bisová (štafeta 4×400 m), Katrin Brzyszkowská (koule), Alžběta Franklová (chůze půlmaraton), Tereza Holcová (kladivo), Věra Holubářová (4×400 m), Tereza Hrochová (maraton), Michaela Hrubá (výška), Ema Klimentová (chůze půlmaraton), Barbora Malíková (400 m, 4×400 m), Lurdes Gloria Manuel (400 m, 4×400 m), Karolína Maňasová (100 m), Eliška Martínková (chůze půlmaraton), Martina Mazurová (koule), Nikola Ogrodníková (oštěp), Tereza Petržilková (štafeta 4×400 m), Kristiina Sasínek Mäki (1500 m), Petra Sičaková (oštěp), Linda Suchá (trojskok), Tereza Elena Šinová (100 m př.), Pavla Štoudková (800 m), Apolena Švábíková (skok o tyči), Nikol Tabačková (oštěp), Adéla Tkáčová (sedmiboj, 4×400 m), Lada Vondrová (štafeta 4×400 m).

Kde sledovat ME v atletice 2026 v TV?

Kompletní program atletického evropského šampionátu nabídne v přímém přenosu stanice ČT Sport.

České medaile z ME v atletice

RočníkMedailistaDisciplínaUmístění
2024 (Řím)Jakub Vadlejchhod oštěpem1. místo
2022 (Mnichov)Tomáš Staněkvrh koulí3. místo
2022 (Mnichov)Barbora Špotákováhod oštěpem3. místo
2022 (Mnichov)Jakub Vadlejchhod oštěpem2. místo
2018 (Berlín)Nikola Ogrodníkováhod oštěpem2. místo
2018 (Berlín)Anežka Drahotováchůze na 20 km2. místo
2018 (Berlín)Eva Vrabcová Nývltovámaraton3. místo
2016 (Amsterdam)Adam Sebastian Helceletdesetiboj2. místo
2016 (Amsterdam)Vítězslav Veselýhod oštěpem2. místo
2016 (Amsterdam)Pavel Maslák400 m2. místo
2016 (Amsterdam)Jan Kudličkaskok o tyči2. místo
2014 (Curych)Barbora Špotákováhod oštěpem1. místo
2014 (Curych)Vítězslav Veselýhod oštěpem2. místo
2014 (Curych)Anežka Drahotováchůze na 20 km3. místo
2014 (Curych)Jan Kudličkaskok o tyči3. místo
2014 (Curych)Jaroslav Bábaskok do výšky3. místo
2012 (Helsinky)Vítězslav Veselýhod oštěpem1. místo
2012 (Helsinky)Pavel Maslák400 m1. místo
2012 (Helsinky)Jiřina Svobodováskok o tyči1. místo
2012 (Helsinky)Denisa Rosolová400 m překážek2. místo
2012 (Helsinky)Zuzana Hejnová, Zuzana Bergrová, Jitka Bartoničková, Denisa Rosolová4 × 400 m3. místo
2010 (Barcelona)Barbora Špotákováhod oštěpem3. místo
2006 (Göteborg)Roman Šebrledesetiboj1. místo
2006 (Göteborg)Tomáš Jankůskok do výšky2. místo
2006 (Göteborg)Barbora Špotákováhod oštěpem2. místo
2006 (Göteborg)Jan Železnýhod oštěpem3. místo
2002 (Mnichov)Roman Šebrledesetiboj1. místo
2002 (Mnichov)Jiří Mužík400 m překážek2. místo
1998 (Budapešť)Helena Fuchsová400 m2. místo
1998 (Budapešť)Šárka Kašpárkovátrojskok2. místo
1998 (Budapešť)Lukáš Vydra800 m3. místo
1994 (Helsinky)Milan Gombalaskok daleký2. místo
1994 (Helsinky)Jan Železnýhod oštěpem3. místo

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