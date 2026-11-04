Spoluhráč brankáře o tragédii: Neměl v úmyslu ublížit. Kondolence od Messiho i Ronalda
Šokující zprávu ze Španělska vstřebává celý svět. Nad ztrátou fotbalisty Tenerife Jesúse de Miguela (†30) truchlí i největší hvězdy včetně Lionela Messiho či Cristiana Ronalda. K velké tragédii se nyní vyjádřil i Lautaro Spatz, spoluhráč brankáře Jesúse Owona, jenž zapříčinil srážku s útočníkem. „Ti, kteří ho známe, víme, jaký je to člověk a jak moc v těchto chvílích trpí. Nikdy by neměl v úmyslu někomu ublížit,“ vzkázal Spatz na Instagramu.
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Pondělní duel druhé nejvyšší španělské soutěže mezi Tenerife a Andorrou se proměnil v horor. V závěru utkání brankář hostů Jesús Owono vyběhl téměř k půlce, kde v obrovské rychlosti zasáhl Jesúse de Miguela kolenem do hrudníku. Následky byly fatální. Útočníka Tenerife postihla při převozu do nemocnice srdeční zástava a v úterý ráno klub oznámil, že hráč zemřel.
Celý tým je v šoku
Po této tragické události se Lautaro Spatz, hráč andorrského týmu, rozhodl prolomit mlčení emotivním dopisem na Instagramu. Vyjádřil zármutek nad tragédií a podporu svému spoluhráči Owonovi.
„Existují okamžiky, kdy fotbal přestává dávat smysl. Okamžiky, které vás navždy poznamenají a přimějí vás si uvědomit, jak křehký může život být,“ začíná argentinský hráč svůj dopis. „Nejupřímnější soustrast a veškerou svou náklonnost posílám rodině, přátelům a blízkým Jesúse, stejně jako všem fanouškům Tenerife a celému fotbalovému světu.“
Spatz se také vyjádřil k současné atmosféře v kabině FC Andorra. „Od včerejška jsme všichni v týmu v šoku, zdrcení a hluboce zasažení tím, co se stalo. Je to tragédie, kterou bychom si nikdy nedokázali představit, že zažijeme na fotbalovém hřišti,“ pokračuje.
Jedna z nejvýraznějších pasáží dopisu je věnována jeho spoluhráči Owonovi, kterého tragédie zasáhla. Spatz zdůrazňuje jeho lidské kvality a zároveň ujišťuje, že brankář nikdy neměl v úmyslu komukoli ublížit.
„To, co se stalo, ho hluboce zasáhlo. Ti, kteří ho známe, víme, jaký je to člověk a jak moc v těchto chvílích trpí. Nikdy by neměl v úmyslu někomu ublížit. Ve fotbale dochází k nešťastným náhodným situacím, ale nikdo si nedokáže představit, že by některá z nich mohla mít tak tragické následky,“ uzavírá své poselství.
Kondolence od Messiho i Ronalda
Ztrátu Jesúse de Miguela (†30) oplakávají i největší fotbalové superstar. „Neexistují slova, kterými by se to dalo vyjádřit… Upřímnou soustrast a hodně sil celé jeho rodině a přátelům. Ať odpočívá v pokoji,“ napsal na Instagram Lionel Messi.
„Tragédie. Neexistují slova... Posílám jeho rodině hodně sil. Odpočívej v pokoji,“ přidal se Cristiano Ronaldo. Památku zesnulého fotbalisty symbolicky uctil i fotbalista Atlétika Madrid Álex Baena, který na zápas Ligy mistrů s Bayernem Mnichov dorazil ve speciálním de Miguelově dresu s devítkou na zádech.