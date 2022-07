Šokující rekord: Překážkářka zírala jako Ledecká, všechno předpověděla

Ve změti nekonečných informací na Instagramu jamajskou překážkářku Danielle Williamsovou tahle slova zarazila.

„Viděla jsem zlomek toho, co napsala Tobi: nadcházející světová rekordmanka. A ona proměnila slova v realitu,“ líčila Williamsová.

Tobi Amusanová možná věděla, co se chystá, ale svět byl v šoku, když v nedělním semifinálovém běhu vydrtila čas 12,12 a o masivních osm setin sekundy zlepšila šest let starý světový rekord Američanky Kendry Harrisonové, která na to koukala z druhého místa.

Ospalá atmosféra na Hayward Field, kam se ještě lidé trousili na úvod posledního večera světového šampionátu, se rázem změnila. A do ohromení publika svítil nevěřícný výraz pětadvacetileté Nigerijky. Ta připomněla zírání Ester Ledecké z olympiády v Pchjongčchangu po vítězném super-G.

„Věděla jsem, že to ve mně je, ale když jsem to po semifinále viděla na obrazovce, nemohla jsem tomu uvěřit,“ smála se Amusanová.

Musela ještě svou práci dokončit, protože ji za necelé dvě hodiny čekalo finále. A Amusanová udeřila znovu! Do cíle vpadla v čase 12,06. Byl by to další neuvěřitelný světový rekord. Nebýt příliš silného větru, který vál rychlostí 2,5 metru za sekundu, o půl metru nad povolenou hranici.

„Před finále jsem se snažila zůstat klidná a chtěla předvést co nejlepší výkon. Uklidnilo mě vědomí, že mám před sebou nějaký úkol a všechno dobře funguje. Věděla jsem, že budu rychlá, ale ne až takhle. Díky bohu! Byla to dlouhá cesta…“ líčila Amusanová.

Začala kdysi v nigerijském městě Ijebu-Ode. Amusanové dali dlouhé křestní jméno Oluwatobiloba, které se postupně zkrátilo na praktičtější přezdívku Tobi. V devatenácti se přesunula na univerzitu do Texasu a začala si budovat jméno. V roce 2018 už vyhrála Hry Commonwealthu i mistrovství Afriky, kde před měsícem obhájila titul. Do toho ale přišly dvě bolavé rány, smolná čtvrtá místa na mistrovství světa 2019 v Dauhá a vloni na olympiádě v Tokiu.

„Tobi je na okruhu jednou z mých nejbližších kamarádek a její příběh nepostrádá inspiraci. Vím, čím si během let prošla. Byla dvakrát čtvrtá, to není snadná pozice. Byla blízko tomu, aby do toho hodila ručník. Mluvily jsme o tom spolu, protože já jsem měla podobná pocity také. Vidět, co tady dokázala, je úžasné,“ vyprávěla Williamsová.

Amusanová po rekordním představení v semifinále udržela nervy a v boji o medaili dodala další perfektní výkon.

„Cílem bylo jít do toho a vyhrát zlato. To jsem udělala. Upřímně, věřím ve své schopnosti, ale světový rekord jsem na tomhle šampionátu nečekala. Cílem je vždycky udělat všechno správně a vyhrát. Takže světový rekord je bonus. Byla to jen otázka času,“ říká Amusanová.

Nigerijka je dalším důkazem, že dobré překážkářky můžou vyrůst i z atletek průměrného vzrůstu. Sama měří jen 157 centimetrů.

„Být součástí dvou rekordních běhů je fantastické. Kdo by si to pomyslel…“ diví se Williamsová. „Nikdy bych si nemyslela, že by mohlo být ve hře běžet pod dvanáct sekund. A už se tomu blížíme. Tobi to moc přeju. Určitě zvedla téhle disciplíně laťku.“

Rychle běžely taky další dvě medailistky. Jamajčanka Britany Andersonová a olympijská šampionka Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika si své stříbro a bronz vysloužily výkonem 12,23, jen tři setiny za dosavadním světovým rekordem Harrisonové. Ta byla ve finále diskvalifikována.

„Už vloni na olympiádě jsem říkala, že se překážky vyvíjí. Myslím, že jsme byly jednou z nejlepších disciplín celého šampionátu. Cítím, že od tohoto bodu budeme jenom rychlejší,“ hodnotila Camachová-Quinnová.

MS v Eugene - 100 m př. (vítr +2,5 m/s):

1. Amusanová (Nig.) 12,06, 2. Andersonová (Jam.), 3. Camachová-Quinnová (Portor.) obě 12,23, 4. Armstrongová (USA) 12,31, 5. Semberová (Brit.) 12,38, 6. Williamsová (Jam.) 12,44, 7. Charltonová (Bah.) 12,53.

Vývoj ženského světového rekordu v běhu na 100 metrů překážek:

13,3 - Karin Balzerová (NDR), 20. června 1969, Varšava

13,0 - Karin Balzerová (NDR), 27. července 1969, Lipsko

12,9 - Karin Balzerová (NDR), 5. září 1969, Berlín

12,8 - Teresa Sukniewiczová (Polsko), 20. června 1970, Varšava

12,7 - Karin Balzerová (NDR), 26. července 1970, Berlín

12,6 - Karin Balzerová (NDR), 31. července 1971, Berlín

12,5 - Anneliese Ehrhardtová (NDR), 15. června 1972, Postupim

12,3 - Anneliese Ehrhardtová (NDR), 22. července 1973, Drážďany

12,59 - Anneliese Ehrhardtová (NDR), 8. září 1972, Mnichov

12,48 - Gražyna Rabsztynová (Polsko), 10. června 1978, Fürth

12,36 - Gražyna Rabsztynová (Polsko), 13. června 1980, Varšava

12,35 - Jordanka Donkovová (Bulharsko), 17. srpna 1986, Kolín nad Rýnem

12,29 - Jordanka Donkovová (Bulharsko), 17. srpna 1986, Kolín nad Rýnem

12,26 - Jordanka Donkovová (Bulharsko), 7. září 1986, Lublaň

12,25 - Ginka Zagorčevová (Bulharsko), 8. srpna 1987, Drama

12,21 - Jordanka Donkovová (Bulharsko), 20. srpna 1988, Stara Zagora

12,20 - Kendra Harrisonová (USA), 22. července 2016, Londýn

12,12 - Tobi Amusanová (Nigérie), 24. července 2022, Eugene.