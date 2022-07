Vadlejch ve hře o titul: Parádní série, ale byl bych radši, kdyby jeden ulítnul

Jak závod hodnotíte?

„Je to skvělé, že mám znovu medaili. Snažil jsem se bojovat i o tu nejcennější, ale dneska byli dva kluci lepší, zejména Peters, ten převedl one man show, na toho jsem dneska neměl vůbec. S Čoprou jsme se pobili na čtyřech centimetrech, prohrál jsem, ale za medaili jsem hrozně rád.“

Povzbudil vás daleký první pokus?

„Hodit přes osmdesát pět metrů prvním hodem je skvělé, je to dobré pro psychiku do dalších hodů. Věděl jsem, že se dostanu do užšího finále, v dalších hodech jsem znovu přidával. Cítil jsem, že i osmdesát osm metrů by dneska nemuselo být maximum. Nakonec bohužel bylo, ale myslím, že ve finále mistrovství světa hodit osmdesát osm metrů není žádné tragédie, jsem za to rád.“

Jak si ceníte vynikající série, která patří k nejkvalitnějším ve vaší kariéře?

„Je to tak, série byla parádní. Na druhou stranu bych byl možná radši, kdyby jeden ulítnul… Neulítnul, třeba ulítne někde jinde. Letos mě čekají ještě další velké závody, mistrovství Evropy, finále Diamantové ligy, ještě mám co ukázat.“

Co vás čeká před srpnovým evropským šampionátem v Mnichově?

„Teďka si chviličku odpočinu, pak budu trénovat směrem Mnichov. Myslím, že žádný závod mezi tím nebude, ale třeba se nějaký naskytne.“

Kde vidíte jako nejlepší Evropan z finále hlavní soupeře?

„Já si myslím, že Němci budou určitě kousat nejvíc. Nevím, jak je na tom Johannes Vetter, i když jsem slyšel, že vynechá i mistrovství Evropy, že je opravdu zraněný. Julian Weber může hodit každým závodem taky osmdesát devět metrů. Dneska mu to úplně nevyšlo, ale má skvělou formu. Finští oštěpaři letos taky hodili skoro devadesát metrů. Nebude to vůbec jednoduché, všichni si budou chtít spravit chuť. O to to bude pro mě složitější.“