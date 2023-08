Vadlejchův nejtěžší závod: Tenhle bronz se blýská. Cení si ho i Železný

Jakub Vadlejch zůstává unikátní českou stopou ve výkonnostně agresivním světě globální atletiky. Z olympiády v Tokiu přivezl stříbro, z loňského MS v Eugene bronz, z ME v Mnichově stříbro a jeho konzistentní výkony se blýskají dál. Jsou to životní momenty pracovitého chlapa, kterého drží na špici péče trenéra Jana Železného.

„Medaile na mistrovství světa je skvělá. Je moje třetí, za poslední čtyři mistrovství světa jsem byl nejhůř pátý. Je to pro mě obrovská motivace pokračovat v té dřině, protože se vyplácí a stále věřím, že se ta medaile může blyštit jednou ještě víc,“ řekl Vadlejch.

V neděli tenhle muž s atletickým srdcem absolvoval jeden z nejtěžších závodů své kariéry. První pokus 82,59 znamenal jen kvalitní zajišťovací hod. Druhý hod do dálky 84,18 ho po konci série posunul na třetí místo za Čopru a Němce Juliana Webera. Ve třetí sérii ale oznámil vstup do medailového boje Pákistánec Nadím a Vadlejchovi hrozil odchod bez medaile. Až pátý hod ho zachránil, a zároveň vrátil Weberovi loňskou porážku z boje o zlato na mistrovství Evropy v Mnichově.

„Nebyl to můj den, asi to bylo vidět. Házel jsem relativě stabilně, ale nebylo to ono. Kdybych začal prvním hodem třeba osmdesát pět, osmdesát šest, tak ten závod vypadá úplně jinak. Spíš to byl opravdu boj, Julian mě asi nebude mít moc rád,“ usmíval se Vadlejch. „Myslím, že ten už čtvrtý nebyl úplně trefený, ale chytl jsem tam určitou smyčku, ve které jsem doufal, že když to trefím ještě líp, poletí dál. Stalo se a za to jsem moc rád.“

Trenér Jan Železný svého svěřence chválil a připomněl cenu medaile v současné globální atletice.

„Jsem rád, že má medaili. Každá medaile se cení, dal do toho všechno. Bylo vidět, že strašně chce a jak strašně chtěl, hrozně to rval. Potřeboval trochu ladnější pohyb dopředu,“ řekl Železný. „Ale jsou tu kluci dobří. Medaile pro mě má obrovskou cenu při tom, co se dělo.“

Čopra zatím upevňuje svou oštěpařskou éru. Ze soutěží sice pravidelně mizí kvůli zdravotním potížím. Na vrcholné akce se ale vždycky dokáže připravit. Z olympijského Tokia má zlato, z loňského MS v Eugene stříbro a tentokrát znovu vyhrál. Potěšil tím 6,3 milionu na svém Instagramu a je jisté, že jeho kult bude dál pokračovat.

„Bylo to skvělé. Po olympijském zlatu jsem opravdu chtěl vyhrát i mistrovství světa. Jen jsem chtěl hodit dál,“ hodnotil Čopra.

Čopra už ale není sám. Do užšího finále budapešťského závodu se dostali další dva Indové – pátý Kišore Jena a šestý D.P Manu. Pákistánec Aršad Nadím třikrát přehodil hranici 87 metrů a výkonem 87,82 bral stříbro. Indové září i v dalších disciplínách, ve finále čtvrtkařské štafety skončila jejich sestava pátá.

„Indové už jdou delší dobu dopředu. Začali do toho víc dávat peníze a jak je jich hodně, tak tam z té miliardy lidí se musí někdo zákonitě objevit, když to začnou podporovat. Nečekal jsem, že by byli takhle dobří až takhle rychle, ale je vidět, že se na to připravují a celá ta atletika jde dopředu,“ hodnotil čtvrtkař Pavel Maslák.

Mistrovství světa v atletice v Budapešti:

Oštěp - muži: 1. Čopra (Indie) 88,17, 2. Nadím (Pák.) 87,82, 3. Vadlejch (ČR) 86,67, 4. Weber (Něm.) 85,79, 5. Džena (Indie) 84,77, 6. Manu (Indie) 84,14.