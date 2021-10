Homolková vládla v Budějovicích a vyhrála všechny letošní RunCzech závody

Že bylo chladnější počasí, foukalo… Nevadí! Nadšení běžci zcela obsadili Náměstí Přemysla Otakara II. „Velice nás těší, že se do hlavního závodu zapojilo 1800 běžců a bylo vyprodáno. Velký zájem je také o dm rodinný běh, do kterého se zapojila tisícovka lidí, převážně rodiče s dětmi. Zakončení sezony nemohlo dopadnout lépe,“ dodal Carlo Capalbo, prezident závodů RunCzech.

Hlavní příběh Mattoni 1/2Maraton České Budějovice byl jasný – podaří se Homolkové získat po výhrách v Karlových Varech, v Olomouci i v Ústí nad Labem čtvrtý titul? Letošní královna svoji suverenitu nakonec uhájila. „Fanoušci byli super, podobná atmosféra jako v Karlových Varech mě hnala do cíle,“ pochvalovala si Homolková. „Na trati byla spousta rovinek a kdyby nefoukalo, tak se tu dá zaběhnout fakt skvělý čas. Navíc České Budějovice jsou opravdu krásné město.“

Pro Homolkovou to byl poslední letošní půlmaraton. „Teď plánuju dva týdny totální odpočinek, jelikož musím vyléčit svalové zranění a poté začne všeobecná příprava v tělocvičně,“ prohlásila úspěšná běžkyně, která by ráda odjela během zimy na soustředění. „Musím na to někde sehnat finance, minulý rok jsem byla na Tenerife a bylo to tam super. Lákalo by mě Maroko a mám známého v Kapském městě, takže možná něco z toho dopadne.“

Mezi muži se na trati představili čeští elitní běžci Jiří Homoláč a Vít Pavlišta. Nejrychlejší byl Pavlišta s časem 1:06:51, na druhém místě byl Homoláč a třetí doběhl Ondřej Fejfar. Na své si v Českých Budějovicích přišli také diváci, pro které byl připraven doprovodný program od partnerů RunCzech. Navíc každý běžec dostal online diplom, speciální finišerské triko a po doběhu také medaili.

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, muži: 1. Vít Pavlišta (AC Slovan Liberec, z.s.) 1:06:51, 2. Jiří Homoláč (VSK Univerzita Brno) 1:07:34, 3. Ondřej Fejfar (AK Kroměříž) 1:07:42. Ženy: 1. Hana Homolková (AK ŠKODA PLZEŇ) 1:18:51, 2. Valerie Soukupová (SK STUDENEC) 1:19:04, 3. Petra Pastorová (Maraton klub Seitl Ostrava) 1:19:21.