Suverénní triumf. Pražský půlmaraton v rekordu ovládl mistr světa Sawe

Sabastian Sawe si Prahu zamiloval. Před sobotním půlmaratonem dorazil s předstihem několika dní po startu na světovém šampionátu v krosu v Bělehradě. Dopřál si pár tréninkových výběhů ve Stromovce či na Letné a zaujala ho česká běžecká vášeň.

„Překvapilo mě, kolik lidí tu sportuje. Stromovka byla plná běžců,“ líčil Sawe. „Nadchlo mě, jak Pražané sami sportují. Všude tu vidím spoustu lidí, jak běhají nebo se jinak hýbou, je to neuvěřitelné. Jsem moc rád, že jsem v Praze, je to nádherné město.“

A v sobotním pražském půlmaratonu si vytvořil ještě hezčí vzpomínky. Sawe vyběhnul na novou trať se startem a cílem na Bubenském nábřeží a vyrazil do ulic, které se roztékaly v jarním sluníčku, přičemž teploty pomalu stoupaly ke dvaceti stupňům Celsia. A to bývá pro běžce většinou problém.

Sawe ale nasadil svoje strojové tempo. Chvíli se s ním ve vedoucí skupince drželi další čtyři běžci, ale postupně odpadali a ještě před polovinou závodu byl lídr sám. Na mezičasech se dokonce pohyboval i na úrovni světového rekordu Jacoba Kiplima 57:31 minuty.

„Cítil jsem se dobře, snažil jsem se do toho šlapat,“ řekl Sawe.

Ve velkém teplu a bez podpory zajíců, kteří by byli schopni ho podpořit v závěrečných fázích závodu, sice pak trochu zpomalil. Cílem ale stále proběhl ve fantastickém čase 58:24. S velkým náskokem překonal dvanáct let starý traťový rekord a předvedl i jeden z nejkvalitnějších výkonů atletických dějin. Dostal se na dvanácté místo historických tabulek, jen sekundu za čas Zersenaye Tadeseho, jehož čas 58:23 byl v roce 2010 světovým rekordem a byl tak kvalitní, že vydržel dlouhých devět let a to ještě před nástupem éry atletických superbot. Tadese přijel v roce 2013 do Prahy a vyhrál, šance na lepší čas mu ale tehdy pokazila šestistupňová zima.

„Mně teplo nevadilo. Jsem na něj zvyklý, bylo to pro mě jednoduché. Jsem rád za osobní rekord,“ pochvaloval si Sawe podmínky poté, co si svoje osobní maximum z říjnové Valencie vylepšil o pět sekund.

Na dalších časech už byly teplé podmínky znát. Nejlepším Čechem se stal Patrik Vebr výkonem 1:06:05.

„Dneska to bylo těžké, od začátku jsem se docela trápil. Mám radši závody, kdy je trochu chladněji. Nesedlo mi to. Jsem rád za vítězství mezi českými běžci, ale s časem nejsem spokojený,“ hodnotil Vebr.

Ženský závod vyhrála Gete Alemayechu Teklemichaelová z Etiopie časem 1:08:10 o tři sekundy před Keňankou Jessicou Chelangatovou. Tereza Hrochová doběhla do cíle v čase 1:14:19.

„Myslela jsem si, že mi to půjde trošku líp. Šla jsem to z plného tréninku, na třetím kilometru se mi stáhlo břicho a první půlku jsem protrpěla. Začátek mě hodně sejmul, v druhé polovině jsem se srovnala,“ hodnotila Hrochová.

I ji nesedlo velké teplo. Zvlášť, když se do Prahy přesunula z tréninkového kempu v alpském Meranu. „Přijela jsem z hor, kde ještě obden sněží. Je to docela velký šok,“ poznamenala.

Pražský půlmaraton:

Muži: 1. Sawe 58:24, 2. Kipchumba 1:00:01, 3. Mosin (všichni Keňa) 1:00:15, ...14. Vebr 1:06:05, 16. Homoláč 1:06:21, 19. Zajíc (všichni ČR) 1:08:28.

Ženy: 1. Alemayechuová (Et.) 1:18:10, 2. Chelangatová (Keňa) 1:08:13, 3. Tesfayová (Et.) 1:09:30, ...8. Hrochová (ČR) 1:14:19.