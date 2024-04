Půlmaraton běží i slavná influencerka, followerů má dvakrát víc než Mareš

Roncer Konga doběhl do cíle jako první • ČTK / Deml Ondřej

RunCzech chce rozhýbat co nejvíc studentů • RunCzech

Když v listopadu v New Yorku doběhla do cíle svého prvního životního maratonu, její přítel Fabio Cerutti si kleknul s prstýnkem. Lisa Miglioriniová má život s běháním propojený a teď dorazila i do Česka. V mase téměř patnácti a půl tisíce běžců si při pražském půlmaratonu zaslouží další dávku endorfinů.

„Strašně se na závod těším. Ten pocit, když běžím v nějakém městě poprvé, je vždy silný. Začnu i skončím s úsměvem na tváři, ať už bude výsledek jakýkoliv,“ slibuje třicetiletá rodačka z Milána.

Sličná černovláska byla ještě před několika dny na Jamajce, kde se potkala se samotným Usainem Boltem a proběhla se i na jeho tréninkovém stadionu. Patří k takzvaným fitness influencerkám, osobnostem, které prostřednictvím sociálních sítí motivují lidi k aktivnímu způsobu života. Je vystudovanou fyzioterapeutkou a osteopatkou. Získala dokonce cenu na loňských World Influencers and Bloggers Awards v Cannes.

„V Praze a Čechách jsem poprvé. Miluji míchání běhu s turistikou. Je to skvělý způsob, jak poznávat svět a zdravě se bavit. Samozřejmě se před závodem budu šetřit, abych nepřišla na start s unavenýma nohama, ale den poté budu mít volno na prohlídku města,“ uvedla Miglioriniová. „Fanoušci z Prahy mi psali, že budou závodit taky. Moc se na ně těším!“

Italská osobnost virtuálního světa poběží uprostřed pole hobíků, které svou velikostí nemá obdoby. Nikdy v téměř třicetileté historii série pražských vytrvaleckých závodů nestálo na startu tolik lidí. Rekordní účast umožnila nová trať, jejíž centrum se přesunulo od Rudolfina na Bubenské náměstí. Hned 9000 běžců přijelo ze zahraničí.

„Zájem je rekordní, denně nás kontaktují lidi a ptají se na možnost registrace. Bohužel už musíme odmítat, protože přes zvýšený počet bychom nebyli schopní garantovat hladký průběh celé akce,“ vysvětlil Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.

Špičkovou úroveň závodu, který je součástí prestižní série SuperHalfs, má tradičně i pole elitních běžců. Letošní hlavní hvězdou je Keňan Sabastian Kimaru Sawe, loňský světový šampion v půlmaratonu s osobním rekordem 58:29 minuty, což ho řadí na 14. místo historických tabulek. Minulý týden startoval na MS v krosu v Bělehradě, kde skončil sedmý.

„To naznačuje, že je ve výborné formě,“ pochvaluje si Capalbo.

Pražský rekord drží Atsedu Tsegay z Etiopie výkonem 58:47 z roku 2012.