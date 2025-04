Forrest Gump ze Somálska: z prachu a bídy až na pět olympiád a k roli legendy

Narodil se do války, vyrůstal v uprchlickém táboře, do Ameriky přišel jako vyplašený kluk bez bot. Dnes má za sebou pět olympiád, stovky závodů a miliony uběhnutých kroků. Abdi Abdirahman sice nikdy nezískal olympijské zlato, ale vyhrál tu největší bitvu – s osudem. A inspiruje svět tím, co všechno dokáže člověk, který se nikdy nezastaví. A pokud znáte slavný filmový příběh Forresta Gumpa, tak tohle je jeho variace. Africká, drsná a hlavně skutečná. Tohle je jeden z velkých příběhů sportovních hrdinů dnešní doby.