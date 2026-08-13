Skvělá Manuel! Česká čtvrtkařka s přehledem prolétla do finále mistrovství Evropy
Česká atletika má v Birminghamu žhavé želízko v ohni. Jednadvacetiletá Lurdes Gloria Manuel si suverénním výkonem a časem pod 50 sekund zajistila postup do finále běhu na 400 metrů. O cenné kovy a překonání vlastního maxima poběží už tuto sobotu.
Lurdes Gloria Manuel míří do finále mistrovství Evropy v Birminghamu. Česká čtvrtkařka se do něj probojovala do časem 49,81. Ve druhém semifinále ji porazila pouze Polka Natalia Bukowiecka, avšak na postup to s přehledem stačilo. „Bylo to náročnější, než jsem čekala. Ale hodnotím to celkem dobře. Na závěrečné rovince byl sice protivítr, takže mě to zpomalilo, ale ten čas je krásný,“ zhodnotila v rozhovoru pro ČT Sport.
Už v první půlce měla jednadvacetiletá závodnice jasně navrch, když v dráze sedm postupně dobíhala Henrichovou a Van der Schootovou. Zezadu se však rapidně přiblížila Bukowiecka, která navíc měla lepší dráhu do druhé zatáčky. Na závěrečné rovince se první dvě suverénně odtrhly od zbytku pole a s přehledem si vybojovaly finále.
Před závěrečnýmo během je všechno otevřené a hraje se i o medaile. Česko zatím mistryni Evropy ve čtvrtce nemá. Jediným, kdo v této disciplíně vybojoval zlato, byl v roce 2012 Pavel Maslák. „Může překvapit úplně kdokoli, všechny chtějí vyhrát,“ popsala Manuel ještě před šampionátem. Přání jít do finále se naplnilo, nyní už je všechno na ní. „Chtěla bych zabojovat o medaile, ale konkurence bude náročná,“ promluvila po závodě pro Českou televizi.
Mladá krev
Jednadvacetiletá čtvrtkařka letos potvrzuje pozici ve světové špičce. I když se pořád učí, její forma mluví za ni. Výkony jí zajistily postup rovnou do semifinále, čímž se vyhnula úvodnímu sítu.
Letos už zaběhla úctyhodné časy. Je teprve třetí Češkou, která se na čtvrtce dostala pod 50 sekund, hned po Jarmile Kratochvílové a Taťáně Kocembové. Hranici bájné padesátky překročila již na začátku června v Římě, na vítězství však nedosáhla.
Porazila ji největší rivalka, Norka Henriette Jaegerová. Vzájemná rivalita přetrvává už delší dobu, nese se však čistě ve sportovní rovině. Mimo dráhu i na ní jsou obě čtvrtkařky zadobře. V Římě se dokonce při vyhlášení výsledků držely za ruce. V letošní sezoně se jak v hale, tak venku na nejvyšším stupínku střídají závod od závodu. Jaegerová si taktéž na ME vybojovala finále.
Nyní má její osobní maximum hodnotu 49,37 sekundy. Ve finálovém běhu se uvidí, zda si svoje maximum ještě vylepší. Finále bude na programu již v sobotu ve 21:10. Rodačka z Ostravy má dva dny na přípravu na závod o ten nejcennější kov.