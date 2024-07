Odměna pro Krejčího! Podepsal nový kontrakt v Atlantě, na čtyři roky

Rodák ze Strakonic, který se do NBA dostal jako pátý Čech v historii, se stal po sezoně volným hráčem. Před ní neúspěšně usiloval o místo v Minnesotě, i kvůli zranění se ale nevešel do sestavy. Před Vánoci nastoupil za Iowu v nižší G-League a poté se vrátil do Atlanty, s níž podepsal dvoucestný kontrakt.

V NBA odehrál za Hawks v minulém ročníku 22 zápasů a především v závěru sezony dostával na hřišti velký prostor. V průměru nasbíral 6,1 bodu, 2,4 doskoku a 2,3 asistence na zápas a na hřišti strávil přes 24 minut. Celkem si za dvě sezony připsal v dresu Atlanty v NBA 51 startů.

Do elitní soutěže Krejčího draftoval v roce 2020 Washington, který ho ihned vyměnil do Oklahomy. V dresu Thunder odehrál ve své první sezoně v NBA 30 utkání a měl průměr 6,2 bodu a 23 odehraných minut. Za Atlantu při prvním angažmá nastoupil v 29 zápasech, na palubovce ale strávil v průměru jen necelých šest minut. Vloni v srpnu se Hawks služeb českého reprezentanta vzdali.

Před Krejčím v elitní lize hráli z Čechů Jiří Zídek mladší, Jiří Welsch, Jan Veselý a Tomáš Satoranský.