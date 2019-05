Po boku legend. MVP je úspěch, ví Veselý. Před NBA nezavřel dveře | iSport.cz

Jaké to tedy je, zařadit se po bok Juana Carlose Navarra nebo Dimitrise Diamantidise?

„Jak jste to teď řekli, tak se mi to teprve promítlo v hlavě. A samozřejmě, být zařazen vedle takových legend a Panů hráčů evropského basketbalu, to je úspěch.“

Je to tak důkaz, že navzdory tomu výpadku v semifinále se vám osobně ta sezona povedla?

„Samozřejmě, ta sezona byla do pátečního zápasu vydařená – základní částí jsme prošli jen s pěti porážkami a to se povede málokomu. Škoda ale toho pátku, jinak by to byla pěkná tečka. Toho ocenění si vážím, ale nemění to také nic na tom, že jsem zklamaný, že jsme nepostoupili do finále.“

Kam tedy tuhle sezonu řadíte? Osobně nejúspěšnější? Týmově rozporuplnou?

„Osobně ji fyzicky i mentálně to beru jako dobrou sezonu. Do té doby, než jsem si zranil to koleno, jsem se cítil dobře. I po operaci jsem se dostal zpět v pohodě, ale pak můžu říct, že jsem asi spěchal s comebackem na hřiště. Play off jsem hrál po třech týdnech netrénování, de facto jsem měl jen dva tréninky a hned hrál play off, takže ten natažený stehenní sval přišel tím, že jsem tomu nedal čas. Bohužel ale, je to sport a někdy musíme dát na stranu, jak se cítíme a podřídit se týmu.“

Ve Fenerbahce jste letos prodloužil až do roku 2022, plánujete, že byste zde i dohrál kariéru?

„Je to jedna z možností. Jsem tu spokojený, do toho jsme pětkrát za sebou postoupili do Final Four, takže jsem v jednom z nejlepších týmů Evropy. Není si na co stěžovat.“

A ten návrat do NBA, který se s vašimi výkony občas přetřásá, vás neláká?

„Někdy nad tím také přemýšlím. Dveře do NBA jsem nezavřel, a jestli tam bude někdy nějaká nabídka, která by byla dobrá jak finančně, tak situací v týmu, zvážil bych to.“

Nějaké nabídky z USA už třeba v minulosti přilétly?

„Ano, nějaké nabídky byly, ale zase nebyly tak vážné. Proto zatím zůstávám v Istanbulu.“

Navíc nyní do toho už bude mít co říct i vaše rozrůstající se rodina, že?

„Ano, už to není jen o mě. Teď je to i o manželce a synovi, pro něž je Istanbul také super, že jsme blízko domů. A to jak do Česka, tak do Srbska. Je to lepší i v logistice, když někdo z rodiny přijede na víkend – v pátek dorazí, v neděli odjede. Privátně i basketbalově jsme spokojení v Istanbulu.“