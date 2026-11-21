NHL ONLINE: Pastrňák a spol. proti Washingtonu, Hertl ve Winnipegu, co další Češi?
Zámořská NHL v noci ze soboty na neděli nabízí vydatnou porci hned čtrnácti utkání. Do akce jde řada Čechů - David Pastrňák s Pavlem Zachou z Bostonu nastupují proti Washingtonu, Tomáš Hertl z Vegas hraje na ledě Winnipegu. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
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NHL - Základní část - 2026/2027
NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|23
|16
|1
|3
|3
|95:53
|37
|2
Tampa
|22
|13
|2
|2
|5
|82:62
|32
|3
Montreal
|23
|9
|5
|4
|5
|74:67
|32
|4
Ottawa
|23
|11
|3
|3
|6
|75:68
|31
|5
Devils
|22
|10
|5
|0
|7
|82:64
|30
|6
Boston
|22
|11
|3
|1
|7
|76:56
|29
|7
Rangers
|22
|13
|0
|1
|8
|67:58
|27
|8
Florida
|23
|10
|2
|3
|8
|72:68
|27
|9
Islanders
|21
|8
|2
|5
|6
|68:61
|25
|10
Buffalo
|22
|7
|2
|4
|9
|64:77
|22
|11
Flyers
|25
|7
|1
|6
|11
|63:85
|22
|12
Washington
|20
|8
|2
|0
|10
|67:76
|20
|13
Detroit
|22
|6
|2
|3
|11
|58:68
|19
|14
Toronto
|24
|7
|1
|3
|13
|75:86
|19
|15
Columbus
|20
|3
|5
|0
|12
|50:65
|16
|16
Pittsburgh
|21
|3
|4
|2
|12
|64:76
|16
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|24
|16
|1
|4
|3
|87:52
|38
|2
Edmonton
|25
|14
|3
|3
|5
|97:72
|37
|3
Vegas
|24
|11
|2
|5
|6
|80:71
|31
|4
Dallas
|22
|8
|6
|2
|6
|64:56
|30
|5
Colorado
|23
|13
|0
|3
|7
|90:68
|29
|6
Nashville
|22
|8
|3
|5
|6
|67:66
|27
|7
Utah
|23
|9
|2
|3
|9
|77:79
|25
|8
Winnipeg
|23
|8
|3
|3
|9
|71:77
|25
|9
St. Louis
|22
|10
|1
|2
|9
|68:67
|24
|10
Anaheim
|23
|10
|1
|1
|11
|85:89
|23
|11
San Jose
|24
|3
|7
|2
|12
|65:86
|22
|12
Seattle Kraken
|19
|7
|3
|1
|8
|64:67
|21
|13
Calgary
|23
|9
|1
|1
|12
|57:80
|21
|14
Kings
|20
|4
|3
|2
|11
|56:66
|16
|15
Chicago
|22
|4
|2
|2
|14
|54:90
|14
|16
Vancouver
|24
|3
|2
|1
|18
|67:105
|11