UFC ONLINE: Procházku čeká v Dauhá neporažený Stirling. Poslední přípravy
Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka má před sebou souboj s dosud neporaženým Novozélanďanem Navajem Stirlingem. Na akci organizace UFC v Dauhá k němu dojde už tuto sobotu. Naposledy čtyřiatřicetiletý zápasník usiloval v dubnu o titul proti jinému novozélandskému soupeři Carlosi Ulbergovi, ale prohrál k.o. v prvním kole. Nyní ho čeká desátý souboj v UFC, bilanci má 6:3. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
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Zprávy ze dne 16. listopadu 2026
Procházka strávil velký kus přípravy v Thajsku pod dohledem Martina Karaivanova a také Holanďana Dannyho De Vriese. Procházkův dlouholetý kouč si novou spolupráci s kickboxerským trenérem pochvaluje. „Danny přispěl s vlastními dílky puzzle do Jirkovy mozaiky, já do ní přispívám svými dílky a dohromady s Jirkou samotným činíme větší, lepší celek,“ vypráví Karaivanov v rozhovoru pro deník Sport.
UFC Fight Night: program a hlavní karta turnaje
|Hlavní karta
|Jiří Procházka (ČR) vs. Navajo Stirling (Nový Zéland)
|Light Heavyweight
|Aljamain Sterling (USA) vs. Kevin Vallejos (Arg.)
|Featherweight
|Dan Hooker (Nový Zéland) vs. Brian Ortega (USA)
|Lightweight
|Kyoji Horiguchi (USA) vs. Asu Almabayev (Bra.)
|Flyweight
|Jared Cannonier (USA) vs. Ikram Aliskerov (Rus.)
|Middleweight
|Prelims
|Aleksandre Topuria (Gruz.) vs. Santiago Luna (Mex.)
|Bantamweight
|Shamil Gaziev (Bahr.) vs. Tallison Teixeira (Bra.)
|Heavyweight
|Amir Albazi (Irák) vs. Alessandro Costa (Bra.)
|Flyweight
|Jake Matthews (Aus.) vs. Tahir Abdullayev (Ázer.)
|Welterweight
Co víme o Procházkově soupeři
Stirling je oproti staršímu a zkušenějšímu parťákovi Ulbergovi jen o něco dravější, což může paradoxně hrát v Procházkův prospěch. Českému finišerovi, který má na kontě obdivuhodných osmadvacet knockoutů, vyhovují soupeři, jež se s ním pouští do bouřlivých přestřelek. V nich jsou jeho nepředvídatelné kombinace úderů a kopů nejdrtivější.
„Stirling je oproti Ulbergovi divočejší, víc tlačí a nebojí se přestřelek. Jirkovi takový chaos vyhovuje. Navíc kdysi začínal s thajským boxem a stále tak může těžit z klinčů, kolen a loktů. Jen se nesmí nechat úplně strhnout, aby zas nezanedbal obranu,“ soudil Daniel Škvor, někdejším mistr světa v kickboxu a bojovník Oktagonu. Více čtěte ZDE>>>