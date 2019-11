Konečně jsem se trefil, oddychl si Hruban. S míči pro LM speciálně trénoval | iSport.cz

Šestý zápas, pátá výhra. A jestliže se on v minulých duelech střelecky hledal, tohle byl jeho večer. „Jsem za to rád,“ přiznal basketbalista Vojtěch Hruban poté, co 28 body pomohl Nymburku k výhře v Lize mistrů proti Mornar Baru 91:74 a český mistr se zase o něco přiblížil vytouženému postupu ze skupiny. V tabulce mu zatím patří druhá příčka za úřadujícím vicemistrem z Tenerife.

Jak byste tedy tento svůj výkon hodnotil?

„Musím říct, že mé procento střelby bylo dosud horší než mizerný, takže jsem si oddechl. Konečně jsem v zápase, kdy bylo potřeba, abych něco trefil, uspěl. Myslím, že to i ze mě spadlo, protože to doteď bylo fakt špatné. Jsem rád, že jsem mohl zase pomoct a zápas jsem si užil.“

A co se týče týmové prezentace?

„Nebyl to úplně krásný výkon. Rozhodlo ale to, že jsme do zápasu dali strašně moc energie, měli všechny balony, které válely po zemi a v rozhodujících chvílích jsme dokázali udělat i bodové šňůry, které to skóre vždy natáhly. Nezmatkovali jsme a ani v koncovce se to nedostalo pod deset bodů, což byl zatím náš problém. To bylo velké plus.“

Čím to bylo, že jste se tedy nyní tak rozstřílel?

„Těžko říct, kdybych to věděl, tak to dělám pokaždé.“ (směje se)

My jsme ale slyšeli jednu historku, že jste nedávno začal s míči pro Ligu mistrů i speciálně trénovat.

„To je pravda. Jak hrajeme s těmi dvěma balony a Champions League systémem úterý nebo středa, tak s ním v podstatě nemáme žádné střelecké tréninky. Takže jsem si poslední týden přidával, a když byla střelba, bral jsem si na českou ligu místo Moltenu balon na Champions League. Nečekal jsem, že to takhle dramaticky pomůže, ale třeba se to projevilo.“ (směje se)

Co tedy říct k dosavadní nymburské jízdě, kdy nyní máte bilanci 5:1?

„Je to super, bereme to všema deseti. Prohráli jsme jen s Tenerife a i to nás trochu hlodá, protože náš výkon nebyl ideální a mohli jsme je porazit… ale třeba příště venku. 5:1 však bereme. Jasně, ten basket, který hrajeme, není úplně uhlazený a krásný, ale tým má velký charakter a velkou chuť vyhrávat, což je dost velký rozdíl oproti loňsku, kdy to takhle nefungovalo. Někde jsem četl, že když se to přepočítá na pozice, máme i nejlepší obranu v celé Lize mistrů. Takže to je to, co nám ty zápasy vyhrává.“

A rovněž se prezentujete dost aktivním a běhavým stylem…

„Ano, to bylo vidět i teď, že Mornaru v závěru docházely síly, což je u týmu, který má takhle úzkou rotaci, znát.“

Jak tedy teď vyhlížíte sérii tří venkovních zápasů a následný duel s Rigou, který se odehraje ne na pražské Královce, ale ve vaší hale v Nymburce?

„To, že se dostal zápas do Nymburka, je hrozně fajn – hlavně kvůli nymburským fanouškům, pro které není, a vlastně ani pro nás, není dojíždění nic veselého. Jsme tedy rádi, že si jeden zápas odehrajeme doma. A co se týče série tří zápasů venku…předtím jsme měli zase dva zápasy za sebou doma, takhle to prostě vyšlo. Doufám, že tudíž zvládneme hned ten první zápas v Řecku (proti Peristeri Winmasters) a do těch dalších se nám pojede s lehčím srdcem. Budou to sice těžké zápasy, ale pár výher chceme určitě přivést.“