V Česku za dalšími sny. Basketbal představil logo pro ME 2021 | iSport.cz

Vlny ve tvaru mistrovské trofeje a nad ní řada ikonek dokreslující současné trendy. Do úvodního výhozu zbývá stále 21 měsíců, přesto dnes lídři světového basketbalu odhalili logo ME 2021, kde se na hostitelství jedné ze základních skupin bude podílet i Česko. „V plné sestavě můžeme dokázat něco velkého,“ řekl kouč Ronen Ginzburg. A věří v úspěch svých zástupců i teď ve Sportovci roku.

Je to jejich období. Před pár měsíci psali historii 6. místem na MS v Číně. Příští léto zase vyrazí do Kanady, aby se porvali o účast na OH v Tokiu. A v roce 2021 by euforie téhle výjimečné generace měla vrcholit. Proč? Protože doma!

Tomáš Satoranský, Jan Veselý, Jaromír Bohačík či Vojtěch Hruban – ti všichni by se měli ukázat na mistrovství Evropy 2021, kde budou Češi hostit jednu ze základních skupin a jehož logo včera lídři FIBA prezentovali veřejnosti. Když ho viděl trenér Ronen Ginzburg, usmál se: „Já moc nekritizuju. Je to hezké. Jen trochu abstraktní,“ pronesl.

Jde o návrh britské agentury, který vyhrál interní hlasování zástupců všech pořádajících zemí. Tedy mimo Česko uspěl též v Německu, Itálii a Gruzii. Samotný šampionát se uskuteční v termínu od 2. do 19. září 2021, a pražská O2 Arena přivítá skupinu o šesti účastnících, čili 15 zápasů.

Vyřazovací duely se nakonec uskuteční v Německu.

„Na jednu stranu ještě zbývá hodně času, ale víme, že to uteče rychle. Bude to něco velkého, velmi důležitý turnaj. Více snad ani netřeba říkat – viděl jsem, jak pořadatelství ME pomohlo před dvěma lety basketbalu v Izraeli. Určitě to bude podobné, co jsme zažívali letos na MS, a lidi za námi budou stát. Celkově to bude skvělá událost,“ má jasno Ginzburg.

Pro Satoranského, aktuálního rozehrávače Chicaga Bulls v NBA, Jana Veselého, posledního MVP Euroligy, nebo i další hráče, by to měl být další životní milník. „Věřím tomu. Zažili toho hodně v klubech, do toho letošní šampionát… ale tohle bude jeden z vrcholů,“ věří Ginburg. „Tlak na nás bude vždycky, ať hrajete doma, nebo venku. Doma ho asi bude on něco víc, ale hráči jsou zkušení a ví, jak to zvládnout Předvedou své nejlepší výkony, a pokud budeme mít kompletní tým a všichni budou zdraví, můžeme dokázat něco velkého,“ je si jistý reprezentační trenér.

Podobná akce se v Česku uskuteční poprvé v její samostatné historii, poslední hostitelství se totiž datuje do časů Československa v letech 1947 a 1981. Uskuteční se další basketbalové nadšení? „Zaprvé – pokud už se už naše popularita nezvedla po 6. místě na světě, tak už nevím, co víc dělat. Tohle by měl být další krok, a pokud se nám povede dobrý turnaj, věřím, že za námi bude celá země. To může našemu sportu hodně pomoci,“ uvedl Ginzburg.

I proto tak věří, že se letošní úspěchy promítnou i v blížící se anketě Sportovec roku, jejíž vyhlášení se uskuteční tento pátek. Basketbal má zde své zastoupení mezi jednotlivci v osobě Tomáše Satoranského i v kolektivech, v podobě úspěšného reprezentačního týmu. „Můj názor je, že bychom měli být první. Tomáš a my šestí na světě? Nevím, jak to dopadne, ale věřím, že budeme první. Jestli ne, tak abychom to tu snad zavřeli,“ zažertoval na závěr reprezentační trenér.