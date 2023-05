Finálové drama, Děčín žije! Loket, srážka a trenér Czudek chytal „rváče“

Děčínští byli v těžké situaci. Pomikálek a Walton byli na lavičce pouze v civilu a s ortézami na koleni a kotníku. Ve 4. minutě navíc prohrávali o devět bodů. „Přece si někdo nemohl myslet, že to skončí 0:3, to ani náhodou,“ říkal Matěj Svoboda v rozhovoru pro Českou televizi. Nasázel 33 bodů, Ty Nichols 23. Oni vedli ofenzivu. A v obraně Válečníci zabrali, zejména ve třetí čtvrtině.

„Semkli jsme se, vůbec nevadí, že nám dva klíčoví hráči chybí,“ komentoval Svoboda. „Na hřiště je to stejně pět na pět, hráli jsme naši hru. Nechali tam všechno! A možná z nás i spadl i tlak a stres.Bylo to buď anebo. Vyšlo nám to.“

Opavané tentokrát kromě první čtvrtiny nepředvedli svou nejlepší hru. Netrefovali trestné hody (14 z 29 pokusů, úspěšnost 48 %) a postupně jim odešla i střelba z dálky. Kapitán Jakub Šiřina byl tentokrát až příliš osamocený.

„Bylo to o našich hlavách,“ přitakal trenér Petr Czudek. „Něco jsme si v šatně řekli, ale na hřišti to bylo jiné. Nezačali jsme špatně, ale pak jsme čekali, že nám to dají jako dárek. Oni se semkli, excelentní byl Svoboda, ve dvou na nás stačili. Takhle hrát nemůžeme.“

Když pak dostal doplňují dotaz, jen se pousmál. „Možná přetékáme do elektronické tužky...“ a rozhovor ukončil. Připomněl tím „vypnutý“ přímý přenos České televize minulého finále v Opavě dvě minuty před koncem.

Hodně emotivní byl konec třetí čtvrtiny. Opavský Martin Gniadek v souboji po trestných hodech trefil loktem do obličeje Petra Macháče. Okamžitě k němu přilétl děčíský kapitán Filip Kroutil a Gniadka srazil na zem. Už se zdálo, že vypukne rvačka, na hřiště vylétli i zástupci laviček. Petr Czudek musel jednoho z nich chytat za ruku a tahat zpátky. Stejně krotili a odklízeli i zraněného Waltona.

Kroutil dostal diskvalifikační chybu, disciplinární komise ho bude řešit. „Víme, kdo u toho byl,“ poukázal děčínský trenér Tomáš Grepl na Martina Gniadka. „Byl i u našich dvou zraněných, tohle je důsledek. Budu čekat, co přijde a co sudí zapíšou do zápisu. Máme i dalšího hráče, co má šrám na obličeji, možná otřes mozku. A druhý asi výron kotníku. Ale budeme dál bojovat.“

Děčín - Opava 89:67 (22:26, 42:44, 65:53)

Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 33, Nichols 23, Josipovič 8 - Šiřina 21, Kouřil 13, Mokráň 8. Fauly: 25:32. Trestné hody: 31/22 - 29/14. Trojky: 7:7. Doskoky: 46:33. Stav série: 1:2.