ČT sport vypnula obří drama. Zkazili jsme to, říká šéf. Ne poprvé, zní reakce

Česká basketbalová liga mužů zažívá zlomový ročník, vyvrcholení bez Nymburka plní haly v Děčíně a Opavě až po strop. Druhé dějství finále přitáhlo ve Slezsku nevídaných 3 218 diváků, strhující duel vysílala i ČT sport. Než dvě minuty před koncem zápasu televizní přenos ukončila a poslala zájemce na web... Aby na obrazovkách mohla spustit studio před finále MS v hokeji. Na sociálních sítích za to schytala kritiku - nejen od basketbalových fanoušků. Proti postupu se věřejně ohradila Česká basketbalová federace (ČBF), šéf ČT Sport Jiří Ponikelský se omluvil.

Zápas, jaký v Česku dlouho nebyl. Druhé finále NBL mezi domácí Opavou a Děčínem měl všechno: úžasnou atmosféru plné haly i drama na palubovce, které vyvrcholilo úspěšnou trojkou těsně před sirénou. Tenhle závěr už ale lidé u televizních obrazovek neviděli.

„Opavští basketbalisté vedou 76:74, zbytek zápasu můžete sledovat na ČT sport Plus,“ informoval diváky komentátor ve chvíli, kdy do konce zbývaly dvě minuty a 20 vteřin. Následoval střih a start studia k finále MS v hokeji s Davidem Pospíšilem a Petrem Hubáčkem.

„Chtěli byste v TV vidět více obsahu jako v prvním videu, nebo dáváte spíše přednost rozumy nabité dvojce?“ ptal se na Twitteru Pavel Hejkrlík z PR oddělení basketbalové ligy a nabídl záběr emocemi nabitého finále a rozmluvu ze studia.

V přiložené anketě se 60 procent lidí přiklonilo k basketbalu, jeden diskutující ale oponoval sledovaností obou sportů. „Kolik lidí kouká u nás na basket a kolik na hokej?“ ptal se uživatel Zorro. Tomu odpověděl bývalý basketbalový redaktor a komentátor ČT sport Jiří Kalemba.

„Tohle neobstojí,“ měl jasno. „To finále gradovalo a skončilo rozhodující trojkou v poslední vteřině. Hrálo se v na český poměry topový atmosféře. Do konce chyběly dvě minuty. Začínal snad hokej? Ne, bylo tam fakin studio. Je to neuctivý vůči divákům basketu, mezi kterými byli urcitě i ti hokejoví, a věřím, že je koncovka zápasu zajímala,“ vysvětloval někdejší zaměstnanec televize.

Podívejte se na rozhodující střelu necelou vteřinu před koncem

Marketingový expert Tomáš Janča navrhl z ČT sport udělat čistě hokejový kanál. „Ať to tam běží od rána do večera. Najde si to nemalé publikum, můžou se tam donekonečna otáčet černobílé záběry z minulosti, apod. Ale ať už skončí tyhle ostudné dramaturgické manévry, pozdní začátky a brzké konce, často bez varování a upozornění,“ napsal pořadatel konference Sport Alive.

Zkazili jsme to, uznal šéf ČT Sport

Představitelům ČBF se za zvolený postup během pondělí omluvil výkonný ředitel ČT Sport Jiří Ponikelský.

„S politováním musím konstatovat, že místo, abych psal řádky, které reagují na skvělé, právě probíhající finále, jsem nucen psát řádky omluvné. Naprosto chybným, bezprecedentním způsobem jsme zkazili přímý televizní přenos druhého finálového souboje mezi Opavou a Děčínem. (...) V neděli došlo k vážnému pochybení v rozhodovacím procesu při volbě živého televizního vysílání a není pro něj omluvy. Naše rozhodnutí bylo špatné,“ napsal mimo jiné v dopise Ponikelský (plné znění najdete ZDE>>>).

Omluva ovšem basketbalové hnutí příliš neuchlácholila. Předseda ČBF Miroslav Jansta i šéf Asociace ligových klubů NBL Tomáš Kotrč připomněli, že podobná omluva z televize přišla už před dvěma měsíci po finále Českého poháru.

„Existují z vaší strany záruky, že si za pár týdnů nebudeme psát třetí podobný dopis?“ ptají se v prohlášení Jansta s Kotrčem. „Liga se nyní nachází před podpisem nové smlouvy se svým generálním partnerem a nedělní incident její pozici oslabil,“ vzkázali na Kavčí hory.

Finálová série pokračuje třetím zápasem v úterý večer (18.30), televiznímu vysílání kompletního utkání by tentokrát už nic bránit nemělo.