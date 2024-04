USK neunesl šokující krach. Ragby-basket? Úsměvné! odmítá kouč Žabin

Jedenáct let, 301 zápasů. Astronomická vítězná série basketbalistek USK skončila v pondělí v hale Rosnička, domově Žabin Brno. Outsider jdoucí českou cestou bez velkých jmen z ciziny zaskočil ve druhém finále Chance ŽBL třetí tým Euroligy 71:69. Gigant z Prahy porážku neunesl, trenérka Natálie Hejková hovořila o ragby-basketu vítězek. „Úsměvné… Fyzičnost je jednoznačně na straně USK. Přijde mi trošku zarážející, že my bychom měli být ti, kdo někoho zbije,“ přiložil polínko do letité rivality Praha – Brno kouč Žabin Viktor Pruša.

Ve finálové sérii USK – Žabiny hrané na tři vítězné zápasy je k úžasu všech stav 1:1. Nediví se snad pouze v Brně, kde již delší čas větřili svou šanci na senzační skalp.

Trenére, v sezoně jste odehráli několik dobrých zápasů proti USK. Některé vaše hráčky prý tušily, že se vítězství nad gigantem blíží. Vy také?

„Určitě. Tři zápasy v základní části plus jeden další ve finále už naznačily, že šance proti USK je tento rok za celé mé působení asi největší. Domácí prostředí vybízelo k tomu, že by se to mohlo povést. Víra v to, že bychom ten zápas mohly zvládnout, byla opravdu důležitým faktorem.“

Prý jste hráčkám připomínal některé hlasy, že finálová série je dopředu daná, jde vlastně o zbytečnost a Žabiny nemají šanci. Štvou vás tyto řeči osobně, nebo jste je použil jen jako motivační prvek?

„Ne že by mě to štvalo, byla to spíš pozitivní motivace v tom, aby si holky uvědomily svou kvalitu. Protože tyhle předpovědi mi někdy přijdou jako disrespekt k tomu, co umí. V pondělí se ukázalo, že ne vždy rozhodují faktory, které jsou na papíře. Chtěl jsem, aby si uvědomily, že i z pozice podceňovaného týmu mají v mých očích sílu a můžou dokázat všem. Že i zdánlivě nemožné věci nejsou vždy úplně nemožné.“

Co vám na to hráčky odpověděly?

„Říkal jsem jim to v dobré víře, ale vlastně to ani v případě tohohle týmu nebylo potřeba. Ony to vnímají a samotné chtěly samy sobě i okolí ukázat, že mají na to zlomit sérii USK.“

Naznačil jste, že je ve vašich očích nyní USK zranitelnější. Proč si to myslíte?

„Nemyslím, že je USK slabší. Ba naopak bych řekl, že tento rok jsou nejkompaktnější a nejtýmovější za posledních pár let. Spíš si myslím, že to vypovídá o našem vývoji. Roky budujeme jádro týmu a klubovou kulturu. Je to výsledek systematické práce, která přinesla ovoce v tomto zápase. Nemyslím si, že to je o nich, ale spíš o naší evoluci. Alespoň v to doufám.“

Do konce druhého finále chybí 8 minut a 20 vteřin, Žabiny prohrávají o 15 bodů. Není takový obrat víc shodou náhod?

„Moc nevěřím na štěstí a náhody. Těchto těžkých momentů jsme měli v sezoně vícero. Není to tak dlouho, co jsme doma s KP Brno prohrávali o 26 bodů a ještě jsme zápas vyhráli. I v EuroCupu jsme byli v prodloužení schopní vyhrát zápasy. Dokázali jsme, že jsme schopní hrát zápas celých čtyřicet minut. Druhá věc je, že vnitřní síla týmu je strašně vysoká. I v kritické chvíli jsme zachovali čistou hlavu a bojovali až do konce. Na druhou stranu jde naše výhra i na vrub USK. Takhle zkušený tým by náskok patnácti bodů osm minut do konce měl udržet.“

Cítíte, že jste se USK dostali pod kůži? Reakce trenérky Hejkové, která po utkání prohlásila, že jste hráli ragby-basket, byla zvláštní.

„To je bez komentáře, přijde mi to úsměvné.“

Proč?

„Absolutně nesouhlasím. Myslím, že to je spíš nezvládnutí situace a nepřijetí prohry. Čekal bych trošku jinou reakci hodnou týmu a trenérky, která má něco za sebou.“

Ve statistikách jste měli zapsáno 19 faulů a USK 26…

„Fyzičnost je jednoznačně na straně USK. Přijde mi trošku zarážející, že my bychom měli být ti, kdo někoho zbije. To nedává smysl. Ale abych se vrátil k otázce, doufám, že jsme se USK trochu pod kůži dostali. Náš cíl byl jim to trošku znechutit a dostat je do těžkých momentů. Otázka je, jak zareagují. Možná jsme se jim dostali pod kůži, možná je prohra nakopne a budou nám věnovat trošku víc respektu. Uvědomí si, že proti nám musí hrát a brát nás trošku vážně.“

Měl jste pocit, že vás podcenily?

„Opravdu nevím. Může to být z jejich strany obranný mechanismus po nezvládnutém zápase, že nemají motivaci a podobné věci, které zase poslouchám. Mě vůbec nezajímá, jaká je jejich motivace. Jestli nemají motivaci ve finále ligy, je tam asi něco špatně a pro ně k zamyšlení. Hlavně si ale myslím, že jsme našli recept, jak proti nim hrát. Ostatní týmy k zápasu s USK předem přistupují poraženecky, my máme mentalitu správnou. Pro nás není žádný zápas předem prohraný.“

Receptem je evidentně skvělá obrana. USK jste dvakrát za sebou udrželi pod 70 bodů. To je výkon…

„Jednoznačně. V Eurolize měly bodový průměr asi 76 bodů na zápas, a náš cíl musí být udržet je pod touto hranicí, což není vůbec jednoduché. Už v prvním zápase se to podařilo, tam nám bohužel ještě chyběl útok. V druhém už to klaplo.“

Trenérka Hejková rovněž prohlásila, že po Final Four Euroligy je její tým už na hranici morálních i fyzických sil. I to vnímáte jako obranný mechanismus po prohře?

„Jasně, vrchol Final Four mají za sebou. Sezona je dlouhá. V téhle fázi už ale nenajdete moc týmů, které by unavené nebyly. My jsme unavení stejně, také jsme dobití, máme zraněné. Ale myslím, že to nemůže být omluva sníženého výkonu. V případě týmu, jaký USK mají, nemůže být řeč o tom, že by nás neměly porážet. Jak už jsem říkal, z mé strany to cítím jako hledání důvodů a okolností, proč prohrály.“

Co čekáte od pátečního třetího zápasu v Praze? Rozzuřili jste šelmu, nebo se naopak těšíte?

„Těšíme se na všechny další zápasy finále. Očekávám v Praze úplně jiný příběh, snad jsme si respekt USK získali a bude to peklo. Hodili jsme jim rukavici a teď bude na nich, aby se s tím popraly. Zároveň je dobré stát nohama na zemi. Je velký rozdíl USK porazit a porážet ho.“

Padlo už v týmu slovo titul? Nebo je zakázané?

(smích) „Není zakázané, ale nikdo o něm nemluví. Hlavní je udržet emoce na uzdě a být trochu realisty. Myslím, že holky ani takhle nepřemýšlí. Jdeme step by step. Náš cíl byl v sérii zkusit jeden zápas vyhrát. S jídlem roste chuť, takže cílem je teď další vítězství. Jestli bude jedno nebo dvě, to už neřešíme. Chceme je zkusit ještě aspoň jednou překvapit.“

Mluvil jste hezky o české cestě vašeho klubu a postupné evoluci. Jaká je satisfakce, že klub s podstatně menším rozpočtem a pouhými třemi cizinkami na soupisce, z nichž jedna je Slovenka, může zatopit USK vedenému zástupem velkých zahraničních hvězd?

„Je to obrovské zadostiučinění. Jsem osmý rok v Žabinách a vidíme, že má snad naše práce smysl. Výsledky nepřijdou z roku na rok, tohle je vyústění toho, o co jsme se dlouho snažili. Důležité je nejen samotné vítězství, ale také to, kdo ho udělal. Máme tu české reprezentantky jak mládežnické tak seniorské, cizinky tu hrají dva tři roky a nasají klubovou kulturu. Tahle forma je pro mě snad ještě důležitější než ten obsah, tedy to zatím jedno vítězství.“

