Basketbalistky pod kontrolou. Přístroje zkoumají i náladu, říká kondičák

Velkou překážkou je nadmořská výška v místě konání turnaje. Jak se na její nástrahy český tým připravil?

„Normálně by měla příprava pospolu probíhat měsíc ve stejné nadmořské výšce, aby se zvládla celková adaptace. Konzultovali jsme to i s jinými odborníky, jak by to mělo vypadat, a rozhodli jsme pro zlatou střední cestu. Deset dní jsme měli přípravu v Rogli v 1500 metrech, aby se holky aspoň trochu sžily s nadmořskou výškou. Pak jsme se na pár přípraváků vrátili dolů a pak za týden jsme už odjeli do Mexika, aby se adaptovaly," popisoval Halaj.

V tréninku jim navíc pomáhají nové moderní přístroje. „Zhruba už dva měsíce používáme základní polar systém, který měří aktuální odezvu srdcové frekvence," přiblížil Halaj.

Zavedli jsme to proto, že vysokohorské prostředí, které je v Mexiku, je specifické na kardiovaskulární systém. Sleduji, jaké mají zatížení holky, které jsou na hřišti, a dávám informace asistentům trenérky. Myslím, že se vybavení za poslední roky fakt změnilo,“ řekl.

„Dříve to bylo na osobních otázkách, což platí i nyní, ale používáme i XP systém, kde ráno vidíme, jak se holky vyspaly a jakou mají náladu. To nám dá signál, jak těžký trénink můžeme v ten den zařadit.“

Nakonec však české reprezentantky nejvíce bojovaly s jiným problémem. „Jako nejhorší se ukázal časový posun, který nejvíc na hráčky působil,“ dodal kondiční trenér.