Naděje na postup stále žije. Žabiny si v Eurolize vyšláply na francouzský klub

„Bylo to zasloužené vítězství, vedli jsme více než třicet minut. Holky do toho daly vše, naše výhra spadá do kategorie nejobětavějších. Držíme naději na postup, ale velmi důležité je sebevědomí, které jsme výhrou získali,“ řekl novinářům trenér Žabin Viktor Pruša.

Žabinám pár minut trvalo, než ze sebe setřásly nervozitu, pak ale vzaly otěže zápasu do svých rukou. Opět se opíraly o výbornou obranu a týmový výkon. Oproti předchozím zápasům k tomu přidaly i přímočařejší útočné akce a hlavně efektivitu střelby. Podíl na bodech měly hlavně střídající hráčky Čechová, Nikola Dudášová a Nikolina Kneževičová.

Brňanky si v první půli vypracovaly až třináctibodové vedení (34:21). Stavěly na pestrém útoku i účinné defenzivě a dokázaly eliminovat americkou rozehrávačku ve francouzském dresu Destiny Slocumovou.

Pruša: Měli jsme dvě možnosti

Po přestávce se ale začal pracně vybudovaný náskok Žabin pomalu tenčit. Soupeř přitvrdil v obraně a donutil Brňanky k několika chybám. V útoku se vedle německé reprezentantky Luisy Geiselsoderové začaly prosazovat i další hráčky a rázem to bylo o pět bodů. Prapor Brna v této fázi hry držela Čechová.

„Hráli jsme na hranici maximálního sebeobětování a byly dvě možnosti: buď se z toho poděláme, nebo to soupeřkám vrátíme a zlomíme to,“ řekl Pruša.

Šestibodový rozdíl před poslední čtvrtinou dával Brňankám naději, jenže za dvě minuty už bylo skóre srovnané a od té doby se odehrávala velká bitva o každý míč, při níž dominovala obrana. Dvě trojky po sobě z rukou Geiselsolderové a Slocumové převážily dvě minuty před koncem misku vah na stranu hostů, Žabiny si ale vzaly vedení zpět po koších Cunaneové a Hamzové a výhru potvrdila v poslední sekundě dvěma proměněnými trestnými hody kapitánka Petra Záplatová.

„V koncovce nás Landes dostalo do nekomfortních situací, nehráli jsme to, co jsme chtěli. Trochu jsme se báli, ale o to cennější tato výhra je,“ dodal Pruša.

Ve středu nastoupí basketbalistky USK Praha doma proti Polkowicím v rámci skupiny F. Euroligové boje pak budou pokračovat začátkem nového roku. Žabiny se ve středu 8. ledna představí v Salamance.