Žabiny zakončily základní skupinu Euroligy prohrou, USK naopak slaví

Do nadstavbové fáze, v níž se Žabiny utkají opět systémem doma venku se třemi soupeři ze skupiny A, si český vicemistr přenese čtyři porážky, po dvou s prvním týmem tabulky Mersinem a Bourges. První duel odehrají Brňanky 11. prosince venku, do vánočních svátků stihnou ještě 17. prosince jeden zápas doma.

„Narazili jsme na tým, který je fyzicky někde jinde. Během velké části utkání jsme nestihli celoplošně bránit, tlačit na míč a hrát rychle,“ řekl novinářům kouč Viktor Pruša. „Byla to pro nás další velká lekce. Udělaly jsme moc chyb, musíme se z celého zápasu poučit a vzít si to do dalších duelů v Eurolize,“ uvedla kapitánka Petra Záplatová.

Domácí hráčky vstoupily do utkání skvěle. Ubránily podkošovou sílu Bourges a za pět minut po perfektní kolektivní souhře vedly 10:0. Jenže francouzský tým zpřesnil především střelbu, což v souladu s lepším bráněním vrátilo soupeře do hry.

Ve 14. minutě šlo Bourges poprvé do vedení (24:22). Nepodílely se na tom ani tolik pivotmanky Diabyová a Okonkwová, které daly Žabinám v prvním utkání dohromady 49 bodů, ale spíše křídelnice a rozehrávačky. Žabinám přestala fungovat do té doby výborná obrana, snížilo se i procento úspěšnosti střelby a v poločase vedl favorit rozdílem 13 bodů.

Po změně stran se českému týmu nepodařilo zastavit výsledkový propad. Hráčky Bourges se pestřejší kombinací dostávaly do střeleckých pozic, z nichž se prosazovaly mnohem víc než v úvodu utkání.

Brňankám se ani v této fázi nedala upřít bojovnost a snaha o kolektivní výkon, jenže na každý koš se Prušovy svěřenky příliš nadřely a nepomohly si ani trojkami. Za celý zápas proměnily pouze dva z 23 pokusů.

„To byl další aspekt, který nás srazil. Pokud nemůžeme s protivníkem soupeřit, co se týče fyzických parametrů, musíme to vynahradit střelbou. Ale s takovým procentem to prostě nejde,“ konstatoval Pruša.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha porazily v závěrečném utkání základní části Evropské ligy doma Benátky 100:85 a postoupily do další fáze z druhého místa ve skupině D. Zaznamenaly v ní celkem čtyři výhry a dvě porážky a dvě vítězství si přenesou do nadstavbové skupiny F, v níž narazí na Fenerbahce Istanbul, Zaragozu a Polkowice, či Villeneuve-d'Ascq.

Nejlepšími střelkyněmi českých šampionek byly dnes španělské reprezentantky Maite Cazorlaová a María Condeová s 18 body. Dalších 16 bodů zaznamenaly Briona Jonesová a Tereza Vyoralová. Soupeři nepomohlo ani 18 bodů bývalé hráčky USK Praha Dragany Stankovičové. Základní skupinu D ovládla Valencie, která zvítězila na palubovce již vyřazeného Györu 86:74.

Pražanky chtěly proti Benátkám navázat na říjnové vítězství z Itálie 86:66. Trenérka Natália Hejková měla k dispozici i australskou podkošovou hráčku Ezi Magbegorovou, která se k týmu připojila o víkendu.

Obhájkyně bronzu prohrávaly jen v úvodu 2:4. Poté osmi body v řadě vývoj otočily a díky deseti bodům Condeové vedly 22:14. V závěru první čtvrtiny, kterou hráčky USK vyhrály o osm bodů, roztleskala fanoušky dvěma bloky Magbegorová.

Ve druhé desetiminutovce získaly Pražanky poprvé dvojciferný náskok. Po dvou rychlých trojkách Cazorlaové vedly o 18 bodů (43:25), druhá polovina čtvrtiny jim ale nevyšla. Italský tým po šňůře deseti bodů snížil a domácí si do poločasové přestávky nesly jen pětibodový náskok 51:46.

Hostující hráčky se v úvodu třetí čtvrtiny přiblížily na rozdíl čtyř bodů, Pražanky jim ale srovnat nedovolily. Zlepšily obranu a po dalších pěti bodech Cazorlaové získaly zpět dvojciferné vedení (65:54). Poté co se ke španělské rozehrávačce přidaly i Condeová s Vyoralovou, náskok domácích narostl na 20 bodů. Třetí část vyhrály hráčky USK 25:13.

V závěrečné čtvrtině už hráčky USK drama nedovolily. Udržovaly dvojciferné vedení a po trefě Condeové v posledních sekundách pokořily po třech letech v Eurolize stobodovou hranici.

Evropská liga basketbalistek - 6. kolo:

Skupina B:

Žabiny Brno - Tango Bourges 65:85 (20:15, 32:45, 47:69).

Nejvíce bodů: Kneževičová 12, Dudášová a Cunaneová po 10 - Greenová 21, Okonkwová 15, Spanuová 14. Fauly: 21:19. Trestné hody: 18/13 - 16/15. Trojky: 2:10. Doskoky: 31:40.

Mersin - Olympiakos Pireus 87:58 (38:30)

Tabulka

1. Mersin 6 6 0 477:386 12 2. Bourges 6 4 2 488:407 10 3. Žabiny Brno 6 2 4 423:453 8 4. Olympiakos Pireus 6 0 6 365:507 6

Skupina D:

ZVVZ USK Praha - Benátky 100:85 (27:19, 51:46, 76:59)

Nejvíce bodů: Cazorlaová a Condeová po 18, Vyoralová a Jonesová po 16 - Stankovičová 18, Kuierová 17, Smallsová 15. Fauly: 15:18. Trestné hody: 19/13 - 12/8. Trojky: 11:8. Doskoky: 32:31.

Györ - Valencie 74:86 (27:47)

Tabulka