ONLINE: Česko - Itálie. Klíčový duel pro národní tým na úvod ženského MS
Pátečním zápasem proti Itálii zahajují české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostaly poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Italky jsou ale ověnčené bronzem z loňského evropského šampionátu. Právě souboj s Italkami může být klíčový pro postup ze skupiny. Utkání se hraje v Hale Maxe Schmelinga od 20:15. Sledujte ho ONLINE na iSportu.
Češky narazí ve skupině D také na obhájkyně stříbra z roku 2022 Číňanky a Spojené státy americké, které budou útočit na páté zlato za sebou a celkově dvanáctý titul na jubilejním dvacátém šampionátu. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších osm, další dva v pořadí budou hrát kvalifikaci o čtvrtfinále a pro poslední tým turnaj skončí.