Sportovní comeback roku! Ve čtyřiceti a po čtyřech letech od ukončení kariéry ohlásil návrat nejúspěšnější český profi boxer Lukáš Konečný. Ve čtvrtek navštíví redakci deníku Sport a bude také odpovídat na vaše dotazy v rámci online rozhovoru. Už teď se můžete ptát na vše, co vás zajímá. Proč se vrací do ringu? Jakou dostal od XFN nabídku? Co říká na výzvu od Štěpána Horvátha nebo proč jde do boje navzdory přání rodiny? Slavný český boxer bude odpovídat po 14. hodině.