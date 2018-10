Superbitva s Horváthem? Konečný váhá: Proč to neudělal před pěti lety?

Pro fanoušky českého boxu skvělá zpráva. Souboj do ringu se vracející se legendy Lukáše Konečného s jedním z nejlepších tuzemských bijců Štěpánem Horváthem by určitě nabídl skvělou podívanou.

Horváth vybídl Konečného k souboji v nedávném rozhovoru pro deník Sport. Ihned měl potenciální střet dvou předních českých boxerů veliký ohlas. Zatímco vyzyvatel je ochoten nastoupit proti Konečnému okamžitě, bývalý mistr světa WBO zatím nechce říkat ani ano, ani ne.

Před sebou má totiž duel s o třináct let mladším Slovákem Matúšem Babiakem, který se uskuteční v rámci galavečera Marpo vs. Rytmus, který pořádá organizace XFN 27. prosince v pražské O2 Areně.

„V tuhle chvíli nevím, jak dopadnu v prosinci. Vůbec netuším, jestli se nezhroutím třeba už v přípravě,“ přiznává Konečný. „Musím zhubnout, což bude pro mé starší tělo přece jen nátlak. Nesmí se zapomínat, že jsem začal boxovat už v osmi letech. A boxuji vlastně stále. To znamená přes třicet let a z toho přes dvacet na vrcholné úrovni, kdy jsem trénoval dvakrát denně. Na těle se to nějak musí projevit.“

Nejúspěšnější český profi boxer navíc říká, že ještě nezahájil tvrdší trénink. Ten prý odstartuje začátkem listopadu. Pak se teprve začne dozvídat, v jaké je kondici.

„Pokud v prosinci vyhraju a předvedu nějaký rozumný výkon, který mě přesvědčí o tom, že na tom nejsem špatně, tak do toho klidně můžu jít. Ale má to spoustu dalších ale… Termín, místo, peníze pro mě a tak dále. Takže v tuto chvíli bych vůbec nepředbíhal,“ reaguje Konečný. Čtyřicetiletý bývalý boxer navíc říká, že jej výzva od Horvátha zklamala.

„Štěpán se vrátil do lepšího boxu díky mně. V roce 2011 jsem ho vzal pod sebe. Domluvil jsem mu deset zápasů po sobě. Takže mě teď trochu štve, že si mě dovolí vyzvat někdo, komu jsem tak pomohl,“ tvrdí Konečný.

Horváth ve své výzvě uvedl, že i když si s bývalým trenérem po osobní stránce nerozumí, rozhodně nechce souboj kvůli jakékoliv zášti. „Byl by to skvělý zápas a to je potřeba,“ vysvětlil pětatřicetiletý bijec. „Dovolí si vyzvat někoho, kdo už není v takové formě. Proč to neudělal před pěti lety, když ode mě na sparinzích vždycky dostával?“ ptá se Konečný. „A ne proto, že by byl horší boxer. On je lepší boxer než já. I před těmi pěti lety byl možná lepší. Ale většinou to nevydržel psychicky.“

O tom, zda se ringový střet Konečný vs. Horváth uskuteční, prý rozhodne prosincový zápas. „Třeba dostanu od Babiaka do huby a pak nějaká výzva od Štěpána Horvátha nepřichází v úvahu. Možná Babiaka porazím, ale uvědomím si, co mě to stálo sil v přípravě, a hotovo,“ dodává Konečný.

