Podpásovka pro Ayusa. V UAE vře během Vuelty napětí, vedení porušilo slib
Spekulovalo se o tom už několik měsíců. Juan Ayuso, kterého před pár lety označovali za dalšího Pogačara, není v týmu čtyřnásobného vítěze Tour de France spokojený a chce rozvázat kontrakt platný až do konce roku 2028. Teď to tým UAE Emirates také potvrdil. Jenže to mělo háček. Původní dohoda se závodníkem zněla, že k oznámení dojde až po konci Vuelty a Espaňa. „Řekli mi o tom půl hodiny před tím, než to zveřejnili,“ naštvalo dvaadvacetiletého Španěla.
První etapa po volném dnu na španělské Vueltě přinesla mnohé dění. Do červeného trikotu se převlékl Jonas Vingegaard, jenž o něj připravil Nora Torsteina Träena. A dá se předpokládat, že teď už se trikotu Dán dobrovolně zbavovat nebude.
Současně si pro další výhru pro sebe i celou stáj UAE Emirates-XRG dojel Jay Vine. Tak trochu symbolické s ohledem na to, co se teď dělo za zavřenými týmovými dveřmi, které před úterní etapou pootevřel naštvaný Juan Ayuso. Právě rodák z Barcelony je totiž důvodem, proč v týmu, který by rád po výhře na Tour de France ovládl také Vueltu, panuje určitá tenze.
Už před rokem, kdy byl Ayuso dotčený, že ho tým nevyslal na jeho domácí závod, se začaly šířit drby o tom, že by mohl chtít opustit jeden z nejbohatších celků v pelotonu. V týmu, kde je jasnou hvězdou Tadej Pogačar, ale o slovo se tam hlásí také Joao Almeida či od letoška i Isaac del Toro, je totiž tak trochu přetlak. Ayuso cítil, že nedostává důvěru a příležitosti, jaké by si představoval.
Jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu. To platilo i v tomto případě. Ayuso měl sice smlouvu s UAE Emirates až do konce roku 2028, ale jak už letos potvrdil i Remco Evenepoel, ani tyto kontrakty nejsou neprolomitelné. Nějakou dobu se tak spekulovalo, že se Ayusův právník přeci jen s celkem z Emirátů dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Ovšem zda tomu tak opravdu je, měly obě strany oznámit až po skončení Vuelty, kde chce mladý Španěl pomáhat portugalskému kolegovi Almeidovi k celkovému prvenství.
„Nechápu, proč to udělali,“ cítil se Ayuso podražený, když vedení jeho týmu v podvečer prvního volného dne třítýdenního etapáku spekulace potvrdilo.
„Půl hodiny před tím mi jen oznámili, že to zveřejní už teď. Přitom jsme byli dohodnutí. Když jsem s tím nesouhlasil, řekli jen, že můžu být rád. Že původní komuniké bylo ještě horší,“ stěžoval si za dohledu týmového mluvčího před úterní etapou novinářům čekajícím před týmovým autobusem.
Manažer UAE Emirates Joxean Fernández Matxin hájil rozhodnutí vedení tím, že na ně byl už příliš velký tlak. „Lidé včetně vás (novinářů) se nás neustále ptali, jak to teda s Juanem je. Tak jsme rozhodli, že bude nejlepší to říct teď.“
S tím ale Ayuso nesouhlasí. Podle něj to ovlivní náladu mezi týmovými kolegy, se kterými má prý jinak dobré vztahy. Což ukázal i v 10. etapě, kde se v závěrečném stoupání snažil být co nejdéle k ruce Almeidovi. „Okolnosti jsou zvláštní, ale jsem rád, že jsme jeli týmově a že Jay vyhrál. Byli jsme na správných pozicích, šlo to podle plánu. V tuto chvíli je to pro mě o tom dokončit tady práci a věřím, že pak budu víc uvolněný a lepší v závodech.“