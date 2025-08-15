Předplatné

Vuelta 2025: kompletní výsledky závodu, vítěz Vingegaard a masivní protesty

Poslední etapa Vuelty byla předčasně ukončena poté, co trať v Madridu zablokovali propalestinští demonstranti
Poslední etapa Vuelty byla předčasně ukončena poté, co trať v Madridu zablokovali propalestinští demonstrantiZdroj: ČTK / AP / Manu Fernandez
Poslední etapa Vuelty byla předčasně ukončena poté, co trať v Madridu zablokovali propalestinští demonstranti
Poslední etapa Vuelty byla předčasně ukončena poté, co trať v Madridu zablokovali propalestinští demonstranti
Poslední etapa Vuelty byla předčasně ukončena poté, co trať v Madridu zablokovali propalestinští demonstranti
Poslední etapa Vuelty byla předčasně ukončena poté, co trať v Madridu zablokovali propalestinští demonstranti
Jonas Vingegaard a spol. se po Vueltě dočkali improvizovaného vyhlášení na parkovišti
Jonas Vingegaard a spol. se po Vueltě dočkali improvizovaného vyhlášení na parkovišti
Jonas Vingegaard a spol. se po Vueltě dočkali improvizovaného vyhlášení na parkovišti
Romana Barboříková
Vuelta
Bouřlivá Vuelta skončila triumfem Dána Jonase Vingegaarda z týmu Visma-Lease a Bike s náskokem 1:16 minuty před portugalským lídrem stáje UAE Emirates Joaem Almeidou. Nejlepším vrchařem se stal Almeidův australský kolega Jay Vine, bodovací soutěž ovládl Dán Mads Pedersen z Lidl-Treku. Český cyklista Jan Hirt hájící barvy stáje Isreal-Premier Tech byl v konečném pořadí klasifikován na 43. místě. Více než o výsledcích se ale hovořilo o propalestinských protestech, které poznamenaly průběh několika etap.

ProgramVýsledky Kde sledovat živě – Mapa Profily etap
Češi na startu – Hvězdy na Vueltě – Výsledky Vuelty 2024

Program Vuelty a España 2025

EtapaDatumDélkaProfilVítěz
1. etapa: Turín – Novara23. 8.186,1 kmrovinatáPhilipsen
2. etapa: Alba – Limone Piemonte24. 8.159,6 kmrovinatá s dojezdem na kopciVingegaard
3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres25. 8.134,6 kmkopcovitáGaudu
4. etapa: Susa – Voiron26. 8.206,7 kmkopcovitáTurner
5. etapa: Figueres – Figueres27. 8.24,1kmtýmová časovkaUAE Emirates-XRG
6. etapa: Olot – Pal28. 8.170,3 kmhorskáVine
7. etapa: Andorra La Vella – Cerler29. 8.188 kmhorskáAyuso
8. etapa: Monzón Templario – Zaragoza30. 8.163,5 kmrovinatáPhilipsen
9. etapa: Alfaro – Valdezcaray31. 8.195,5 kmkopcovitáVingegaard
Volný den1. 9.   
10. etapa: Ponteareas - Baiona2. 9.175,3 kmkopcovitáVine
11. etapa: Bilbao – Bilbao3. 9.157,4 kmkopcovitábez vítěze
12. etapa: Laredo – Los Corrales del Buelna4. 9.144,9 kmkopcovitáAyuso
13. etapa: Cabázon de la Sal – L’Angliru5. 9.202,7 kmhorskáAlmeida
14. etapa: Avilés – La Farrapona6. 9.135,9 kmhorskáSoler
15. etapa: Vegadeo – Monforte Lemos7. 9.167,8 kmkopcovitáPedersen
Volný den8. 9.   
16. etapa: Poio – Castro de Herville9. 9.167,9 kmkopcovitáBernal
17. etapa: O Barco de Valdeorras – El Morredero10. 9.143,2 kmkopcovitáPellizzari
18. etapa: Valladolid – Valladolid11. 9.27,2 kmindividuální časovkaGanna
19. etapa: Rueda – Guijuelo12. 9.161,9 kmrovinatáPhilipsen
20. etapa: Robledo de Chavela – Bola del Mundo13. 9.165,6 kmhorskáVingegaard
21. etapa: Alalpardo – Madrid14. 9.111,6 kmrovinatábez vítěze

Výsledky Vuelty a España 2025

Celkové pořadí

1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 72:53:57, 2. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -1:16, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -3:11, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -3:41, 5. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -5:55, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -7:23, ...43. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -2:01:43, 90. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -3:12:26.

1. etapa: Turín – Novara

1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 4:09:12, 2. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 3. Aular (Ven./Movistar), 4. Viviani (It./Lotto), 5. García (Šp./Movistar), 6. González (Šp./Q36.5 Pro Cycling), ...151. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech), 177. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) všichni stejný čas.

2. etapa: Alba – Limone Piemonte

1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 3:47:14, 2. Ciccone (It./Lidl-Trek), 3. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 4. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) všichni stejný čas, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG), 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) oba -2, ...32. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -28, 145. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -9:53.

3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres

1. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) 2:59:24, 2. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 4. Ciccone (It./Lidl-Trek), 5. Labrosse (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Aular (Ven./Movistar), ...60. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) všichni stejný čas, 123. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -2:34.

4. etapa: Susa – Voiron

1. Turner (Brit./Ineos Grenadiers) 4:50:14, 2. Philipsen, 3. Planckaert (oba Belg./Alpecin-Deceuninck), 4. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 5. Biermans (Belg./Arkéa-B&B Hotels), 6. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), ...163. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -4:13, 165. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -6:05.

5. etapa: Figueres – Figueres (týmová časovka)

1. UAE Emirates-XRG 25:26, 2. Visma-Lease a Bike -8, 3. Lidl-Trek -9, 4. Red Bull-Bora hansgrohe -12, 5. Ineos Grenadiers -16, 6. Movistar -17.

6. etapa: Olot – Pal

1. Vine (Austr./UAE Team Emirates-XRG) 4:12:36, 2. Träen (Nor./Bahrain Victorious) -54, 3. Fortunato (It./XDS Astana) -1:10, 4. Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:15, 5. Castrillo (Šp./Movistar) -1:52, 6. Shaw (Brit./EF Education-EasyPost) -2:05, ...40. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -7:00, 159. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -24:18.

7. etapa: Andorra La Vella – Cerler

1. Ayuso (Šp./UAE Team Emirates-XRG) 4:49:41, 2. Frigo (It./Israel-Premier Tech) -1:15, 3. García (Šp./Arkéa-B&B Hotels) -1:21, 4. Tejada (Kol./XDS Astana), 5. Quinn (EF Education-EasyPost), 6. Vermaerke (USA/Picnic PostNL) všichni -1:28, ...53. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -11:18, 122. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) 18:26.

8. etapa: Monzón Templario – Zaragoza

1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:43:48, 2. Viviani (It./Lotto), 3. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 4. Marit (Belg./Intermatché-Wanty), 5. Foldager (Dán./Jayco-AlUla), 6. Coquard (Fr./Cofidis) všichni stejný čas, ...107. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -20, 159. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -4:15.

9. etapa: Alfaro – Valdezcaray

1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:32:10, 2. Pidcock (Brit./Q36.5), 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates-XRG) oba -24, 4. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:02, 5. García Pierna (Šp./Arkéa-B&B Hotels), 6. Soler (Šp./UAE Team Emirates-XRG) oba -1:46, ...58. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -10:10, 132. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -17:15.

10. etapa: Sendaviva – Larra-Belagua

1. Vine (Austr./UAE Team Emirates-XRG) 3:56:24, 2. Castrillo -35, 3. Romo (oba Šp./Movistar) -1:04, 4. Ryan (Ir./EF Education-EasyPost), 5. Pidcock (Brit./Q36.5), 6. Ciccone (It./Lidl-Trek) všichni -1:05, ...22. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -2:08, 148. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -24:17.

11. etapa: Bilbao – Bilbao

Etapa byla neutralizována 3 km před koncem bez vyhlášení vítěze.

12. etapa: Laredo – Los Corrales del Buelna

1. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG) 3:16:21, 2. Romo (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Rolland (Fr./Groupama-FDJ) -13, 4. Campenaerts (Belg./Visma-Lease a Bike), 5. M. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 6. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni -17, ...71. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -6:22, 103. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -17:57.

13. etapa: Cabázon de la Sal – L’Angliru

1. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) 4:54:15, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -28, 4. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -30, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -52, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -1:11, ....44. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -17:42, 73. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros) -23:26.

14. etapa: Avilés – La Farrapona

1. Soler (Šp./UAE Emirates-XRG) 3:48:22, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 3. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) oba -39, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -43, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -48, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -53, ...24. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -6:42, 74. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros) -25:56.

15. etapa: Vegadeo – Monforte Lemos

1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 4:02:13, 2. Aular (Ven./Movistar, 3. Frigo (It./Israel-Premier Tech), 4. Buitrago (Kol./Bahrain-Victorious), 5. Dunbar (Ir./Jayco AlUla), 6. Bernal (Kol./INEOS Grenadiers) všichni stejný čas, ...28. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -23, 55. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -13:31.

16. etapa: Poio – Castro de Herville

1. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) 3:35:10, 2. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) stejný čas, 3. Rolland (Fr./Groupama-FDJ) -7, 4. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Braz (Fr./Groupama-FDJ) oba -1:02, 6. Jungels (Luc./Ineos Grenadiers) -1:10, ...47. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -8:42, 131. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -17:57.

17. etapa: O Barco de Valdeorras – El Morredero

1. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) 3:37:00, 2. Pidcock (Brit./Q36.5) -16, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -18, 4. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) -20, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -22, 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -26, ...52. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -15:41, 136. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -27:17.

18. etapa: Valladolid – Valladolid

1. Ganna (It./Ineos Grenadiers) 13:00, 2. Vine (Austr./UAE Emirates-XRG) -1, 3. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -8, 4. Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -10, 5. Oliveira (Portugl./UAE Emirates-XRG) -11, 6. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) -12, ...33. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -44, 144. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -2:04.

19. etapa: Rueda – Guijuelo

1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:50:35, 2. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Aular (Ven./Movistar), 4. Biermans (Belg./Arkéa-B&B Hotels), 5. Turner (Brit./Ineos Grenadiers), 6. Marit (Belg./Intermarché-Wanty) všichni stejný čas, ...97. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -1:26, 130. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -2:53.

20. etapa: Robledo de Chavela – Bola del Mundo

1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 3:56:23, 2. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -11, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -13, 4. Pidcock (Brit./Q36.5) -18, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -22, 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -24, ...30. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -7:17, 62.Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -18:19.

21. etapa: Alalpardo – Madrid

Etapa byla neutralizována

Kde sledovat Vuelta a España 2025 v TV?

Stejně jako Giro d´Italia a Tour de France odvysílá také Vueltu Eurosport. Primárně Eurosport 1.

Trasa a mapa Vuelta a España 2025

  • Celková délka: 3190 km
  • Celkové převýšení:
  • 5 rovinatých etap
  • 9 kopcovitých etap
  • 5 horských etap
  • 1 individuální časovka
  • 1 týmová časovka

Vuelta a EspañaVuelta a España • Foto: lavuelta.es

Profily etap Vuelta a España 2025

1. etapa: Turín – Novara, 186,1 km

Profil 1. etapy Turín – NovaraProfil 1. etapy Turín – Novara • Foto: lavuelta.es

2. etapa: Alba – Limone Piemonte, 159,6 km

Profil 2. etapy Alba – Limone PiemonteProfil 2. etapy Alba – Limone Piemonte • Foto: lavuelta.es

3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres, 134,6 km

Profil 3. etapy San Maurizio Canavese – CeresProfil 3. etapy San Maurizio Canavese – Ceres • Foto: lavuelta.es

4. etapa: Susa – Voiron, 206,7 km

Profil 4. etapy Susa – VoironProfil 4. etapy Susa – Voiron • Foto: lavuelta.es

5. etapa: Figueres – Figueres, 24,1 km

Profil 5. etapy Figueres – FigueresProfil 5. etapy Figueres – Figueres • Foto: lavuelta.es

6. etapa: Olot – Pal, 170,3 km

Profil 6. etapy Olot – PalProfil 6. etapy Olot – Pal • Foto: lavuelta.es

7. etapa: Andorra La Vella – Cerler, 188 km

Profil 7. etapy Andorra La Vella – CerlerProfil 7. etapy Andorra La Vella – Cerler • Foto: lavuelta.es

8. etapa: Monzón Templario – Zaragoza, 163,5 km

Profil 8. etapy Monzón Templario – ZaragozaProfil 8. etapy Monzón Templario – Zaragoza • Foto: lavuelta.es

9. etapa: Alfaro – Valdezcaray, 195,5 km

Profil 9. etapy Alfaro – ValdezcarayProfil 9. etapy Alfaro – Valdezcaray • Foto: lavuelta.es

10. etapa: Sendaviva – Larra-Belagua, 175,3 km

Profil 10. etapy Sendaviva – Larra-BelaguaProfil 10. etapy Sendaviva – Larra-Belagua • Foto: lavuelta.es

11. etapa: Bilbao – Bilbao, 157,4 km

Profil 11. etapy Bilbao – BilbaoProfil 11. etapy Bilbao – Bilbao • Foto: lavuelta.es

12. etapa: Laredo – Los Corrales del Buelna, 144,9 km

Profil 12. etapy Laredo – Los Corrales del BuelnaProfil 12. etapy Laredo – Los Corrales del Buelna • Foto: lavuelta.es

13. etapa: Cabázon de la Sal – L’Angliru, 202,7 km

Profil 13. etapy Cabázon de la Sal – L’AngliruProfil 13. etapy Cabázon de la Sal – L’Angliru • Foto: lavuelta.es

14. etapa: Avilés – La Farrapona, 135,9 km

Profil 14. etapy Avilés – La FarraponaProfil 14. etapy Avilés – La Farrapona • Foto: lavuelta.es

15. etapa: Vegadeo – Monforte Lemos, 167,8 km

Profil 15. etapy Vegadeo – Monforte LemosProfil 15. etapy Vegadeo – Monforte Lemos • Foto: lavuelta.es

16. etapa: Poio – Castro de Herville, 167,9 km

Profil 16. etapy Poio – Castro de HervilleProfil 16. etapy Poio – Castro de Herville • Foto: lavuelta.es

17. etapa: O Barco de Valdeorras – El Morredero, 143,2 km

Profil 17. etapy O Barco de Valdeorras – El MorrederoProfil 17. etapy O Barco de Valdeorras – El Morredero • Foto: lavuelta.es

18. etapa: Valladolid – Valladolid, 27,2 km

Profil 18. etapy Valladolid – ValladolidProfil 18. etapy Valladolid – Valladolid • Foto: lavuelta.es

19. etapa: Rueda – Guijuelo, 161,9 km

Profil 19. etapy Rueda – GuijueloProfil 19. etapy Rueda – Guijuelo • Foto: lavuelta.es

20. etapa: Robledo de Chavela – Bola del Mundo, 165,6 km

Profil 20. etapy Robledo de Chavela – Bola del MundoProfil 20. etapy Robledo de Chavela – Bola del Mundo • Foto: lavuelta.es

21. etapa: Alalpardo – Madrid, 111,6 km

Profil 21. etapy Alalpardo – MadridProfil 21. etapy Alalpardo – Madrid • Foto: lavuelta.es

Češi na startu Vuelta a España 2025

Zatímco v minulém ročníku se ve skvělém světle ukázali oba čeští mladíci Pavel Bittner a Mathias Vacek, letos už mají oba svá vystoupení na podnicích Grand Tour za sebou. Vacek zářil na Giro d'Italia a Bittner byl vidět na Tour de France. Na víc třítýdenních závodů jejich týmy zatím mladé cyklisty nepouští.

Startuje naopak Jakub Otruba jezdící za druhodivizní španělskou sestavu Caja Rural, která dostala divokou kartu. Stejně tak Jan Hirt. Český vrchař si na italském Giru při pádu zlomil stehenní kost, dal se ale do pořádku.

Hlavní hvězdy na Vuelta a España 2025

Už v závěru Tour de France byly vidět úsměvy na tváři Jonase Vingegaarda. Ten sice na Staré dámě skončil druhý, ale v jejím závěru se cítil stále lépe a rovnou potvrdil, že už se těší na Vueltu. Naopak Tadej Pogačar byl po svém čtvrtém triumfu na Grande Boucle dost unavený a jen pár dnů po odjezdu z Francie jeho tým oznámil, že jejich největší hvězda letos španělskou Grand Tour ještě vynechá. I tak budou mít UAE Emirates nesmírně silnou cyklistickou sestavu: Joao Almeida, Juan Ayuso a Isaac del Toro. Ti všichni mohou Vueltu klidně ovládnout.

Z dalších velkých jmen by se měl na startu objevit Egan Bernal, který už v Itálii ukazoval, že se pozvolna vrací ke své někdejší formě, uvidíme tak, zda udělal další krok. Skvěle vypadal na Giru také Giulio Ciccone do chvíle, než se zranil. Kam až to společně s Tao Geogheganem Hartem mohou vrchaři celku Lidl-Trek dotáhnout? Za americký tým je v předběžné soupisce také Mads Pedersen. Po zranění z Gira se vrací i Mikel Landa. Mezi mladíky pak bude zajímavé sledovat souboje mezi Giuliem Pellizzarim, Antoniem Tiberim či Valentinem Paret-Paintrem.

Výsledky Vuelty a España 2024

Konečné pořadí

1. Roglič 81:49:18, 2. O'Connor (Austr./Decathlon- AG2R-La Mondiale) -2:36, 3. Mas (Šp./Movistar) -3:13, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:02, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -5:49, 6. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -6:32, ...61. M. Vacek -2:51:36, 115. Bittner -4:31:33.

1. etapa: Lisabon - Oieras

1. McNulty (USA/UAE Emirates) 12:35, 2. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -2, 3. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -3, 4. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) -6, 5. Affini (It./Visma-Lease a Bike), 6. Tarling (Brit./Ineos Grenadiers) oba -8, ...100. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) -1:09.

2. etapa: Cascais - Ourém

1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 5:12:55, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 4. Miquel (Šp./Kern Pharma), 5. Van Eetvelt (Belg./Lotto-Dstny), 6. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL), ...44. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas.

3. etapa: Lousã - Castelo Branco

1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 4:40:42, 2. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 3. Aberasturi (Šp./Euskaltel-Euskadi), 4. Marit (Belg./Intermarché-Wanty), 5. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL), 6. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), ...12. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas.

4. etapa: Plasencia - Pico Villuercas

1. Roglič (Slovin./Red Bull-bora hansgrohe) 4:26:49, 2. Van Eetvelt (Belg./Lotto-Dstny), 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates), 4. Mas (Šp.Movistar), 5. Gall (Rak./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) všichni stejný čas, ...93. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -10:01, 137. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -15:46.

5. etapa: Fuente del Maestre - Sevilla

1. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) 4:25:28, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 4. Coquard (Fr./Cofidis), 5. Küng (Švýc./Groupama-FDJ), 6. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), ...31. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas.

6. etapa Jerez de la Frontera - Yunquera

1. O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R-La Mondiale) 4:28:12, 2. Frigo (It./Israel-Premier Tech) -4:33, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 4. Berthet (Fr./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 5. Cristián Rodríguez (Šp./Arkéa-B&B Hotels), 6. Leemreize (Niz./dsm-firmenich-PostNL) všichni -5:12, ...64. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -13:12, 132. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -25:52.

7. etapa: Archidona - Córdoba

1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 4:15:39, 2. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 3. Miquel (Šp./Equipo Kern Pharma), 4. Küng (Švýc./Groupama-FDJ), 5. Hermans (Belg./Alpecin-Deceuninck), 6. Pacher (Fr./Groupama-FDJ) všichni stejný čas, ...87. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -7:41.

8. etapa: Úbeda - Cazorla

1. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) 3:38:34, 2. Mas (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) -14, 4. Tiberi (It./Bahrain Victorious) -17, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), 6. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -21, ...102. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -9:21, 111. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -10:27.

9. etapa: Motril - Granada

1. A. Yates (Brit./UAE Team Emirates) 4:42:28, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -1:39, 3. O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 4. Landa (Šp./Soudal-Quick Step), 5. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 6. Sivakov (Fr./UAE Team Emirates) všichni -3:45, ...65. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -29:39, 145. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -37:38.

10. etapa: Ponteareas - Baiona

1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 3:50:47, 2. Pacher (Fr./Groupama-FDJ) -3, 3. Soler (Šp./UAE Team Emirates), 4. Lecerf (Belg./Soudal-Quick Step), 5. Hollmann (Něm./Alpecin-Deceuninck) všichni -2:01, 6. Juaristi (Šp./Euskaltel-Euskadi) -5:13, ...77. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -14:44, 152. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -24:15.

11. etapa: Padrón - Padrón

1. Dunbar (Ir./Jayco-AlUla) 3:44:52, 2. Hermans (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Poole (Brit./dsm-firmenich PostNL) oba -2, 4. Narváez (Ekv./Ineos Grenadiers), 5. Berrade (Šp./Kern Pharma), 6. Zana (It./Jayco-AlUla) všichni -4, ...88. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -10:06, 131. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) -17:09.

12. etapa: Ourense Termal - Estación de Montaňa de Manzaneda

1. Castrillo (Šp./Kern Pharma) 3:36:12, 2. Poole (Brit./dsm-firmenich PostNL) -8, 3. Soler (Šp./UAE Team Emirates) -16, 4. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla) -23, 5. Narváez (Ekv./Ineos Grenadiers) -34, 6. Vansevenant (Belg./Soudal-Quick Step) -40, ...81. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -13:58, 141. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) -18:49.

13. etapa: Lugo - Puerto de Ancares

1. Woods (Kan./Israel-Premier Tech) 4:19:51, 2. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla) -45, 3. Soler (Šp./UAE Team Emirates) -1:11, 4. Oomen (Niz./Lidl-Trek) -1:25, 5. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -2:56, 6. Leemreize (Niz./dsm-firmenich PostNL) -3:33, ...93. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -25:36, 133. Bittner (dsm-firmenich PostNL) -31:26.

14. etapa: Villafranca del Bierzo - Villablino

1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 4:21:34, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 4. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 5. Miquel (Šp./Kern Pharma), 6. Baroncini (It./UAE Team Emirates), ...38. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) všichni stejný čas.

15. etapa: Infiesto - Valgrande-Pajares

1. Castrillo (Šp./Equipo Kern Pharma) 3:45:51, 2. Vlasov (Rus./Red Bull-Bora hansgrohe) -12, 3. Sivakov (Fr./UAE Team Emirates) -31, 4. Mas (Šp./Movistar), 5. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) oba -1:04, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -1:09, ...103. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -23:31, 139. Bittner (dsm-firmenich PostNL) -32:02.

16. etapa: Luanco - Lagos de Covadonga

1. Soler (Šp./UAE Team Emirates) 4:44:46, 2. Zana (It./Jayco-AlUla) -18, 3. Poole (Brit./dsm-firmenich PostNL) -23, 4. Vine (Austr./UAE Team Emirates) -57, 5. Izagirre (Šp./Cofidis) -1:02, 6. Del Toro (Mex./UAE Team Emirates) -1:29, ...75. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -26:52, 86. Bittner (dsm-firmenich PostNL) -29:51.

17. etapa: Arnuero - Santander

1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 3:32:14, 2. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL), 3. Braet (Belg./Intermarché-Wanty), 4. Miquel (Šp./Equipo Kern Pharma), 5. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 6. Campenaerts (Belg./Lotto-Dstny), ...18. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas.

18. etapa: Vitoria-Gasteiz - Maeztu

1. Berrade (Šp./Kern Pharma) 4:00:52, 2. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla), 3. Miquel (Šp./Kern Pharma), 4. Poole (Brit./dsm-firmenich-PostNL), 5. Vlasov (Rus./Red Bull-Bora hansgrohe), 6. Lazkano (Šp./Movistar), ...8. M. Vacek (ČR/Lidl - Trek) všichni -4, 61. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -13:40.

19. etapa: Logroño - Alto de Moncalvillo

1. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) 3:54:55, 2. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 3. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) oba -46, 4. Mas (Šp./Movistar) -50, 5. Landa (Šp./Soudal-Quick Step), 6. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) oba -57, ...77. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -14:45, 97. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -15:35.

20. etapa: Villarcayo - Picón Blanco

1. Dunbar (Ir./Jayco-AlUla) 4:38:37, 2. Mas (Šp./Movistar) -7, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -10, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -12, 5. Berrade (Šp./Kern Pharma), 6. O'Connor (Austr./Decathlon- AG2R-La Mondiale) oba -14, ...91. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -27:56, 125. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -35:34.

21. etapa: Madrid - Madrid

1. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) 26:28, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -31, 3. Cattaneo (It./Soudal-Quick Step) -42, 4. Baroncini (It./UAE Emirates) -43, 5. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla) -46, 6. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -52, ...112. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -3:52.

Posledních 10 vítězů Vuelta a España 2025

RokVítěz
2024Primož Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe)
2023Sepp Kuss (Jumbo-Visma)
2022Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)
2021Primož Roglič (Jumbo-Visma)
2020Primož Roglič (Jumbo-Visma)
2019Primož Roglič (Jumbo-Visma)
2018Simon Yates (Mitchelton-Scott)
2017Chris Froome (Sky)
2016Nairo Quintana (Movistar)
2015Fabio Aru (Astana)

