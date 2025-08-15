Vuelta 2025: kompletní výsledky závodu, vítěz Vingegaard a masivní protesty
Bouřlivá Vuelta skončila triumfem Dána Jonase Vingegaarda z týmu Visma-Lease a Bike s náskokem 1:16 minuty před portugalským lídrem stáje UAE Emirates Joaem Almeidou. Nejlepším vrchařem se stal Almeidův australský kolega Jay Vine, bodovací soutěž ovládl Dán Mads Pedersen z Lidl-Treku. Český cyklista Jan Hirt hájící barvy stáje Isreal-Premier Tech byl v konečném pořadí klasifikován na 43. místě. Více než o výsledcích se ale hovořilo o propalestinských protestech, které poznamenaly průběh několika etap.
Program Vuelty a España 2025
|Etapa
|Datum
|Délka
|Profil
|Vítěz
|1. etapa: Turín – Novara
|23. 8.
|186,1 km
|rovinatá
|Philipsen
|2. etapa: Alba – Limone Piemonte
|24. 8.
|159,6 km
|rovinatá s dojezdem na kopci
|Vingegaard
|3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres
|25. 8.
|134,6 km
|kopcovitá
|Gaudu
|4. etapa: Susa – Voiron
|26. 8.
|206,7 km
|kopcovitá
|Turner
|5. etapa: Figueres – Figueres
|27. 8.
|24,1km
|týmová časovka
|UAE Emirates-XRG
|6. etapa: Olot – Pal
|28. 8.
|170,3 km
|horská
|Vine
|7. etapa: Andorra La Vella – Cerler
|29. 8.
|188 km
|horská
|Ayuso
|8. etapa: Monzón Templario – Zaragoza
|30. 8.
|163,5 km
|rovinatá
|Philipsen
|9. etapa: Alfaro – Valdezcaray
|31. 8.
|195,5 km
|kopcovitá
|Vingegaard
|Volný den
|1. 9.
|10. etapa: Ponteareas - Baiona
|2. 9.
|175,3 km
|kopcovitá
|Vine
|11. etapa: Bilbao – Bilbao
|3. 9.
|157,4 km
|kopcovitá
|bez vítěze
|12. etapa: Laredo – Los Corrales del Buelna
|4. 9.
|144,9 km
|kopcovitá
|Ayuso
|13. etapa: Cabázon de la Sal – L’Angliru
|5. 9.
|202,7 km
|horská
|Almeida
|14. etapa: Avilés – La Farrapona
|6. 9.
|135,9 km
|horská
|Soler
|15. etapa: Vegadeo – Monforte Lemos
|7. 9.
|167,8 km
|kopcovitá
|Pedersen
|Volný den
|8. 9.
|16. etapa: Poio – Castro de Herville
|9. 9.
|167,9 km
|kopcovitá
|Bernal
|17. etapa: O Barco de Valdeorras – El Morredero
|10. 9.
|143,2 km
|kopcovitá
|Pellizzari
|18. etapa: Valladolid – Valladolid
|11. 9.
|27,2 km
|individuální časovka
|Ganna
|19. etapa: Rueda – Guijuelo
|12. 9.
|161,9 km
|rovinatá
|Philipsen
|20. etapa: Robledo de Chavela – Bola del Mundo
|13. 9.
|165,6 km
|horská
|Vingegaard
|21. etapa: Alalpardo – Madrid
|14. 9.
|111,6 km
|rovinatá
|bez vítěze
Výsledky Vuelty a España 2025
Celkové pořadí
1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 72:53:57, 2. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -1:16, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -3:11, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -3:41, 5. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -5:55, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -7:23, ...43. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -2:01:43, 90. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -3:12:26.
1. etapa: Turín – Novara
1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 4:09:12, 2. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 3. Aular (Ven./Movistar), 4. Viviani (It./Lotto), 5. García (Šp./Movistar), 6. González (Šp./Q36.5 Pro Cycling), ...151. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech), 177. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) všichni stejný čas.
2. etapa: Alba – Limone Piemonte
1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 3:47:14, 2. Ciccone (It./Lidl-Trek), 3. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 4. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) všichni stejný čas, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG), 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) oba -2, ...32. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -28, 145. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -9:53.
3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres
1. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) 2:59:24, 2. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 4. Ciccone (It./Lidl-Trek), 5. Labrosse (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Aular (Ven./Movistar), ...60. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) všichni stejný čas, 123. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -2:34.
4. etapa: Susa – Voiron
1. Turner (Brit./Ineos Grenadiers) 4:50:14, 2. Philipsen, 3. Planckaert (oba Belg./Alpecin-Deceuninck), 4. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 5. Biermans (Belg./Arkéa-B&B Hotels), 6. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), ...163. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -4:13, 165. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -6:05.
5. etapa: Figueres – Figueres (týmová časovka)
1. UAE Emirates-XRG 25:26, 2. Visma-Lease a Bike -8, 3. Lidl-Trek -9, 4. Red Bull-Bora hansgrohe -12, 5. Ineos Grenadiers -16, 6. Movistar -17.
6. etapa: Olot – Pal
1. Vine (Austr./UAE Team Emirates-XRG) 4:12:36, 2. Träen (Nor./Bahrain Victorious) -54, 3. Fortunato (It./XDS Astana) -1:10, 4. Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:15, 5. Castrillo (Šp./Movistar) -1:52, 6. Shaw (Brit./EF Education-EasyPost) -2:05, ...40. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -7:00, 159. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -24:18.
7. etapa: Andorra La Vella – Cerler
1. Ayuso (Šp./UAE Team Emirates-XRG) 4:49:41, 2. Frigo (It./Israel-Premier Tech) -1:15, 3. García (Šp./Arkéa-B&B Hotels) -1:21, 4. Tejada (Kol./XDS Astana), 5. Quinn (EF Education-EasyPost), 6. Vermaerke (USA/Picnic PostNL) všichni -1:28, ...53. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -11:18, 122. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) 18:26.
8. etapa: Monzón Templario – Zaragoza
1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:43:48, 2. Viviani (It./Lotto), 3. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 4. Marit (Belg./Intermatché-Wanty), 5. Foldager (Dán./Jayco-AlUla), 6. Coquard (Fr./Cofidis) všichni stejný čas, ...107. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -20, 159. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -4:15.
9. etapa: Alfaro – Valdezcaray
1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:32:10, 2. Pidcock (Brit./Q36.5), 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates-XRG) oba -24, 4. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:02, 5. García Pierna (Šp./Arkéa-B&B Hotels), 6. Soler (Šp./UAE Team Emirates-XRG) oba -1:46, ...58. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -10:10, 132. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -17:15.
10. etapa: Sendaviva – Larra-Belagua
1. Vine (Austr./UAE Team Emirates-XRG) 3:56:24, 2. Castrillo -35, 3. Romo (oba Šp./Movistar) -1:04, 4. Ryan (Ir./EF Education-EasyPost), 5. Pidcock (Brit./Q36.5), 6. Ciccone (It./Lidl-Trek) všichni -1:05, ...22. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -2:08, 148. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -24:17.
11. etapa: Bilbao – Bilbao
Etapa byla neutralizována 3 km před koncem bez vyhlášení vítěze.
12. etapa: Laredo – Los Corrales del Buelna
1. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG) 3:16:21, 2. Romo (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Rolland (Fr./Groupama-FDJ) -13, 4. Campenaerts (Belg./Visma-Lease a Bike), 5. M. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 6. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni -17, ...71. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -6:22, 103. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -17:57.
13. etapa: Cabázon de la Sal – L’Angliru
1. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) 4:54:15, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -28, 4. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -30, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -52, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -1:11, ....44. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -17:42, 73. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros) -23:26.
14. etapa: Avilés – La Farrapona
1. Soler (Šp./UAE Emirates-XRG) 3:48:22, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 3. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) oba -39, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -43, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -48, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -53, ...24. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -6:42, 74. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros) -25:56.
15. etapa: Vegadeo – Monforte Lemos
1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 4:02:13, 2. Aular (Ven./Movistar, 3. Frigo (It./Israel-Premier Tech), 4. Buitrago (Kol./Bahrain-Victorious), 5. Dunbar (Ir./Jayco AlUla), 6. Bernal (Kol./INEOS Grenadiers) všichni stejný čas, ...28. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -23, 55. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -13:31.
16. etapa: Poio – Castro de Herville
1. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) 3:35:10, 2. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) stejný čas, 3. Rolland (Fr./Groupama-FDJ) -7, 4. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Braz (Fr./Groupama-FDJ) oba -1:02, 6. Jungels (Luc./Ineos Grenadiers) -1:10, ...47. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -8:42, 131. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -17:57.
17. etapa: O Barco de Valdeorras – El Morredero
1. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) 3:37:00, 2. Pidcock (Brit./Q36.5) -16, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -18, 4. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) -20, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -22, 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -26, ...52. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -15:41, 136. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -27:17.
18. etapa: Valladolid – Valladolid
1. Ganna (It./Ineos Grenadiers) 13:00, 2. Vine (Austr./UAE Emirates-XRG) -1, 3. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -8, 4. Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -10, 5. Oliveira (Portugl./UAE Emirates-XRG) -11, 6. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) -12, ...33. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -44, 144. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -2:04.
19. etapa: Rueda – Guijuelo
1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:50:35, 2. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Aular (Ven./Movistar), 4. Biermans (Belg./Arkéa-B&B Hotels), 5. Turner (Brit./Ineos Grenadiers), 6. Marit (Belg./Intermarché-Wanty) všichni stejný čas, ...97. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -1:26, 130. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -2:53.
20. etapa: Robledo de Chavela – Bola del Mundo
1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 3:56:23, 2. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -11, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -13, 4. Pidcock (Brit./Q36.5) -18, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -22, 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -24, ...30. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -7:17, 62.Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -18:19.
21. etapa: Alalpardo – Madrid
Etapa byla neutralizována
Kde sledovat Vuelta a España 2025 v TV?
Stejně jako Giro d´Italia a Tour de France odvysílá také Vueltu Eurosport. Primárně Eurosport 1.
Trasa a mapa Vuelta a España 2025
- Celková délka: 3190 km
- Celkové převýšení:
- 5 rovinatých etap
- 9 kopcovitých etap
- 5 horských etap
- 1 individuální časovka
- 1 týmová časovka
Vuelta a España • Foto: lavuelta.es
Profily etap Vuelta a España 2025
1. etapa: Turín – Novara, 186,1 km
Profil 1. etapy Turín – Novara • Foto: lavuelta.es
2. etapa: Alba – Limone Piemonte, 159,6 km
Profil 2. etapy Alba – Limone Piemonte • Foto: lavuelta.es
3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres, 134,6 km
Profil 3. etapy San Maurizio Canavese – Ceres • Foto: lavuelta.es
4. etapa: Susa – Voiron, 206,7 km
Profil 4. etapy Susa – Voiron • Foto: lavuelta.es
5. etapa: Figueres – Figueres, 24,1 km
Profil 5. etapy Figueres – Figueres • Foto: lavuelta.es
6. etapa: Olot – Pal, 170,3 km
Profil 6. etapy Olot – Pal • Foto: lavuelta.es
7. etapa: Andorra La Vella – Cerler, 188 km
Profil 7. etapy Andorra La Vella – Cerler • Foto: lavuelta.es
8. etapa: Monzón Templario – Zaragoza, 163,5 km
Profil 8. etapy Monzón Templario – Zaragoza • Foto: lavuelta.es
9. etapa: Alfaro – Valdezcaray, 195,5 km
Profil 9. etapy Alfaro – Valdezcaray • Foto: lavuelta.es
10. etapa: Sendaviva – Larra-Belagua, 175,3 km
Profil 10. etapy Sendaviva – Larra-Belagua • Foto: lavuelta.es
11. etapa: Bilbao – Bilbao, 157,4 km
Profil 11. etapy Bilbao – Bilbao • Foto: lavuelta.es
12. etapa: Laredo – Los Corrales del Buelna, 144,9 km
Profil 12. etapy Laredo – Los Corrales del Buelna • Foto: lavuelta.es
13. etapa: Cabázon de la Sal – L’Angliru, 202,7 km
Profil 13. etapy Cabázon de la Sal – L’Angliru • Foto: lavuelta.es
14. etapa: Avilés – La Farrapona, 135,9 km
Profil 14. etapy Avilés – La Farrapona • Foto: lavuelta.es
15. etapa: Vegadeo – Monforte Lemos, 167,8 km
Profil 15. etapy Vegadeo – Monforte Lemos • Foto: lavuelta.es
16. etapa: Poio – Castro de Herville, 167,9 km
Profil 16. etapy Poio – Castro de Herville • Foto: lavuelta.es
17. etapa: O Barco de Valdeorras – El Morredero, 143,2 km
Profil 17. etapy O Barco de Valdeorras – El Morredero • Foto: lavuelta.es
18. etapa: Valladolid – Valladolid, 27,2 km
Profil 18. etapy Valladolid – Valladolid • Foto: lavuelta.es
19. etapa: Rueda – Guijuelo, 161,9 km
Profil 19. etapy Rueda – Guijuelo • Foto: lavuelta.es
20. etapa: Robledo de Chavela – Bola del Mundo, 165,6 km
Profil 20. etapy Robledo de Chavela – Bola del Mundo • Foto: lavuelta.es
21. etapa: Alalpardo – Madrid, 111,6 km
Profil 21. etapy Alalpardo – Madrid • Foto: lavuelta.es
Češi na startu Vuelta a España 2025
Zatímco v minulém ročníku se ve skvělém světle ukázali oba čeští mladíci Pavel Bittner a Mathias Vacek, letos už mají oba svá vystoupení na podnicích Grand Tour za sebou. Vacek zářil na Giro d'Italia a Bittner byl vidět na Tour de France. Na víc třítýdenních závodů jejich týmy zatím mladé cyklisty nepouští.
Startuje naopak Jakub Otruba jezdící za druhodivizní španělskou sestavu Caja Rural, která dostala divokou kartu. Stejně tak Jan Hirt. Český vrchař si na italském Giru při pádu zlomil stehenní kost, dal se ale do pořádku.
Hlavní hvězdy na Vuelta a España 2025
Už v závěru Tour de France byly vidět úsměvy na tváři Jonase Vingegaarda. Ten sice na Staré dámě skončil druhý, ale v jejím závěru se cítil stále lépe a rovnou potvrdil, že už se těší na Vueltu. Naopak Tadej Pogačar byl po svém čtvrtém triumfu na Grande Boucle dost unavený a jen pár dnů po odjezdu z Francie jeho tým oznámil, že jejich největší hvězda letos španělskou Grand Tour ještě vynechá. I tak budou mít UAE Emirates nesmírně silnou cyklistickou sestavu: Joao Almeida, Juan Ayuso a Isaac del Toro. Ti všichni mohou Vueltu klidně ovládnout.
Z dalších velkých jmen by se měl na startu objevit Egan Bernal, který už v Itálii ukazoval, že se pozvolna vrací ke své někdejší formě, uvidíme tak, zda udělal další krok. Skvěle vypadal na Giru také Giulio Ciccone do chvíle, než se zranil. Kam až to společně s Tao Geogheganem Hartem mohou vrchaři celku Lidl-Trek dotáhnout? Za americký tým je v předběžné soupisce také Mads Pedersen. Po zranění z Gira se vrací i Mikel Landa. Mezi mladíky pak bude zajímavé sledovat souboje mezi Giuliem Pellizzarim, Antoniem Tiberim či Valentinem Paret-Paintrem.
Výsledky Vuelty a España 2024
Konečné pořadí
1. Roglič 81:49:18, 2. O'Connor (Austr./Decathlon- AG2R-La Mondiale) -2:36, 3. Mas (Šp./Movistar) -3:13, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:02, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -5:49, 6. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -6:32, ...61. M. Vacek -2:51:36, 115. Bittner -4:31:33.
1. etapa: Lisabon - Oieras
1. McNulty (USA/UAE Emirates) 12:35, 2. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -2, 3. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -3, 4. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) -6, 5. Affini (It./Visma-Lease a Bike), 6. Tarling (Brit./Ineos Grenadiers) oba -8, ...100. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) -1:09.
2. etapa: Cascais - Ourém
1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 5:12:55, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 4. Miquel (Šp./Kern Pharma), 5. Van Eetvelt (Belg./Lotto-Dstny), 6. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL), ...44. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas.
3. etapa: Lousã - Castelo Branco
1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 4:40:42, 2. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 3. Aberasturi (Šp./Euskaltel-Euskadi), 4. Marit (Belg./Intermarché-Wanty), 5. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL), 6. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), ...12. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas.
4. etapa: Plasencia - Pico Villuercas
1. Roglič (Slovin./Red Bull-bora hansgrohe) 4:26:49, 2. Van Eetvelt (Belg./Lotto-Dstny), 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates), 4. Mas (Šp.Movistar), 5. Gall (Rak./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) všichni stejný čas, ...93. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -10:01, 137. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -15:46.
5. etapa: Fuente del Maestre - Sevilla
1. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) 4:25:28, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 4. Coquard (Fr./Cofidis), 5. Küng (Švýc./Groupama-FDJ), 6. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), ...31. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas.
6. etapa Jerez de la Frontera - Yunquera
1. O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R-La Mondiale) 4:28:12, 2. Frigo (It./Israel-Premier Tech) -4:33, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 4. Berthet (Fr./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 5. Cristián Rodríguez (Šp./Arkéa-B&B Hotels), 6. Leemreize (Niz./dsm-firmenich-PostNL) všichni -5:12, ...64. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -13:12, 132. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -25:52.
7. etapa: Archidona - Córdoba
1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 4:15:39, 2. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 3. Miquel (Šp./Equipo Kern Pharma), 4. Küng (Švýc./Groupama-FDJ), 5. Hermans (Belg./Alpecin-Deceuninck), 6. Pacher (Fr./Groupama-FDJ) všichni stejný čas, ...87. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -7:41.
8. etapa: Úbeda - Cazorla
1. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) 3:38:34, 2. Mas (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) -14, 4. Tiberi (It./Bahrain Victorious) -17, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), 6. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -21, ...102. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -9:21, 111. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -10:27.
9. etapa: Motril - Granada
1. A. Yates (Brit./UAE Team Emirates) 4:42:28, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -1:39, 3. O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 4. Landa (Šp./Soudal-Quick Step), 5. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 6. Sivakov (Fr./UAE Team Emirates) všichni -3:45, ...65. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -29:39, 145. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -37:38.
10. etapa: Ponteareas - Baiona
1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 3:50:47, 2. Pacher (Fr./Groupama-FDJ) -3, 3. Soler (Šp./UAE Team Emirates), 4. Lecerf (Belg./Soudal-Quick Step), 5. Hollmann (Něm./Alpecin-Deceuninck) všichni -2:01, 6. Juaristi (Šp./Euskaltel-Euskadi) -5:13, ...77. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -14:44, 152. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -24:15.
11. etapa: Padrón - Padrón
1. Dunbar (Ir./Jayco-AlUla) 3:44:52, 2. Hermans (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Poole (Brit./dsm-firmenich PostNL) oba -2, 4. Narváez (Ekv./Ineos Grenadiers), 5. Berrade (Šp./Kern Pharma), 6. Zana (It./Jayco-AlUla) všichni -4, ...88. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -10:06, 131. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) -17:09.
12. etapa: Ourense Termal - Estación de Montaňa de Manzaneda
1. Castrillo (Šp./Kern Pharma) 3:36:12, 2. Poole (Brit./dsm-firmenich PostNL) -8, 3. Soler (Šp./UAE Team Emirates) -16, 4. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla) -23, 5. Narváez (Ekv./Ineos Grenadiers) -34, 6. Vansevenant (Belg./Soudal-Quick Step) -40, ...81. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -13:58, 141. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) -18:49.
13. etapa: Lugo - Puerto de Ancares
1. Woods (Kan./Israel-Premier Tech) 4:19:51, 2. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla) -45, 3. Soler (Šp./UAE Team Emirates) -1:11, 4. Oomen (Niz./Lidl-Trek) -1:25, 5. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -2:56, 6. Leemreize (Niz./dsm-firmenich PostNL) -3:33, ...93. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -25:36, 133. Bittner (dsm-firmenich PostNL) -31:26.
14. etapa: Villafranca del Bierzo - Villablino
1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 4:21:34, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 4. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 5. Miquel (Šp./Kern Pharma), 6. Baroncini (It./UAE Team Emirates), ...38. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) všichni stejný čas.
15. etapa: Infiesto - Valgrande-Pajares
1. Castrillo (Šp./Equipo Kern Pharma) 3:45:51, 2. Vlasov (Rus./Red Bull-Bora hansgrohe) -12, 3. Sivakov (Fr./UAE Team Emirates) -31, 4. Mas (Šp./Movistar), 5. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) oba -1:04, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -1:09, ...103. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -23:31, 139. Bittner (dsm-firmenich PostNL) -32:02.
16. etapa: Luanco - Lagos de Covadonga
1. Soler (Šp./UAE Team Emirates) 4:44:46, 2. Zana (It./Jayco-AlUla) -18, 3. Poole (Brit./dsm-firmenich PostNL) -23, 4. Vine (Austr./UAE Team Emirates) -57, 5. Izagirre (Šp./Cofidis) -1:02, 6. Del Toro (Mex./UAE Team Emirates) -1:29, ...75. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -26:52, 86. Bittner (dsm-firmenich PostNL) -29:51.
17. etapa: Arnuero - Santander
1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 3:32:14, 2. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL), 3. Braet (Belg./Intermarché-Wanty), 4. Miquel (Šp./Equipo Kern Pharma), 5. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 6. Campenaerts (Belg./Lotto-Dstny), ...18. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas.
18. etapa: Vitoria-Gasteiz - Maeztu
1. Berrade (Šp./Kern Pharma) 4:00:52, 2. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla), 3. Miquel (Šp./Kern Pharma), 4. Poole (Brit./dsm-firmenich-PostNL), 5. Vlasov (Rus./Red Bull-Bora hansgrohe), 6. Lazkano (Šp./Movistar), ...8. M. Vacek (ČR/Lidl - Trek) všichni -4, 61. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -13:40.
19. etapa: Logroño - Alto de Moncalvillo
1. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) 3:54:55, 2. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 3. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) oba -46, 4. Mas (Šp./Movistar) -50, 5. Landa (Šp./Soudal-Quick Step), 6. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) oba -57, ...77. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -14:45, 97. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -15:35.
20. etapa: Villarcayo - Picón Blanco
1. Dunbar (Ir./Jayco-AlUla) 4:38:37, 2. Mas (Šp./Movistar) -7, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -10, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -12, 5. Berrade (Šp./Kern Pharma), 6. O'Connor (Austr./Decathlon- AG2R-La Mondiale) oba -14, ...91. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -27:56, 125. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -35:34.
21. etapa: Madrid - Madrid
1. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) 26:28, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -31, 3. Cattaneo (It./Soudal-Quick Step) -42, 4. Baroncini (It./UAE Emirates) -43, 5. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla) -46, 6. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -52, ...112. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -3:52.
Posledních 10 vítězů Vuelta a España 2025
|Rok
|Vítěz
|2024
|Primož Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe)
|2023
|Sepp Kuss (Jumbo-Visma)
|2022
|Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)
|2021
|Primož Roglič (Jumbo-Visma)
|2020
|Primož Roglič (Jumbo-Visma)
|2019
|Primož Roglič (Jumbo-Visma)
|2018
|Simon Yates (Mitchelton-Scott)
|2017
|Chris Froome (Sky)
|2016
|Nairo Quintana (Movistar)
|2015
|Fabio Aru (Astana)