Andrew Luck a konec kariéry: hvězda NFL, která si vzala Češku, to balí ve 29 letech | iSport.cz

„Andrew, řekni, že to není pravda!“

Zoufalý text držela fanynka nad hlavou během zápasu Indianapolis s Chicagem. Colts měli se svým quarterbackem Andrew Luckem jít k Super Bowlu. Jenže hvězdný hráč už nemohl dál snášet své dlouhodobé zdravotní problémy, které ho trápily od jeho vážného zranění ramene v roce 2015.

Luck patřil k nejlepším quarterbackům nové generace. Zprávu o konci jeho sportovní dráhy však zveřejnila ESPN, kde jeho manželka Nicole pracuje jako producentka, během sobotního večerního zápasu s Chicagem. Televizní kamery v tu chvíli zabraly Lucka u sidelajny v rozhovoru se spoluhráči.

Statistiky Andrew Lucka v NFL Naházených yardů: 23 671 Touchdownů: 171 Účastí v Pro Bowlu: 4 Ceny: Comeback roku (2018)

Vyšlo najevo, že Luck, který měl během tréninkového kempu problémy s loktem a ramenem, řešil svou situaci poslední týden. Jednání s majitelem Jimem Irsayem a trenérem Frankem Reichem vyústily v plánování nedělní tiskovky, kde měl Luck své úmysly oznámit. Nakonec se ke všemu vyjádřil po zápase s Chicagem, kde potvrdil, že s americkým fotbalem končí.

Jediná cesta ven

„Není to jednoduché rozhodnutí. Upřímně, je to nejtěžší rozhodnutí mého života. Ale pro mě je to správné rozhodnutí,“ uvedl Luck. „Polední čtyři roky jsem byl v cyklu zranění, bolesti, rehabilitace, zranění, bolesti, rehabilitace a trvalo to pořád, jak v sezoně, tak v přípravném období, cítil jsem se v tom uvízlý. Viděl jsem jedinou cestu ven, už dál nehrát fotbal.“

Prvních 6 sezon v NFL TOUCHDOWNY Dan Marino 196 Andrew Luck 171 Peyton Manning 167 NAHÁZENÉ YARDY Peyton Manning 24 885 Dan Marino 23 856 Andrew Luck 23 671

Luckovo oznámení nechalo NFL v šoku, protože základní sezona soutěže začíná už příští čtvrtek. A ligu najednou opustila jedna z jejích největších hvězd. Za svých bolavých sedm sezon se Luck dostal čtyřikrát do Pro Bowlu.

Vloni se po dlouhých potížích s ramenem vrátil ve skvělé formě a nebýt unikátní sezony Patricka Mahomese, mohl získat i cenu MVP pro nejužitečnějšího hráče. Během svých prvních aktivních sezon měl čísla na úrovni legendárních quarterbacků historie Dana Marina nebo Peytona Manninga.

V osobním životě se přitom Luckovi daří. Na jaře se v Praze vdal za svou univerzitní lásku Nicole Pechancovou, bývalou českou reprezentantku ve sportovní gymnastice, která mu byla velkou oporou v období operace a rehabilitace zraněného ramene. V červnu pár oznámil, že čeká narození dítěte. Pokračování plnění sportovních snů ale už Luckovi život nedopřál.

„Nemohl jsem žít život tak, jak jsem ho chtěl žít,“ vysvětlil Luck. „Byla mi odebrána radost z téhle hry. Po roce 2016, když jsem hrál s bolestí, nemohl jsem pravidelně trénovat. Uvědomil jsem si, že po téhle cestě už nechci jít.“

Luck si během kariéry vydělal 97 milionů dolarů (přes 2 miliardy korun).