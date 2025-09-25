Další česká pohádka. Baseballisté po dramatu vzkazují volejbalistům: Držíme palce!
PŘÍMO Z ROTTERDAMU | Kromě volejbalové senzace na mistrovství světa na Filipínách je tu ještě jedna. Čeští baseballisté v šíleném dramatu závěrečné deváté směny na ME v Rotterdamu udrželi historické čtvrtfinálové vítězství 4:3 nad Izraelem a taky je čekají zápasy o medaile. „Rozhodně bych chtěl volejbalistům strašně pogratulovat. Držíme palce, a když budou ještě někteří sportovní fanoušci fandit nám, tak budeme rádi,“ usmál se reprezentační trenér Pavel Chadim.
V dugoutu, čili na baseballové střídačce, vytáhnul Pavel Chadim všechny svoje trumfy. Nejen, že do hry vrhal zbylé nadhazovače jak na frontu, ale postupně si vybíral kouzla svých talismanů – propisku od slavného japonského trenéra, dolar ve tvaru baseballového míče od maminky vnitřního polaře Erica Sogarda i zlatou konfetku.
V konci čtvrtfinálového zápasu na mistrovství Evropy musel Chadim odčarovávat hrozbu valící se kalamity. Po osmi směnách Češi v klidu vedli 4:0 a poprvé v dějinách sahali po postupu do semifinále. Pak ztratil jistotu dosud suverénní nadhazovač Ondřej Satoria a Izraelci se začali rojit na metách.
Chadim poslal z dugoutu do závěrečné vřavy ještě další tři pitchery. Naturalizovaný Kanaďan Ryan Johnson v závěru držel stav 3:4 s hrozícím běžcem Robem Pallerem na třetí metě. Pálkař Jake Arnow se navíc trefil do pole, na třetí metě však Willie Escala těžký balon zpracoval a poslal bombu na první metu Martinu Mužíkovi. Uff… Třetí out a byl konec.
„Je to baseball. Je to krutost a krása sportu. Myslím, že nikdo z diváků tady i v televizi by netušil, že když Ondra Satoria si s nimi pohrával, najednou dostane tři hity a všichni tři budou na metě,“ hodnotil Chadim. „My jsme mu ale vděční, že nás do té situace vůbec dostal a našim údělem bylo ty čtyři body náskoku udržet.“
Tohle byl pro český baseball další z velkých zápasů současné přelomové éry. Na jaře 2023 se Chadimův tým poprvé představil na elitním profesionálním turnaji World Baseball Classic. A rotterdamské vítězství nad Izraelem ho přiblížilo na dosah další premiéry – medaili z evropského šampionátu.
Osm směn si za postupem šel v dominantním stylu. Obraně vládli nadhazovači. Před Satoriou zápas rozjel Jan Novák zvaný Johny. Vydržel do začátku páté směny a rozdal pět strikeoutů.
„Musím vyzdvihnout všechny naše nadhazovače. Johny i Satka házeli výborně,“ chválil catcher Martin Červenka.
Cíl jsme ještě nesplnili
Čechům se dařilo i v poli, dvakrát zahráli krásné double play. Útok vytrvale deptal soupeřovy pitchery. Trápil je dlouhými souboji, pravidelnými odpaly a tlakem na metách. Vnější polař Marek Krejčiřík například zazářil odpalem, dvěma doběhy, dvěma metami zdarma a ještě ukradenou metou.
„Tohle byla moje nejlepší hra na nejvyšší úrovni, kterou jsem hrál s nároďákem,“ připustil Krejčiřík. „Jednoduché to nebylo, ale myslím, že jsme se s tím poprali dobře. Měli jsme plán, který jsme dodržovali, vycházelo to skoro v každém případě.“
Když už to vypadalo, že je historické semifinále hodně blízko, přišla hororová rozehrávka deváté směny a vážný izraelský protiútok.
„Já jsem si říkal: OK, je to baseball, takové situace nastávají,“ líčil Červenka. „Všichni věděli, že to nebude jednoduchý zápas. Nakonec se to potvrdilo. Izrael byl velice dobrý tým. Jejich nadhazovači byli nejkvalitnější, co jsme zatím viděli na turnaji. Jsem rád, že jsme to dokázali týmově urvat.“
Situaci na nadhazovacím kopci uklidnil Jan Tomek a zápas s ledovým klidem dotáhnul Ryan Johnson.„Takové jsou zápasy na devět směn. Musíte hrát do posledního outu. Jsem rád, že se mi to povedlo ukončit,“ usmíval se Johnson. „Já nikdy nejsem nervózní. Musíte jen dělat svou práci, většinou své outy dostanete. Trenérský štáb nás skvěle připravil. Když jste připraveni, tlak neexistuje.“
Češi mají jisté nejhůř čtvrté místo, na které na ME zatím dosáhli jen jednou, v roce 2014, kdy se ještě o medaile hrálo v početnější finálové skupině. Ale chtějí víc.
„Před turnajem jsme měli jasný cíl, což je medaile. Teď o ni máme šanci bojovat. Nic jsme ještě nesplnili,“ zdůrazňuje Červenka.
V pátečním semifinále se potkají s Itálií, která vyřadila Němce, vítěze české základní skupiny. „Jsem tu, abych tenhle turnaj vyhrál,“ řekl Johnson.
Baseballový tým je přes půlku světa propojen s českými volejbalisty, kteří jsou v semifinále mistrovství světa na Filipínách. Podobné tažení dvou reprezentací olympijských sportů je unikátní. Od vzniku samostatného Česka získali z letních olympijských týmových sportů medaile na vrcholných akcích jen fotbalisté při Euru 1996 a 2004 a několikrát basketbalistky.
„To, že se volejbalisté dostali do semifinále, je neuvěřitelné. Všem sportům fandíme, volejbalistům zvlášť. Je to velmi krásný, kolektivní a chytrý sport. To máme společné. Myslím, že tam trochu na to fandění zbyde a za celý český sport mám strašnou radost,“ řekl Chadim.
Česko-Izrael 4:3
Homeruny: 0:0. Odpaly: 8:7. Chyby obrany: 1:2.
Česká sestava: 1. Prokop (suplující pálkař), 2. Escala (třetí meta), 3. Sogard (druhá meta), 4. Červenka (catcher), 5. Šindelka (levý zadní polař), 6. Mužík (první meta), 7. Krejčiřík (střední vnější polař), 8. V. Menšík (spojka), 9. Prejda (pravý vnější polař). Nadhazovači: Novák (od 5. směny Satroria, v 9. směně Ercoli, Tomek a Johnson).
Doběhy: Krejčiřík 2, Mužík, Sogard. Odpaly: Escala 2, Prokop, Sogard, Červenka, Šindelka, Mužík, Krejčiřík. Stažené odpaly: Prokop, Šindelka. Mety zdarma: Krejčiřík 2, Sogard, Prejda.