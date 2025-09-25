Propalestinské protesty přeložily Čechům klíčový zápas, záchod mají sto metrů od hřiště
PŘÍMO Z ROTTERDAMU | Důsledky konfliktu v Gaze pocítili v Rotterdamu čeští baseballisté v přípravě na klíčový zápas evropského šampionátu, kde usilují o přelomovou medaili. Čas dnešního čtvrtfinále s týmem Izraele byl přeložen kvůli obavám organizátorů z protestů propalestinských aktivistů. „Byla nám dána oficiální informace, že je to z bezpečnostních důvodů,“ potvrdil reprezentační kouč Pavel Chadim.
Podobně jako na cyklistické Vueltě se i před rotterdamským baseballovým stadionem Neptunus sdružují demonstranti, kteří protestují proti účasti izraelských sportovců. Na evropský šampionát dorazili už před jejich prvním zápasem proti Francii. Důležité čtvrtfinálové utkání proti Čechům pořadatelé přesunuli z původní šesté hodiny večer už na druhou odpoledne.
„Byla nám dána oficiální informace, že je to z bezpečnostních důvodů. Můžu se jenom domnívat, že v denním světle je pro security ochrana hráčů jednodušší,“ vysvětluje Chadim.
České hráče změna termínu příliš neovlivnila. Svou základní skupinu uzavřeli v pondělí drtivým vítězstvím 10:0 proti Švédsku a měli dva dny, aby se připravili na dalšího soupeře.
„Protesty jsme zaznamenali hned první den, kdy před bránou stála stovka lidí. Nicméně asi to nijak zvlášť nevnímáme. To, že byl zápas přesunutý, je organizačně logické, nějak nás to moc nezajímá,“ uvedl vnitřní polař Martin Mužík. „Jelikož jsme přesunutí na druhé hřiště, tak je to pro nás určitě pozitivní, protože na tom hřišti světla nestojí za nic. Celkově je to hřiště horší, buďme rádi, že budeme hrát ve dne a nebudeme se tam muset plácat v noci.“
Horší podmínky na vedlejším hřišti
Hlavní hřiště stadionu Neptunus je obklopeno krásnými tribunami pro 2500 diváků a dokonce několika sky boxy. Plocha číslo 2 však jeho komfort postrádá. Jde o skromný plácek, kam svítí nepříliš silná světla a hráči se nemají ani kde převléknout. Daleko to mají dokonce i na toalety. I proto trenér Chadim přivítal dřívější čas začátku.
„Pro hráče je určitě lépe, když lépe vidí. Já osobně mám rád, když hráčům není zima. Nám proti Švédsku kolem osmé, půl deváté byla zima. Tam je jenom dugout (střídačka – pozn. red.), za ním není žádná šatna. Převlékáme se na hřišti, člověk zmrzne, jenom když se převleče. Nemáme se kde ohřát, i na záchod se musí asi sto metrů. Z těchto dvou důvodů jsem rád,“ vysvětlil Chadim.
Český tým stojí před velkou šancí poprvé v historii postoupit do semifinále mistrovství Evropy. Izrael má však k dispozici silný tým v čele se dvěma nadhazovači s kariérou v profesionální MLB. Jakea Fishmana i Charlese Rossmana šetřil a proti Čechům je může bez obav nasadit.
„Vykládali jsme si, co jsou jejich silné stránky, jak rychle hází. Levák Fishman to hází strašně od boku. Místo, odkud vylétá balon, je úplně jinačí, než háže standardní pravák. Tam se to liší o metr, o metr a půl,“ vysvětluje Chadim.
Izrael patří k týmům, které se do evropské špičky dostaly za výrazné pomoci amerických importů. Do elitní skupiny mistrovství Evropy postoupil teprve v roce 2019, v němž hned vyhrál olympijskou kvalifikaci a zúčastnil se tak Her v Tokiu.
Češi je tehdy v kvalifikaci porazili, ale prohráli s ním na ME v roce 2019 i o dva roky později ve čtvrtfinále, navíc v nastavené směně.
„Máme ještě trochu hořko v puse, budeme dělat všechno, abychom ten zápas vyhráli,“ slibuje Mužík.
Kromě samotného postupu do pátečního semifinále mají hráči před sebou další bonus. V bojích o medaile by se vrátili na pohodlný hlavní stadion.
„Můj hlavní cíl pro čtvrtfinále je už nikdy nehrát na hřišti B. Ale uvidíme, jak to dopadne,“ usmívá se Chadim.