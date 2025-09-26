Tohle nebylo fair! Českým baseballistům finále uniklo, grand slam těsně minuli
PŘÍMO Z ROTTERDAMU | S šancí na zlato je konec, čeští baseballisté se na mistrovství Evropy v Rotterdamu musí upnout k boji o bronz. V semifinále s Italy doháněli náskok soupeře a byli mučivě blízko k takzvanému grandslamu, homerunu při plných metách, který by zápas srovnal. „Scházely milimetry,“ povzdechl si trenér Pavel Chadim po porážce 5:8. O medaili si Češi zahrají v sobotu proti poraženému z mače Nizozemsko – Španělsko.
Tohle nebylo fair! Stav 2:6 v sedmé směně vypadal už skoro beznadějně. Jenže najednou měl Willie Escala na pálce před sebou zaplněné mety a po své ráně sledoval, jak míček míří za plot. Opravdu tam skončil, v letu se ale ještě před virtuální hranicí hřiště vychýlil o kousíček vedle.
Místo takzvaného fair ballu akce skončila foul ballem. Nekonal se tak homerun při plných metách za čtyři body. Nekonalo se vyrovnání na 6:6, které mohlo změnit vývoj historického zápasu českého baseballu.
„Koukal jsem z lavičky. To bylo o metr o dva. Bohužel to nezůstalo fair. To by byl úplně jiný zápas. Nakoplo by nás to víc,“ řekl catcher Martin Červenka.
„Kdyby to Willie trefil na pálce o milimetr jinak, tak to mohlo být po tom možném grandslamu šest šest,“ litoval Chadim.
V premiérovém českém semifinále na evropském šampionátu bylo podobných situací pár. Pálkaři se dostávali do hry. Mety zaplnili hned v první směně. V závěru už za stavu 3:6 měl Červenka šanci na další grand slam, který by otočil zápas. Zrovna při tomhle stavu ale souboj s nadhazovačem prohrál.
„Strikeoutů jsem měl hodně a ještě nějaké budu mít, když budu hrát. Už to nevrátím, budu se koukat na příští zápas,“ usmál se Červenka.
Na pálce to byl právě on, kdo držel české naděje. Třikrát odpálil a dvakrát z toho byly homeruny. V obou případech si vybral místečko za plotem levého zadního pole. Ve třetí změně vyrovnával na 1:1. V závěrečném devátém inningu rozdmýchal poslední naději dvoubodovým homerunem. Skóre 5:8 už se ale nezměnilo.
„Mně moje osobní statistiky vůbec nezajímají, vůbec mě netěší. Já bych měl radši nula odpalů ze čtyř startů na pálce se čtyřmi strikeouty a vyhrál zápas. Soustředím se, abychom jako tým vyhrávali,“ řekl Červenka.
Italská dvojice rozhodla zápas
Proti stáli na druhé straně zejména dva muži. Vlasatý nadhazovač Mattia Aldegheri vydržel na kopci šest směn a držel český útok zkrátka. Pálkař Renzo Guillermo Martini Parilli rozsekal českou defenzivu čtyřmi odpaly z pěti, z nichž sám doběhl pro tři body.
Českou sestavu těsně před zápasem oslabilo svalové zranění hvězdy Erica Sogarda, jehož pálkařské schopnosti měly v taktickém plánu významné místo.
„Bojovali jsme do poslední chvíle. Myslím, že kluci na sebe nemohou být tvrdí. Soupeř byl dnes lepší. Nepodařily se nám nějaké drobnosti. Od začátku se nám to zdálo, že nám to utíká trošičku mezi prsty. Italové se snažili využívat každé možnosti. To se jim dařilo,“ hodnotil Chadim.
Češi se rvali o finále, teď mají šanci vybojovat aspoň bronzové medaile. I ty by byly přelomové.
„Musíme být mentálně silnější a té šance se chopit. Kolikrát ještě budou mít kluci šanci hrát v takovém zápase o medaili?“ burcuje Chadim. „Rozhodně netruchlíme. Utkání nebylo špatné, ale v těch klíčových momentech byli lepší a my jsme někdy neměli na kopec koho dát. Jsem rád za kluky, kteří tu šanci dostali, se o to porvali.“
Nevyužité možnosti ze semifinálového zápasu dávají šanci do boje o bronz.
„Lineup šlape dobře. Lidi se dostávají na mety. Dneska to ve žhavých momentech nevyšlo. Vyvíjeli jsme tlak a můžeme něco zlepšit. Musíme se poučit,“ plánuje spojka Vojtěch Menšík, který se také blýskl třemi odpaly.
Česko - Itálie 5:8
Homeruny: 2:1.
Odpaly: 8:15.
Chyby obrany: 0:3.
Česká sestava: 1. Prokop (druhá meta), 2. Escala (třetí meta/střední vnější polař), 3. M. Menšík (suplující pálkař/Zelenka), 4. Červenka (catcher), 5. Šindelka (levý zadní polař), 6. Mužík (první meta), 7. Krejčiřík (střední vnější polař/Červinka – třetí meta), 8. V. Menšík (spojka), 9. Prejda (pravý vnější polař). Nadhazovači: Johnson (od 4. směny Senay, od 5. směny Duffek, od 6. směny Kollmann, v 9. Směně Čapka).
Doběhy: Červenka 2, Escala, Červinka, V. Menšík.
Odpaly: Červenka a V. Menšík 3, Prokop, Escala.
Stažené odpaly: Červenka 3, Escala.
Mety zdarma: Prokop, M. Menšík, Šindelka, Červinka, Prejda.