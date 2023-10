Zápas, který se zapsal do historie: All Blacks vzali Irům sny. Ti ukončili éru

Vítězná série irského ragbyového týmu je u konce a přetrvává ta hodně bolavá. Ani z pozice světových jedniček a víc než rok neporaženého týmu ve fantastickém čtvrtfinále mistrovství světa Irové nepřišli na to, jak udolat All Blacks. Nový Zéland jde dál po výhře 28:24, Irové ani poosmé v play off nepostoupili o kolo dál. „Sport může být někdy krutý. Ale jsem na tuhle skupinu neuvěřitelně hrdý, nejenom za dnešek, ale i za posledních pár let,“ řekl Andy Farrell, kouč irského týmu. Ten dospěl s loučením legend Johnyho Sextona a Keithe Earlse k hraně jedné éry.

Bolelo jen se na ně dívat. Hráči Irska a Nového Zélandu měli právě za sebou víc než osmdesát minut čtvrtfinálové řežby na mistrovství světa, která se ještě před závěrečným hvizdem zařadila mezi klasické zápasy ragbyové historie.

Nádherná intenzivní bitva mezi možná nejlepšími týmy současného ragby vrcholila. Během zápasu to byla adrenalinová jízda, ale ještě stále nebylo rozhodnuto. Irové se do poslední chvíle drželi naděje. Na začátku 78. minuty se za stavu 24:28 konečně dostali k míči a rozjeli svou poslední útočnou kampaň. Dostali se do soupeřovy dvaadvacítky, ale čas už překročil osmdesátou minutu, hrálo se v nastavení a jakákoli chyba by tak znamenala konec zápasu.

Irové vytrvale hledali díru ve statečné obraně All Blacks. Obě strany si hrábly na dno. Hráči v zeleném drželi balon přes pět minut, dali dohromady 37 fází, než jim v čištění po další skládce zabránil novozélandský obr Sam Whitelock. A bylo hotovo.

„Moc si toho nepamatuju. Vím, že Sammy zařídil tu penaltu a křičel jsem štěstím a úlevou,“ líčil Ardie Savea, vazač All Blacks vysilující poslední momenty. „Jsem unavený. Chci jít domů, obejmout svou ženu, jít spát, zítra se probudit a dát tělo do pořádku…“

Závěrečný hvizd ukončil vysilující mač, po němž hráči v zeleném vyčerpaní popadali na zem. První tým světového žebříčku prohrál poprvé po sedmnácti zápasech. Tohle byla pro Iry historická šance poprvé proniknout za čtvrtfinále světového šampionátu a pak reálně bojovat klidně i o titul. Hrdí All Blacks je ale těsně před vrcholem zastavili.

„Byl to zatraceně pěkný zápas a někdo musel prohrát. Bohužel jsme to dnes byli my,“ ulevil si Farrell. „Na začátku zápasu jsme spáchali pár penalt, dali jsme jim šest bodů. Jsem moc pyšný, že jsme se vrátili zpátky a tlačili jsme na ně až do konce. Odehráli jsme dobrý turnaj. Sport umí být krutý, ale proto ho milujeme. Způsob, jakým jsme bojovali až do konce, ukazuje charakter našeho týmu.“

Irové se před zápasem postavili tradiční novozélandské hace ve dvou kruzích, které dávaly dohromady osmičku. Byla to pocta reprezentační legendě Anthony Foleymu, která měla skrytý význam. Tohle gesto předvedli poprvé v roce 2016, pár týdnů po Foleyho nečekané smrti, před zápasem proti All Blacks v Chicagu. Tehdy Irsko taky poprvé v historii Nový Zéland porazilo.

Tentokrát se ale Irové rychle propadli do díry. Věnovali soupeři trestné kopy, po nichž rychle prohrávali 0:6. A po pětce Leicestera Fainga'anukua a následné konverzi prohrávali koncem první dvacetiminutovky už 0:13. Vrátili se ale zpátky, do poločasu doručili dvě pětky, přičemž využili desetiminutového oslabení Nového Zélandu kvůli žluté kartě Aarona Smithe.

V půlce zápasu vedli All Blacks jen o bod a za stejného rozdílu v 64. minutě musel na deset minut ven i Codie Taylor. I v oslabení ale Jordie Barrett na druhý pokus trefil trestný kop a stanovil tak klíčový čtyřbodový rozdíl. Další klíčovou akci předvedl Barrett chvíli poté ve vlastním brankovišti, když v mele nedovolil soupeři položit pětku na zem. Irové museli v hektickém závěru útočit na pětku a muži v černém je zastavili.

„Byl to jeden z těch zápasů, které se promění v bitvu. Hráli jsme proti týmu světové úrovně, myslím, že jsme fanouškům dali, co chtěli,“ řekl Savea.

Svět dostal fantastický zápas, irští fanoušci se ale nedočkali přelomového vítězství. Tentokrát se na Stade de France po mači hit Zombie od Cranberries nezpíval.

„V šatně to bylo těžké. Bylo to asi to nejhorší, co jsem zažil. Ale jak řekl kouč: Ve světě se dějí horší věci. Během dalších hodin se s tím musíme smířit,“ řekl irský rváček Peter O’Mahony.

Vyřazení znamená pro Iry novou realitu. Po turnaji už nebudou moct počítat s několika legendami, v čele s útokovou spojkou Johnny Sextonem a křídlem Keithem Earlsem.

„Je strašně těžké tuhle pilulku spolknout. Tenhle tým ale dostal irské ragby na lepší místo. Dokázali jsme hodně. Tohle je konec jedné éry,“ řekl O´Mahony.

Nový Zéland se zatím může chystat na semifinále s Argentinou, která v sobotu přetlačila Wales.

„Vítězství nad světovými jedničkami určitě posílí náš charakter. Užijeme si to, ale do zápasu s Argentinou máme jen šest dní,“ řekl Jordie Barrett.