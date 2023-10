Brutální zápas na MS v ragby! Francie proti Springboks vzývá návrat hrdiny

Očekávání roste a už je z něho malé šílenství. Francie na svém domácím mistrovství světa v ragby porazila All Blacks, ale ve čtvrtfinále ji čeká další rozhodný test proti jihoafrickým Springboks, úřadujícím šampionům. Zpět do sestavy se po nedávné zlomenině lícní kosti vrací útoková spojka Antoine Dupont, Messi světového ragby. V neděli od 21.00 (živě ČT sport) se čeká brutální, silový střet.

Už to bude rok, ale vzpomínky na loňskou listopadovou řežbu mezi Francií a Jižní Afrikou v Marseille jsou stále živé.

„Připravujeme se na podobnou věc. Bude to zápas mimořádné intenzity, stejně jako ten v listopadu. Doufám, že budou doktoři připraveni, protože naposledy se hráči řadili ve frontě ke kontrolám otřesu mozku,“ řekl kouč francouzského roje William Servat.

Před jedenácti měsíci Les Bleus po dlouhých třinácti letech Springboks porazili, ale byla to bolestivá zkušenost. A v neděli večer na Stade de France to zřejmě nebude jinak.

„Springboks hrají fyzické ragby, založené na velmi agresivní obraně, která vytváří tlak na útočící tým,“ říká Filip Vacek, sportovní ředitel Tatry Smíchov. „Díky tomu získávají balony a snaží se z toho útočit. Hrají jednoduchou hru útoku, snaží se o územní zisky a chtějí využít statických situací.“

Francouzi jsou připraveni na tvrdý boj a jejich sebedůvěru posílil návrat útokové spojky Antoina Duponta. Ten se zranil v zápase základní skupiny proti Namibii, ale uzdravil se v čas pro velký víkendový zápas.

„Velkou měrou ovlivňuje hru francouzského nároďáku,“ konstatuje Vacek. „Když jsem viděl, že se zranil, hned jsem si říkal, že udělají vše, aby se vrátil zpátky. Byli jsme právě ve Francii a říkali: To je pro nás katastrofa! On je obrovský tvrďák, nemyslím si, že by jeho výkon byl zraněním ovlivněný. Dokáže to eliminovat. Bude pro ně obrovskou vzpruhou, že ho tam mají. Je to fantastický hráč, dokáže zrychlit hru, je velmi nebezpečný v útoku, v obraně dokáže řídit hru týmu. Francii jeho návrat hodně posílí.“

Dupont se zranil před třemi týdny, už se ale stihl vrátit do tréninku. Lékaři mu dovolili hrát a Francouzi jsou si jistí, že bude na sto procent. A nemají ani strach, že by se na něj Jihoafričané schválně zaměřili.

„Pokud se v neděli objeví na hřišti, bude na sto procent připravený mentálně i fyzicky. A když je stoprocentní, je těžké se na něj zaměřit, protože je tak hbitý. Pořád je to jeden hráč. Je pro nás důležitý, ale Springboks se budou muset věnovat i dalším,“ usmál se Laurent Labit, trenér francouzského útoku.

„Jeho kondice nebude problém. Myslím, že jsem ho na hřišti nikdy neviděl zpoceného,“ usmál se Rassie Erasmus, sportovní ředitel Jižní Afriky. „Když hraje, nedává najevo emoce, vypadá, že má vždycky všechno pod kontrolou. Je to kapitán, Francie i celý svět má k němu velký respekt.“

Svého hrdinu mají ale zpátky i Springboks. Už na poslední zápas základní skupiny s Tongou se vrátil legendární Handre Pollard, který před čtyřmi lety na světovém šampionátu v Japonsku ve Finále roztrhal Anglii 22 body. Pollard od května marodil s lýtkem, ale v průběhu šampionátu se uzdravil. Když mu Erasmus volal s nabídkou, právě sekal trávník na své zahrádce v Leicesteru.

Pollard je útoková spojka, která spolehlivě kope, ve finále MS 2019 proměnil hned šest trestných kopů.

„Springboks oproti ostatním týmům nechávají balon déle v mlýnu, spoléhají na trestné kopy. Polard je vynikající kopáč, mělo by jim to umožnit získávat body. V zápase s Irskem nezakopali a byla to příčina prohry,“ říká Vacek.

Francouzi na posledních dvou šampionátech vypadli ve čtvrtfinále. Teď se ale celá země těší na velké vítězství. Už během základních skupin dosáhla kumulovaná sledovanost MS 164,5 milionu diváků, což přesáhlo statistiku z minulého šampionátu v Japonsku.